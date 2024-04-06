Россияне совершили 21 обстрел пограничья Сумщины в течение дня, зафиксировано 79 взрывов
В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 79 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Боромлянская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (18 взрывов). Также зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (10 взрывов).
- Середино-Будская громада: произведены артиллерийские обстрелы (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).
- Боромлянская громада: враг нанес ракетный удар (1 взрыв).
- Белопольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (7 взрывов).
- Свеская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (4 взрыва).
- Хотинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (7 взрывов).
- Шалыгинская громада: были артиллерийские обстрелы (10 взрывов).
- Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
- Великописаревская громада: совершен артиллерийский обстрел (8 взрывов).
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