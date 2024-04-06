Британская разведка о сбивании РФ собственных самолетов: Это напряженность среди операторов ПВО вследствие страха перед действиями Украины
Российские силы противовоздушной обороны уже неоднократно сбивали свои самолеты над Крымом, что может свидетельствовать о случайных действиях самих операторов ПВО.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Примечательно, что после нескольких ударов Украины по целям в Севастополе и Черноморскому флоту в этом году местная российская противовоздушная оборона почти наверняка была приведена в повышенную готовность.
В британском Минобороны напомнили, что 28 марта 2024 года российский Су-27, совершавший полет над Крымом, был сбит российским ПВО, а назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность и что пилот выжил.
"Существует реальная вероятность того, что не столько техническая проблема, сколько повышенное давление и напряженность среди российских операторов ПВО, вызванные страхом перед дальнейшими действиями Украины, приводят к тому, что они нечаянно вступают в бой со своими собственными пилотами и самолетами", - считают аналитики.
Ранее уже поступали и другие неподтвержденные сообщения о подобных случаях, когда Россия сбивала свои же самолеты. Как правило, это происходило после периодов активности украинских сил против российских военных на оккупированной территории Крыма.
"Это событие и другие, если они подтвердятся, вероятно, подчеркивают отсутствие осведомленности и координации между элементами российских вооруженных сил, одновременно демонстрируя вторичное влияние действий Украины", - резюмируют в ведомстве.
Как сообщалось, в конце марта во временно оккупированном Севастополе российские военные сбили собственный самолет, взлетавший с аэродрома "Бельбек". Позже представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что это действительно был российский самолет, сбитый россиянами.
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Пока-пока-покакалі...
збиваючи все , що летить над їх територією
А зараз потомки українців які залишилися в РОсії поступово "вироджуються" Бо оточення "не те" І воно негативно впливає на їх дітей Якщо відслідкувать історію - то Московія якраз і виживала за рахунок "прилиття чужої крові" Емігранти з Данії Шотландії Німеччини України Польщі Як тільки цей приплив став вичерпуваться - РОсія почала "здавать позиції" Вже давно вона живе за рахунок того що зазапала за останні кілька століть Але ж на самих матеріальних ресурсах довго не протягнеш! Потрібні інтелектуальні кадри Але ж кацапи не здатні самі їх вирощувать - менталітет не дозволяє!
От і мають вони відповідний "рівень" підготовки розрахунків ЗРК! Як колись мали (при Сталіні) відповідний "рівень" інженерів Та й армії теж Достатньо глянуть на рівень підготовки танкових екіпажів - коли їх били німці при ЇХ дво-трикратній перевазі у техніці
Кацапы умеют снимать НАПРЯЖЕНИЕ
Накатил водяры - и напряжение как рукой снимет
Вон Медведев с Захаровой - какие расслабленные
Несут пургу ,не напрягаясь
- Скажите пожалуйста - пачиму аператары бандеравских дронав действуют в баю намного эффективнее, чем наши?
- Патамушта у "хахляцких" в баю "гарят глаза"! А у наших "гарят трубы"!
Дійсно, воно літає, крилами не махає - ЄТА АТ ЛУКАВАГА!!!
Треба стрілять...