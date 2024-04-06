Британская разведка о сбивании РФ собственных самолетов: Это напряженность среди операторов ПВО вследствие страха перед действиями Украины

Российские силы противовоздушной обороны уже неоднократно сбивали свои самолеты над Крымом, что может свидетельствовать о случайных действиях самих операторов ПВО.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Примечательно, что после нескольких ударов Украины по целям в Севастополе и Черноморскому флоту в этом году местная российская противовоздушная оборона почти наверняка была приведена в повышенную готовность.

В британском Минобороны напомнили, что 28 марта 2024 года российский Су-27, совершавший полет над Крымом, был сбит российским ПВО, а назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность и что пилот выжил.

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"Существует реальная вероятность того, что не столько техническая проблема, сколько повышенное давление и напряженность среди российских операторов ПВО, вызванные страхом перед дальнейшими действиями Украины, приводят к тому, что они нечаянно вступают в бой со своими собственными пилотами и самолетами", - считают аналитики.

Ранее уже поступали и другие неподтвержденные сообщения о подобных случаях, когда Россия сбивала свои же самолеты. Как правило, это происходило после периодов активности украинских сил против российских военных на оккупированной территории Крыма.

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"Это событие и другие, если они подтвердятся, вероятно, подчеркивают отсутствие осведомленности и координации между элементами российских вооруженных сил, одновременно демонстрируя вторичное влияние действий Украины", - резюмируют в ведомстве.

Как сообщалось, в конце марта во временно оккупированном Севастополе российские военные сбили собственный самолет, взлетавший с аэродрома "Бельбек". Позже представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что это действительно был российский самолет, сбитый россиянами.