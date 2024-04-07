Россияне запустили с юга несколько групп "шахедов": курс северо-западный, - Воздушные силы (обновлено)
В ночь с 6 на 7 апреля россияне запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько групп БПЛА в Херсонской области, курс - северо-западный", - говорится в сообщении.
"Ударные БПЛА на севере Харьковщины, курс южный. Еще несколько групп БПЛА из Херсонщины в северном/северо-западном направлении. Кривой Рог - находитесь в укрытиях!" – сообщили в Воздушных силах в 00:19.
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Igor Grytselyak
показать весь комментарий07.04.2024 07:05 Ответить Мне нравится 0
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