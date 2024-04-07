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Зеленский о блокировании границы с Польшей: Мы построили несколько путей в обход

Блокада на кордоні з Польщею

Украина построила несколько путей, чтобы обойти блокировку польскими фермерами границы, однако транзит товаров через Польшу был бы дешевле.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Наш премьер общался с властями Польши, когда была встреча на уровне правительств. Все говорят, что обязательно разблокируют границы и помогут Украине. А пока все говорят, мы должны свою работу выполнять".

И мы построили несколько путей в обход этой блокировки. Сегодня это работает. Лучше было бы через Польшу, более дешевый был бы для некоторых товаров транзит. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, мы начали работать через Молдову и Румынию.

Я считаю, мы нашли выход из этой ситуации в любом случае", - заявил Зеленский.

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Автор: 

блокада (1676) граница (5259) Зеленский Владимир (20239) Польша (8403)


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Топ комментарии
+11
Читав тут недавно що у Польщі не "більше мільйона фермерів" які мають по 15 гектарів і вирощують урожай - а втричі менше Решта здає землю в обробіток більш умілим та живе за ці гроші От вони саме і займаються цими "блокадами" Адже це теж за гроші робиться!
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07.04.2024 03:08
+7
Все у нього є, все буде, а на ділі одні пройоби і піздєци
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07.04.2024 01:11
+6
А фермерам не пора у поле? Чи ЕС їм сплачує прогули ?
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07.04.2024 00:44
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А фермерам не пора у поле? Чи ЕС їм сплачує прогули ?
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07.04.2024 00:44 Ответить
Читав тут недавно що у Польщі не "більше мільйона фермерів" які мають по 15 гектарів і вирощують урожай - а втричі менше Решта здає землю в обробіток більш умілим та живе за ці гроші От вони саме і займаються цими "блокадами" Адже це теж за гроші робиться!
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07.04.2024 03:08 Ответить
Там трохи інша історія. Польське сільське господарство генерує продукції на 10 млрд євро на рік. У цьому році, польські фермери отримали дотацій від ЄС аж 23 млрд євро. Тобто, за один євро виробленої продукції, поляк має 2.3 євро дотацій. І це не рахуючи безкоштовних кредитів, та інших смаколиків від Брюсселю. З такою шарою фермерам можна роздавати агропродукцію взагалі безкоштовно і не нити про хєрове життя.
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07.04.2024 11:28 Ответить
Мені про це відомо З-за різниці у цінах (в тому числі і засобах виробництва) зарплатах та рівні життя польська сільгосппродукція неконкурентоспроможна порівняно з українською А "напрягаться" поляки не хочуть - звикли до "халяви"!
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07.04.2024 11:44 Ответить
нужна адекватная ответа.
если жёстко объяснить полякам, что их вонючая еда нам не нужна и ввести эмбарго. тогда они быстро уберут своих титушек с границы.
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07.04.2024 07:36 Ответить
БАНКОВА НА ВУХАХ через арешт ТОПсбушника / У іншого керівника СБУ знайшли елітну квартиру Є питання
https://www.youtube.com/watch?v=nTlfoBEL96I
Ніколов про те що могло потекти з Шила , якщо особисто Малюк попросив суддю не оголошувати вирок суду ,а на ранок його вже випустили під заставу .
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07.04.2024 01:04 Ответить
Яку гнилятню розвів МАЛЮК , а міг вважатися героєм захисником, харкнути б на нього вживу вкинутого в сміттєзвалище.
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07.04.2024 01:15 Ответить
Хто такий Зеленський?
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07.04.2024 01:06 Ответить
це той, котрий підписував особисто санкції на нібито пов"язані з рашкою бізнеси - а потім вони діли ОПою міжусобойно прибутки .
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07.04.2024 01:17 Ответить
"побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню" і пошліт тих поляків за рускім воєнним кораблем.
На переговорах 28 березня заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак "постійно зривав обговорення, вимагаючи від інших присутніх не допустити, щоб українці захопили польські землі. А під кінець переговорів він зробив величезний спіч чомусь про Гадяцьку унію (1658 року. - Ред.), а потім раптом заявив, що якщо ми не погодимося на польські умови, то нехай нас завоює Путін, бо так нам і треба".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/03/28/7182627/
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07.04.2024 01:11 Ответить
Дякую за посилання, особливо потішив названий брат нашого препізедента із спічем:"Вийди отсюда, розбійник..."
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07.04.2024 01:31 Ответить
Схоже бідолаху пуйло вкусив, до ветеринара потрібно.
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07.04.2024 07:07 Ответить
Все у нього є, все буде, а на ділі одні пройоби і піздєци
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07.04.2024 01:11 Ответить
ми побудували...
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07.04.2024 02:31 Ответить
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07.04.2024 04:59 Ответить
Ну звисно все в обхід.Довбаний блазень-все робить як і його хозяіва.Все в обхід.Налоги сплачувати-ну нафіг.Ця довбана шарага 95квартал заєрестрована була на Кіпрі(art fox studio)-налоги в бюджет не платили.У 2003році помийка 1+1 разом з СТС(рашка)випускали різні концертні шоу.Нагадую- путін і ко до 2003 року майже остаточно підмяв під себе тв канали рос.алігархів.Отже просто так(без дозволу пу)вони б не змогли випускати свої програми.Зробіть висновок на кого працює ЗЕ і ко.Це все є в відкритому доступі.
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07.04.2024 05:40 Ответить
Толік, тебе знову викрили у підлизуванні польських дуп.
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07.04.2024 11:21 Ответить
Цікаво, польські фермери цього року сіяти збираються, чи сподіваються на дотації Брюселя?
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07.04.2024 07:45 Ответить
А в дятла все потужно.Викинь це вже по дебільному написане і завчене слово .
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07.04.2024 08:27 Ответить
Мільярд дерев теж посадив,,а в асфальт вбухав 13 ярдів долярів...Хуже не будет,епоха бедності пройшла...
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07.04.2024 08:32 Ответить
Можно выехать через Молдову и Румынию?
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07.04.2024 10:45 Ответить
Для того аби польські виродки розблокували кордон і назавжди, я підкреслюю назаважди, навіть і не думали про блокування, треба просто на рік заборонити ввезення в Україну усіх товарів вироблених у польщі. Втрата 12 млрд євро на рік дуже сильно протверезить польський бізнес, і тоді польща стане найбільшим лобістом членства України у ЄС
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07.04.2024 11:20 Ответить
От мовчки робити а не пі…аритися вовочка так і не навчився.
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07.04.2024 12:14 Ответить
Вже давно пора запровадити тиху блокаду польських товарів. Перестати закуповувати в супермаркети(менеджери), перестати в них купувати(покупці), не пропускати через кордон(митники), при чому нічого не заявляти, просто мовчати. А купувати треба німецьке. І якісне, і навіть дешевше за польске. А в ідеалі, розвивати своє виробництво.
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07.04.2024 13:11 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/43404 Стислий переказ інтерв'ю Михайла Подоляка, яке він дав Наталії Мосийчук .



https://gigi.click/picture/vy-ne-ponimaete-professor-tolko-prezident-smozet-vyvesti-stranu-iz-krizisa-tak-ved-on-ee-tuda-i-NTQ2NzI5
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07.04.2024 14:07 Ответить
 
 