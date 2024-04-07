Зеленский о блокировании границы с Польшей: Мы построили несколько путей в обход

Украина построила несколько путей, чтобы обойти блокировку польскими фермерами границы, однако транзит товаров через Польшу был бы дешевле.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Наш премьер общался с властями Польши, когда была встреча на уровне правительств. Все говорят, что обязательно разблокируют границы и помогут Украине. А пока все говорят, мы должны свою работу выполнять".

И мы построили несколько путей в обход этой блокировки. Сегодня это работает. Лучше было бы через Польшу, более дешевый был бы для некоторых товаров транзит. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, мы начали работать через Молдову и Румынию.

Я считаю, мы нашли выход из этой ситуации в любом случае", - заявил Зеленский.

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