Зеленский о блокировании границы с Польшей: Мы построили несколько путей в обход
Украина построила несколько путей, чтобы обойти блокировку польскими фермерами границы, однако транзит товаров через Польшу был бы дешевле.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Наш премьер общался с властями Польши, когда была встреча на уровне правительств. Все говорят, что обязательно разблокируют границы и помогут Украине. А пока все говорят, мы должны свою работу выполнять".
И мы построили несколько путей в обход этой блокировки. Сегодня это работает. Лучше было бы через Польшу, более дешевый был бы для некоторых товаров транзит. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, мы начали работать через Молдову и Румынию.
Я считаю, мы нашли выход из этой ситуации в любом случае", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если жёстко объяснить полякам, что их вонючая еда нам не нужна и ввести эмбарго. тогда они быстро уберут своих титушек с границы.
https://www.youtube.com/watch?v=nTlfoBEL96I
Ніколов про те що могло потекти з Шила , якщо особисто Малюк попросив суддю не оголошувати вирок суду ,а на ранок його вже випустили під заставу .
На переговорах 28 березня заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак "постійно зривав обговорення, вимагаючи від інших присутніх не допустити, щоб українці захопили польські землі. А під кінець переговорів він зробив величезний спіч чомусь про Гадяцьку унію (1658 року. - Ред.), а потім раптом заявив, що якщо ми не погодимося на польські умови, то нехай нас завоює Путін, бо так нам і треба".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/03/28/7182627/
https://gigi.click/picture/vy-ne-ponimaete-professor-tolko-prezident-smozet-vyvesti-stranu-iz-krizisa-tak-ved-on-ee-tuda-i-NTQ2NzI5