В этом году получим 10% от количества самолетов, которое нам нужно, - Зеленский
В этом году партнеры предоставят Украине 10% самолетов от необходимого стране современного воздушного флота. Полной численности было бы достаточно для победы над тем количеством бортов, которое применяют оккупанты.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, необходим комбинированный подход в противодействии российским носителям управляемых авиабомб: и самолеты, и системы противовоздушной обороны.
"Потому что самолетов у нас не хватит. Кроме тех, что у нас есть, то [количество самолетов], которое нам сегодня готовы давать партнеры, именно в этом году составляет, я считаю, 10% от того объема, который нам нужен... Я говорю: если бороться в небе, то бороться и побеждать, а не просто – "у нас есть F-16". Нет, этого мало", – заявил президент.
Глава государства выразил уверенность, что у Украины будет современный воздушный флот – и в этом году страна получит 10% от его объема.
Полного количества этого флота было бы достаточно, чтобы самостоятельно победить то количество российских самолетов, которое применяется против Украины, пояснил Зеленский.
"То есть мы точно знаем, каким количеством [самолетов] они бьют по нам, сколько они используют – нам нужно соответствующее количество. И мы понимаем, что 10% в этом году будет. Поэтому я сказал о комбинированном [подходе] – не хватит самолетов пока. И самолеты, и ПВО – так можно", – подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
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https://www.youtube.com/watch?v=yIARMyKyauc
"Бо Росія підійме хайп"
🤣🤣🤣
Тобто, виходячи зі слів Зеленського, нам передадуть одну ескадрилью, - 12-15 літаків F-16.
Для порівняння, - Болгарія (яка не воює) отримає від США в цьому році 8 літаків F-16.
БД знайде стопiЦЦот причин, але не зробить нiчого, що може зашкодити рашцi.
Де зараз тi МИГ-29, якi Польща надала ще у 2022-му навеснi ?
Адаптованi пiд стандарт НАТОвського озброення.
Байден наказав перегнати на базу Рамштайн i заборонив навiть дивитися в той бiк.
Чому ви вирiшили, що вiн вам дасть лiтаки, кращi за совковий мотлох???
Ставте пам`ятник йому та клянiть Трампа, бо якщо Трамп переможе - то вам доведеться позичати очi у Сiрка чи Рябка та скавчати, що вас надурили!
А вас ТАКИ НАДУРИЛИ.
графинепустыне"...
Але тоді ми почнемо бити по раші.... а там працюють ще західні компанії, їх виробництво і прибутки можуть зупинитись...
та велика ймовірність частково зупинити екпорт... а західне виробництво залежне від ресурсів з раші, особливо те що знаходиться в Азії ... тому зупинка екпорту приведе до сильного росту інфляції...
а це ріст ставок фінансування і можливий економічний кризис через перегрітий надмірним друком валют під час ковіду фінансовий сектор... от така х...ня
Як так без телемарахвєту, серіалів, доріг?
А остання Ваша фраза про "не красти" - це ж взагалі крамола і посягання на діючу владу! Це ж стопроцентне російське ІПСО, до бабки не ходи!
4,6 літака?
Зелені собатировали оборону України 2019-2022 роки, саботували розгортання укроборонпрому, крали все що можна, а з 2023 року собатують передачу літаків, бо знаючи про передачу 46 Ф-16 для України, замість 50 льотчиків і 460 технікив відправили на навчання всього 6 льотчиків і 50 технікив. Ще 40 льотчиків і 4310 технікив ніхто на навчання не відправляв, а навчатися потрібно мінімум 1 рік по скороченої програмі.
Впрочем, там всегда были проблемы с математикой, 4000 долларов каждому учителю, миллиард деревьев и т.д.
Обіцяли "https://forbes.ua/ru/war-in-ukraine/61-vinishchuvach-f-16-dlya-ukraini-shcho-zminit-zakhidna-aviatsiya-v-ukrainskomu-nebi-rozbir-forbes-21082023-15521 Сейчас уже публично пообещали 61 истребитель F-16: 42 от Нидерландов и 19 от Дании. Это самолеты, которые планировалось списать и заменить более современными F-35. "
Щось терміни поставки почали збільшуватись...
Виходить поки передадуть 12 штук
що збігається з іншою більш менш ******** технікою
31 танк абрамс
1 патріот (4 пускові) від сша, та ще 12 пускових від інших країн
63 леопард2
21 himars
то 61 літак, будуть передавати від 5 років