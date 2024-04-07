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Новости Помощь Украине
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В этом году получим 10% от количества самолетов, которое нам нужно, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

В этом году партнеры предоставят Украине 10% самолетов от необходимого стране современного воздушного флота. Полной численности было бы достаточно для победы над тем количеством бортов, которое применяют оккупанты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, необходим комбинированный подход в противодействии российским носителям управляемых авиабомб: и самолеты, и системы противовоздушной обороны.

"Потому что самолетов у нас не хватит. Кроме тех, что у нас есть, то [количество самолетов], которое нам сегодня готовы давать партнеры, именно в этом году составляет, я считаю, 10% от того объема, который нам нужен... Я говорю: если бороться в небе, то бороться и побеждать, а не просто – "у нас есть F-16". Нет, этого мало", – заявил президент.

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Глава государства выразил уверенность, что у Украины будет современный воздушный флот – и в этом году страна получит 10% от его объема.

Полного количества этого флота было бы достаточно, чтобы самостоятельно победить то количество российских самолетов, которое применяется против Украины, пояснил Зеленский.

"То есть мы точно знаем, каким количеством [самолетов] они бьют по нам, сколько они используют – нам нужно соответствующее количество. И мы понимаем, что 10% в этом году будет. Поэтому я сказал о комбинированном [подходе] – не хватит самолетов пока. И самолеты, и ПВО – так можно", – подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не стоит разглашать, когда появится F-16 в Украине. Пусть это будет неожиданностью для врага, - Воздушные силы

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) F-16 (548)


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Топ комментарии
+11
Idioten !!!!
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07.04.2024 01:32
+9
Більше надавати не можна
"Бо Росія підійме хайп"
🤣🤣🤣
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07.04.2024 01:38
+8
Шило в ОПе утаить не удалось, Артем Шило спалил Зеленского с потрохами
https://www.youtube.com/watch?v=yIARMyKyauc
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07.04.2024 01:30
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Шило в ОПе утаить не удалось, Артем Шило спалил Зеленского с потрохами
https://www.youtube.com/watch?v=yIARMyKyauc
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07.04.2024 01:30 Ответить
Idioten !!!!
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07.04.2024 01:32 Ответить
Більше надавати не можна
"Бо Росія підійме хайп"
🤣🤣🤣
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07.04.2024 01:38 Ответить
30?
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07.04.2024 01:47 Ответить
Вважається, що мінімальна кількість літаків західного виробництва, яка необхідна Україні, - 150 штук.
Тобто, виходячи зі слів Зеленського, нам передадуть одну ескадрилью, - 12-15 літаків F-16.

Для порівняння, - Болгарія (яка не воює) отримає від США в цьому році 8 літаків F-16.
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07.04.2024 01:56 Ответить
Панове, нехай би я краще помилився...але не дадуть вам нiчого, як не дають зараз.
БД знайде стопiЦЦот причин, але не зробить нiчого, що може зашкодити рашцi.
Де зараз тi МИГ-29, якi Польща надала ще у 2022-му навеснi ?
Адаптованi пiд стандарт НАТОвського озброення.
Байден наказав перегнати на базу Рамштайн i заборонив навiть дивитися в той бiк.
Чому ви вирiшили, що вiн вам дасть лiтаки, кращi за совковий мотлох???
Ставте пам`ятник йому та клянiть Трампа, бо якщо Трамп переможе - то вам доведеться позичати очi у Сiрка чи Рябка та скавчати, що вас надурили!
А вас ТАКИ НАДУРИЛИ.
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07.04.2024 04:34 Ответить
А ну ж посилання про МІГ-29 що стоять зараз в Рамштайні на публіку. Тільки не вигадки блохерів-полудурків, а нормальні ЗМІ. Чи простіше розганяти вигадки по інтернету?
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07.04.2024 08:52 Ответить
Тобто лише безглузда балаканина без доказів. Як це прийнято на парашаТВ. ОК.
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07.04.2024 13:38 Ответить
Вова,мангали проси,на літаках шашлички не посмажиш).
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07.04.2024 05:01 Ответить
Пожарить. Нехай стане з шампурами ззаду турбіни, заодно і сам згорить
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07.04.2024 06:49 Ответить
Самолёты летят, будем всех бАмбить.
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07.04.2024 07:27 Ответить
А вообще Янелох Боневтикович тот ещё авиатор. Со стажем, причём с оманским. Почти "Буря в графине пустыне"...
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07.04.2024 07:29 Ответить
Таки да, "улетает" он с пугающим постоянством и заметно снижающейся периодичностью! "Торчит" уже не в небесах, а в космосе, нюхая"звёздную пыль".))
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07.04.2024 12:19 Ответить
Уже «надали мільйон нарядів…
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07.04.2024 07:43 Ответить
Чого стало так "багато" зеленСКОГО ? Імітація творчості, знову ? Другий похід на Банкову розпочався ? Не думаю, що нарід ще витримає черговий контрнаступ ... снарядами. Без бронетехніки, артилерії і ПІХОТИ. І звісно ж без літаків та Іноземного Легіону. Мабуть, Сирський знову зеленСКОГО "заспокоїв" успіхами.
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07.04.2024 07:48 Ответить
Це то саме що і з допомогою котру запрошував Залужний ще до контрнаступу, ще до цього часу надійшло тільки трохи більше половини. так що у кого є ще є якісь ілюзії в якійсь супертотальній перемозі України пора уже просинатися і вилазити з теплої ванни
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07.04.2024 07:57 Ответить
Забезпечення обороноздатності -обов'язок влади! Не можете чи не хочете вирішити - пнх.
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07.04.2024 08:00 Ответить
ЗеКодлмойскі хлопці працюють у Турборежимі...дЄрмак зна що робе...
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07.04.2024 08:37 Ответить
Ось в цьому і проблема, що за рік (!) союзники нададуть "аж" 10% від потрібного (при тому, що це "потрібне" значно занижене та недостатнє для отримання тотальної переваги в повітрі) і десь 0,5% від наявного на Заході парку бойових літаків. А потім Столтенберг повторить, що Ф-16 не є "срібною кулею", яка знищить путлерівський режим. Звичайно не є. А було б їх рази в 3-4 більше, ніж є у рашки (а Захід здатний це забезпечити), то десь за місяць в московії перестали б існувати повітряні сили, повністю. Ще через місяць там би перестала існувати ППО; Потім протягом тижня-двох -- важка техніка, і почалося б тотальне винищення піхтури тими самими КАБами. І в НАТО зі Столтенбергом це прекрасно знають і розуміють, бо саме такий підхід (приблизно з такими ж часовими термінами) мав місце 2 десятка років тому під час "бурі в іракській пустелі".
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07.04.2024 08:38 Ответить
Навіть 50 літаків при наявності в одних тільки штатів 950... могло б кардинально змінити ситуацію, тим більше що вони їх відправляють в утилізацію замінюючи Ф35

Але тоді ми почнемо бити по раші.... а там працюють ще західні компанії, їх виробництво і прибутки можуть зупинитись...

та велика ймовірність частково зупинити екпорт... а західне виробництво залежне від ресурсів з раші, особливо те що знаходиться в Азії ... тому зупинка екпорту приведе до сильного росту інфляції...
а це ріст ставок фінансування і можливий економічний кризис через перегрітий надмірним друком валют під час ковіду фінансовий сектор... от така х...ня
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07.04.2024 09:01 Ответить
Вже не раз писав - а може варто не телесеріали знімати та на телемарафон з дорогами витрачати кошти, а запропонувати - придбати літаки? Може справи пішли жвавіше? А якщо ще і не красти......
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07.04.2024 08:56 Ответить
Свят-свят-свят! Що Ви таке кажете?!
Як так без телемарахвєту, серіалів, доріг?
А остання Ваша фраза про "не красти" - це ж взагалі крамола і посягання на діючу владу! Це ж стопроцентне російське ІПСО, до бабки не ходи!
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07.04.2024 12:27 Ответить
В этом году получим 10% от количества самолетов, которое нам нужно, - Зеленский Источник:
4,6 літака?
Зелені собатировали оборону України 2019-2022 роки, саботували розгортання укроборонпрому, крали все що можна, а з 2023 року собатують передачу літаків, бо знаючи про передачу 46 Ф-16 для України, замість 50 льотчиків і 460 технікив відправили на навчання всього 6 льотчиків і 50 технікив. Ще 40 льотчиків і 4310 технікив ніхто на навчання не відправляв, а навчатися потрібно мінімум 1 рік по скороченої програмі.
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07.04.2024 10:30 Ответить
410 техніків
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07.04.2024 10:32 Ответить
Все так це випуск літа 23го року в Україні які знали кілька анг-х слів,вони ще вчились літати майже кожен день на ЛАшках,а після літа вже наступному курсі напевно є ще меньше курсантів,т.я.вчаться літати добре якщо раз в тиждень,вихід для України тільки відставні пілоти з інших країн(найманці).
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07.04.2024 11:11 Ответить
По идее передадут около 50ти Ф16, а нам надо 500?! Куда их девать в таком количестве, солить чтоли?!
Впрочем, там всегда были проблемы с математикой, 4000 долларов каждому учителю, миллиард деревьев и т.д.
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07.04.2024 11:00 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-f-16-ihnat/32557147.html 128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки, така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ

Обіцяли "https://forbes.ua/ru/war-in-ukraine/61-vinishchuvach-f-16-dlya-ukraini-shcho-zminit-zakhidna-aviatsiya-v-ukrainskomu-nebi-rozbir-forbes-21082023-15521 Сейчас уже публично пообещали 61 истребитель F-16: 42 от Нидерландов и 19 от Дании. Это самолеты, которые планировалось списать и заменить более современными F-35. "

Щось терміни поставки почали збільшуватись...
Виходить поки передадуть 12 штук
що збігається з іншою більш менш ******** технікою
31 танк абрамс
1 патріот (4 пускові) від сша, та ще 12 пускових від інших країн
63 леопард2
21 himars

то 61 літак, будуть передавати від 5 років
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07.04.2024 11:30 Ответить
 
 