В этом году получим 10% от количества самолетов, которое нам нужно, - Зеленский

В этом году партнеры предоставят Украине 10% самолетов от необходимого стране современного воздушного флота. Полной численности было бы достаточно для победы над тем количеством бортов, которое применяют оккупанты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, необходим комбинированный подход в противодействии российским носителям управляемых авиабомб: и самолеты, и системы противовоздушной обороны.

"Потому что самолетов у нас не хватит. Кроме тех, что у нас есть, то [количество самолетов], которое нам сегодня готовы давать партнеры, именно в этом году составляет, я считаю, 10% от того объема, который нам нужен... Я говорю: если бороться в небе, то бороться и побеждать, а не просто – "у нас есть F-16". Нет, этого мало", – заявил президент.

Читайте также: F-16 не станут для Украины "серебряной пулей", которая изменит всю войну. Но они усилят возможности по отражению агрессии РФ, - Столтенберг

Глава государства выразил уверенность, что у Украины будет современный воздушный флот – и в этом году страна получит 10% от его объема.

Полного количества этого флота было бы достаточно, чтобы самостоятельно победить то количество российских самолетов, которое применяется против Украины, пояснил Зеленский.

"То есть мы точно знаем, каким количеством [самолетов] они бьют по нам, сколько они используют – нам нужно соответствующее количество. И мы понимаем, что 10% в этом году будет. Поэтому я сказал о комбинированном [подходе] – не хватит самолетов пока. И самолеты, и ПВО – так можно", – подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не стоит разглашать, когда появится F-16 в Украине. Пусть это будет неожиданностью для врага, - Воздушные силы