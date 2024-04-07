На Новопавловском направлении враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск, на левобережье Херсонщины ВСУ отбили 6 атак, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Враг пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы Украины

В целом враг нанес 10 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Родионовка Сумской области; Казачья Лопань, Харьков, Липцы, Кутузовка, Огурцово, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Славянск, Верхнекаменское, Григоровка, Бердичи, Калиновое, Архангельское, Новоселовка Первая, Селидово, Новопокровское, Семеновка, Очеретино, Яснобродовка, Нетайлово, Скучное, Красногоровка, Угледар, Большая Новоселка, Времевка, Макаровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Работино, Малая Токмачка Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волыньском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Обстановка на Севере

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

В Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 6 безуспешных атак позиций наших войск.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

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