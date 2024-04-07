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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 447 510 человек (+820 за сутки), 7074 танка, 11 316 артсистем, 13 551 боевая бронированная машина

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 447 510 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 447510 (+820) человек,
  • танков ‒ 7074 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54) ед,
  • артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,
  • РСЗО – 1036 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 749 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61),
  • крылатых ракет ‒ 2064 (+4),
  • корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед,
  • специальная техника ‒ 1864 (+10).

Читайте также: Два оккупанта горят заживо около подбитой вражеской бронемашины. ВИДЕО

Втрати армії РФ

Автор: 

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202) ликвидация (3492) уничтожение (6837)


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Топ комментарии
+30
Минув 3696 день москальсько-української війни.
218!!! одиниць техніки та 820 чумардосів.
Арта 58!, броня 71!, логістика 79!
Техніка знищується в останні дні щільно.
Логистика перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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07.04.2024 07:58
+14
218 одиниць наземки за добу - дуже гарячій квітень.
Доречі квітень 23-го/квітень 24-го (6 діб)
Танки - 84/88
ББМ - 211/230
Арта - 238/234
РСЗВ - 17/13
Авто - 318/319

Логістика черговий ювілей, ББМ відстають вже на півтори тисячі хоча тільки на прикінці листопада (26.11.2023) вперше з початку війни авто обігнали ББМ 10 288/10 279
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07.04.2024 08:28
+13
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07.04.2024 07:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минув 3696 день москальсько-української війни.
218!!! одиниць техніки та 820 чумардосів.
Арта 58!, броня 71!, логістика 79!
Техніка знищується в останні дні щільно.
Логистика перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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07.04.2024 07:58 Ответить
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07.04.2024 07:59 Ответить
Нарешті вже сочі!👍🙏🙏🙏
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07.04.2024 12:32 Ответить
Тяжка ситуація - рашковани вже бігають на околицях Часового Яру
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07.04.2024 08:00 Ответить
Не даи Бог захоплять - він на висоті - і захід Донбасу як на долоні
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07.04.2024 08:05 Ответить
А як не захоплять? Плакать будеш?
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07.04.2024 11:39 Ответить
Потрібно всі сили - бо це ключ - далі Слов"янськ Краматорськ Констянтинівка - мало заліза - по нас 5 снарядів - ми ім 1
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07.04.2024 11:47 Ответить
Ключ Донбаса - Це Славянск - він на висоті - тому його і "захопив" терорист гіркін
Штурмувати висоту треба СТОКРАТНА перевага - якої у пуцла немає навіть близько
Війна в горах це не по посадкам шастати
Спи спокійно валечка
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07.04.2024 12:05 Ответить
Гора Карачун - це Україна!!! - а ... красота!!!
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07.04.2024 12:09 Ответить
А ти очікуєш "пабєду"?
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07.04.2024 08:12 Ответить
Куди?
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07.04.2024 08:14 Ответить
БК підвезли.
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07.04.2024 09:23 Ответить
Скинь сюда альтернативну підтверджену інформацію
канашенкова не предлагать
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07.04.2024 11:40 Ответить
Достатньо подивитись безліч відео від наших військових за останні дні в якій кількості пруть, а потім дохнуть кацапи - то в таких цифрах нема нічого дивного.
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07.04.2024 12:50 Ответить
Село Часов яр,площа 12 кв.км,пошти Берлін...
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07.04.2024 08:22 Ответить
Стратегічна висота
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07.04.2024 08:23 Ответить
Усі бачили відео, де наші відбивають атаку великої бронегрупи .
З оборонних укріплень я побачив одну траншею в полі, мінних полів немає, кацапська авіація вільно собі літає.
***** два роки часу було, щоб забетонувати і побудувати доти, зуби дракона, та хоч рови з крокодилами🤦🤦
Пздц
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07.04.2024 17:55 Ответить
218 одиниць наземки за добу - дуже гарячій квітень.
Доречі квітень 23-го/квітень 24-го (6 діб)
Танки - 84/88
ББМ - 211/230
Арта - 238/234
РСЗВ - 17/13
Авто - 318/319

Логістика черговий ювілей, ББМ відстають вже на півтори тисячі хоча тільки на прикінці листопада (26.11.2023) вперше з початку війни авто обігнали ББМ 10 288/10 279
показать весь комментарий
07.04.2024 08:28 Ответить
Кацапи пішли ва-банк.подуріли лізуть усюди з мінімальними успіхами
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07.04.2024 09:32 Ответить
Пытаются что то к Победобесию изобразить, но смогут лишь юбилей в полмиллиона дохлых ублюдков ...
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07.04.2024 10:29 Ответить
Черныш - у тя мания раненых кацапов, как у прохфесора Сольвья мания что путин в холодильнике... 🤣
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07.04.2024 11:44 Ответить
в слеующем году 80-летие победобесия
это для тех кто верит в договорняк с пуцлом
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07.04.2024 11:41 Ответить
 
 