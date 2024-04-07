Общие боевые потери РФ с начала войны – около 447 510 человек (+820 за сутки), 7074 танка, 11 316 артсистем, 13 551 боевая бронированная машина

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 447 510 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 447510 (+820) человек,

танков ‒ 7074 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54) ед,

артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,

РСЗО – 1036 (+4) ед,

средств ПВО ‒ 749 (+0) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61),

крылатых ракет ‒ 2064 (+4),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед,

специальная техника ‒ 1864 (+10).

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