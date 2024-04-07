Общие боевые потери РФ с начала войны – около 447 510 человек (+820 за сутки), 7074 танка, 11 316 артсистем, 13 551 боевая бронированная машина
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 447 510 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 447510 (+820) человек,
- танков ‒ 7074 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54) ед,
- артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,
- РСЗО – 1036 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 749 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61),
- крылатых ракет ‒ 2064 (+4),
- корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед,
- специальная техника ‒ 1864 (+10).
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218!!! одиниць техніки та 820 чумардосів.
Арта 58!, броня 71!, логістика 79!
Техніка знищується в останні дні щільно.
Логистика перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
Штурмувати висоту треба СТОКРАТНА перевага - якої у пуцла немає навіть близько
Війна в горах це не по посадкам шастати
Спи спокійно валечка
канашенкова не предлагать
З оборонних укріплень я побачив одну траншею в полі, мінних полів немає, кацапська авіація вільно собі літає.
***** два роки часу було, щоб забетонувати і побудувати доти, зуби дракона, та хоч рови з крокодилами🤦🤦
Пздц
Доречі квітень 23-го/квітень 24-го (6 діб)
Танки - 84/88
ББМ - 211/230
Арта - 238/234
РСЗВ - 17/13
Авто - 318/319
Логістика черговий ювілей, ББМ відстають вже на півтори тисячі хоча тільки на прикінці листопада (26.11.2023) вперше з початку війни авто обігнали ББМ 10 288/10 279
это для тех кто верит в договорняк с пуцлом