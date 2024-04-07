Война в Украине закончится тогда, когда Путин поймет, что не может выиграть ее, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Запад продолжать поддерживать Украину в войне с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Об этом германский канцлер заявил на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте.

"Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", – заявил Шольц.

Канцлер напомнил, что Германия выделила Украине военной поддержки на €28 миллиардов.

Шольц подчеркнул, что поддержка Западом Украины является "ключом к восстановлению мира" в Европе.

Читайте также: Макрон пытался заверить Байдена и Шольца занять более жесткую позицию по отношению к Путину, - WSJ

"Мы будем поддерживать ее до тех пор, пока это будет необходимо", – сказал глава правительства Германии.

Канцлер Германии отметил, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является то, что он назвал "эффективным сдерживанием".

Также читайте: Поддержка Украины важна для безопасности Германии, - Шольц