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КНДР использует Украину как полигон для испытания своих баллистических ракет, - Bloomberg

кндр,ракети,балістичні

Северная Корея получила редкий шанс опробовать свое оружие в реальных боевых условиях в Украине и может воспользоваться этим для улучшения его характеристик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Северная Корея увеличивает количество оружия, которое РФ может использовать для атак по Украине. Использование Россией северокорейских ракет во время войны в Украине дает Пхеньяну редкий шанс опробовать свое оружие в бою и сделать выводы, которые могут улучшить их эффективность.

"Это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим боеприпасам. США будут внимательно следить за развитием событий", – заявил изданию командующий Тихоокеанским флотом Вооруженных сил США Чарльз Флинн.

Он сказал, что его и других больше всего беспокоит то, что Северная Корея сможет узнать о своем оружии то, "к чему она не имела бы доступа при отсутствии конфликта", как, например, война в Украине.

Коммунистический режим КНДР помогает России ракетами и боеприпасами в обмен на продукты, сырье и компоненты для производства оружия. Среди прочего северокорейцы отправляют в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Они имеют радиус действия от 380 до 800 км.

Автор: 

КНДР (1189) Украина (44917) полигон (337) баллистические ракеты (366)


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Топ комментарии
+20
А Томагавки випробувати по росії,ні,ніяк????
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07.04.2024 09:03
+17
А наші союзнички чогось не горять бажанням випробувати свої ракети. Їм все ескалація ввижається!
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07.04.2024 09:10
+16
Дожилися... Наша країна стала полігоном для якихось корейських чмошників, з яких раніше всі ржали. Хоча там рило китаю за всим стоїть, але тим не менше. А весь "прогресивний" світ веде себе як завжди. Зробили з України полігон і турбуються та "захоплюються мужністю українців" (((
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07.04.2024 09:18
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А Томагавки випробувати по росії,ні,ніяк????
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07.04.2024 09:03 Ответить
по кореї, по складах і заводах
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07.04.2024 09:06 Ответить
Штатовці будуватимуть надміцний бункер для майбутнього президента Трампа.
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07.04.2024 09:14 Ответить
Ні звичайно, ніхто це давати Україні не буде. Хватить уже в ілюзіях жити. Люди ще не зрозуміли до чого це все йде з таким відвертим небажанням і побоюванням від заходу. А йде як мінімум до заморозки конфлікту в кращому випадку
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07.04.2024 09:08 Ответить
не надо хоронить Украину.... это мы на могиле бувшей ********** прочитаем Реквием..... а наши ракеты и дроны... долетят и до КНДР и до Ирану.... всем по долгам счет будет выставлен... а Карма и Бог еще своего досыплют от души.. саранча... голод... наводнения... морозы аномальные ..землетрясения.. цунами так что.. как говорят китайцы наберись терпения и жди на берегу- у реки труп проплывающего мимо тебя врага..
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07.04.2024 09:28 Ответить
гарна ура-патріотична баллада і потіха для вух недалеких котра до реальності ніякого відношення не має взагалі
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07.04.2024 13:03 Ответить
...в кращому...
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07.04.2024 12:59 Ответить
"Він сказав, що його та інших найбільше непокоїть те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, "до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту", як, наприклад, війна в Україні. " --- а то що українці гинуть то таке, їх хвилює найбільше те,що корейці потім зроблять висновки,вдосконалять зброю і зможуть її використовувати уже проти когось іншого. А щоб дати зброю щоб ця війна скоріше закінчилася і україна уже не була полігоном ні для кого ніхто не хоче.
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07.04.2024 09:06 Ответить
А наші союзнички чогось не горять бажанням випробувати свої ракети. Їм все ескалація ввижається!
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07.04.2024 09:10 Ответить
ООН уже пшенички з України голодуючим підор@м привезла???
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07.04.2024 09:12 Ответить
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07.04.2024 09:14 Ответить
Що казати? Молодці корейці.
А скільки ракет виробляє Україна на 3му році війни?
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07.04.2024 09:14 Ответить
Про виробництво дронів говорять багато. Про виробництво балістичних ракет навіть не говорять.
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07.04.2024 09:18 Ответить
Ну так, тільки і того, що говорять... Пи@діти-не мішки носити...
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07.04.2024 10:35 Ответить
Україна теж використовує війну, як полігон для випробовування власних балістичних ракет Грім-2/Сапсан....а, стоп. Чомусь на полігон завезли лише телесеріали для фокус-групи. Асиметрична відповідь?
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07.04.2024 09:16 Ответить
А непокоїти мало б інше. Втім, вже байдуже, логіка подій вимальовується навіть таким далеко не експертам, як я.
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07.04.2024 09:18 Ответить
Дожилися... Наша країна стала полігоном для якихось корейських чмошників, з яких раніше всі ржали. Хоча там рило китаю за всим стоїть, але тим не менше. А весь "прогресивний" світ веде себе як завжди. Зробили з України полігон і турбуються та "захоплюються мужністю українців" (((
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07.04.2024 09:18 Ответить
Я розумію, що у нас у владі зелені корумповані проросійськи гниди, але США мала б активно допомагати українцям боротися з фашистами
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07.04.2024 09:21 Ответить
Ви суперечите самі собі, навіщо США допомагатимуть корумпованим проросійським гнидам?
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07.04.2024 10:13 Ответить
і що дивно!
диктатори не хочуть перестати бути людожерами.
"запад" вже і веселку малював, і хороводи водив, і своїх наймиролюбніших присилав, і навіть на всілякі заходи запрошував. а диктатори ніяк не відмовляються від свої планів, наваляти люлєй буржуям.
ну, що ж, як сказав шольц, почекаємо, коли полетять ракети. а тоді швиденько втечемо, за віслу, станемо на коліна і здамося.
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07.04.2024 09:37 Ответить
Значит надо разрывать отношения с северной кореей и выгонять всех ее граждан назад. закрывать все торговые отношения
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07.04.2024 09:58 Ответить
Так у КНДР отношения только с китайцами и москалями.
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07.04.2024 10:17 Ответить
І що? Секрет "полішинеля".
Якщо нема грошей і зброї - досить людей калічити і вбивати - хай політики закінчують війну політичним шляхом. Дістали вже. Відкривайте кордони. Скоро в цій країні і не хотітимуть жити і не буде кому (фізично) жити.
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07.04.2024 10:04 Ответить
Захотілося швидше покинути цей світ?
Повертайся в Україну і відкривай кордони, а я на тебе подивлюсь скільки тобі часу жити залишать москалі!
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07.04.2024 10:21 Ответить
кндр звичайно підараси, але ж запускають їх кацапи.
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07.04.2024 10:10 Ответить
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07.04.2024 11:10 Ответить
Всі використовують Україну, як полігон для випробування своєї зброї, і лише Україна для випробування асфальту
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07.04.2024 12:48 Ответить
США і НАТО позорніки тєрпіли
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07.04.2024 13:14 Ответить
Для чого США «уважно стежать»? Щоб потім ще «уважніше стежити», коли випробувана зброя почне бити по Південній Кореї, Японії, Тайваню, Гавайях…
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07.04.2024 14:08 Ответить
дуже надіюся, що після "полігону", воно полетить туди, проти кого вона робилася. А саме проти занепокоєного сша. А потім ми глибоко струбуємося і будемо надавати домогу сша в кредит.
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07.04.2024 20:30 Ответить
 
 