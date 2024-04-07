КНДР использует Украину как полигон для испытания своих баллистических ракет, - Bloomberg

Северная Корея получила редкий шанс опробовать свое оружие в реальных боевых условиях в Украине и может воспользоваться этим для улучшения его характеристик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Северная Корея увеличивает количество оружия, которое РФ может использовать для атак по Украине. Использование Россией северокорейских ракет во время войны в Украине дает Пхеньяну редкий шанс опробовать свое оружие в бою и сделать выводы, которые могут улучшить их эффективность.

"Это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим боеприпасам. США будут внимательно следить за развитием событий", – заявил изданию командующий Тихоокеанским флотом Вооруженных сил США Чарльз Флинн.

Он сказал, что его и других больше всего беспокоит то, что Северная Корея сможет узнать о своем оружии то, "к чему она не имела бы доступа при отсутствии конфликта", как, например, война в Украине.

Коммунистический режим КНДР помогает России ракетами и боеприпасами в обмен на продукты, сырье и компоненты для производства оружия. Среди прочего северокорейцы отправляют в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Они имеют радиус действия от 380 до 800 км.