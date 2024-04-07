Сырский поручил Павлюку провести служебную проверку относительно вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату: По ее результатам будут соответствующие решения
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командующему Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанту Александру Павлюку провести служебную проверку по факту публикации в СМИ информации об использовании работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату.
Об этом Сырский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он признал важность вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками, в том числе в информационном пространстве.
"Сотни журналистов с начала широкомасштабного вторжения стали в ряды Сил обороны. Профессиональные медийщики проявили себя преданными патриотами. Мы бережем память о погибших на поле боя журналистах. Военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые сейчас помогают защищать информационное пространство Украины от российской пропаганды. Их вклад в будущую Победу Украины - беспрецедентный. Над российскими захватчиками и проявлениями нарушений и коррупции в Вооруженных Силах Украины.
Также важно отметить, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства Вооруженных Сил Украины и охраняется законодательством Украины", - отметил Сырский.
Также он отметил, что Вооруженные Силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц.
"По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мною определена задача командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения", - отмечает главнокомандующий.
Как сообщалось, 6 апреля "Слідство.Інфо" обнародовало материал о том, что СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.
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https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4nz0kx1y1xo Руслан Кубай був здивований, коли наприкінці січня отримав повістку. Він інвалід з дитинства - не має обидвох рук - тож потрапляє під автоматичне звільнення від служби. Але ще більшою несподіванкою для нього стала реакція чиновників місцевого призовного пункту у Дрогобичі на Львівщині. Замість того, щоб визнати свою помилку, місцеві чиновники оголосили його придатним до служби. Лише публікація в соцмережах і подальший скандал допомогли скасувати це рішення.
Це ВВС, достовірне джерело. А взагалі таких випадків було багато, про ряд з них писали ЗМІ.
Підлітка «запакували» в бус у селі Ізмаїльського району
Четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами без розмов закинули 14-річного хлопчика в білий бус невідомої марки та вивезли у бік села Червоний Яр.
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а сирській доповідав про це, зе!лідору? і той дав згоду?
ххммм......
зовсім погані, справи у малюка.
ви простежуєте сценарій? нацькування армії і сбу. в точ, як у сусіда.
конфлікт, послабить обох, а виграє фсб і гру.
ШАПІТО, СКА БЛДЬ!!
від деяких можна таких люлєй огрести, що сидіти буде боляче.
тому, треба дуже обережно, та вибірково вишукувати, ухилянтів.
Але тут про це нічого не написано.
РІШАЛИ на державних посадах, продовжують бикування,
Надії на правосуддя В УКРАЇНІ немає...
до 20 травня, ще легітимний. потім, перетворюється на зе!передаста.
Мразі тупі. Відкривайте кордони.
Ще не дістав всіх генералів сірий кардинал? Тоді він пройдеться по кожному.
От і тут так буде.
Розквіт корупції при ЗЕ має війти в історію)
Питання таке - а для чого він це все отригнув у медійний простір? І так ясно що сбу залучило двох мудаків для залякування. Так для чого сирському висловлюватися?
Вони що, недоторканні?
А чим відрізняється по призову журналіст від тракториста!
Воювать повинні всі і Не треба звинувачувати ТЦК.
А розслідування журналіста про мільйонні статки родини генерала Вітюка нікого не зацікавило
Дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла - понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Джерело:
Кружка Есмаха на 10 літрів це як мінімум.
Так виглядає помста.
Так виглядає страта.
Інші висновки навряд чи можуть з'явитися в суспільства після того, як воно побачило двох воєнкомів, яких, наче телят, співробітник вищезгаданого департаменту підводить цільово до журналіста-розслідувача посеред супермаркету, аби повісткою «віддячити» йому за розвінчальний матеріал проти великої шишки.
Сумнівно, що такі методи сприяють мотивації захищати репресивну й патологічно мстиву державу. Навіть не патологічно мстиву - а небезпечно дурновату. Бо після такої показової помсти повісткою вже й не потрібно ніяких російських іпсо, аби червонощокі жіночки по селах своїми тілами лягали під бусики з затемненими вікнами.
Якщо держава відкрито посилає суспільству сигнал, що повістка - це інструмент помсти і страти, то це і є найнебезпечніше іпсо, власноруч відчебучене.
Журналіст Остап Дроздов