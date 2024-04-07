Сырский поручил Павлюку провести служебную проверку относительно вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату: По ее результатам будут соответствующие решения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командующему Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанту Александру Павлюку провести служебную проверку по факту публикации в СМИ информации об использовании работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату.

Об этом Сырский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он признал важность вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками, в том числе в информационном пространстве.

"Сотни журналистов с начала широкомасштабного вторжения стали в ряды Сил обороны. Профессиональные медийщики проявили себя преданными патриотами. Мы бережем память о погибших на поле боя журналистах. Военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые сейчас помогают защищать информационное пространство Украины от российской пропаганды. Их вклад в будущую Победу Украины - беспрецедентный. Над российскими захватчиками и проявлениями нарушений и коррупции в Вооруженных Силах Украины.

Также важно отметить, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства Вооруженных Сил Украины и охраняется законодательством Украины", - отметил Сырский.

Также он отметил, что Вооруженные Силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц.

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"По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мною определена задача командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения", - отмечает главнокомандующий.

Как сообщалось, 6 апреля "Слідство.Інфо" обнародовало материал о том, что СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.