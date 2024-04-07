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Новости
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Оккупанты сформировали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов" пытаются штурмовать в районе Крынков, - ОК "Південь"

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Российские захватчики увеличили количество наступлений под Крынками, изменили тактику, пытаясь вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк.

Она отметила, что все попытки врага оказались нерезультативными.

"В районе Крынков враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали веские цифры штурмов, до 16 доходило, россияне пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной", – заявила должностное лицо.

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По ее словам, оккупанты сформировали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов" пытались атаковать плацдармы ВСУ с разных сторон. Но и новая тактика, как говорит Гуменюк, не принесла успеха.

"Все штурмы были отбиты. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике – шесть штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха", – подчеркнула руководитель пресс-центра.

Автор: 

боевые действия (3950) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+4
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07.04.2024 11:04
+2
было , разгромили бронетехнику
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07.04.2024 11:25
+2
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia Мэр Оренбурга требует от жителей немедленно эвакуироваться
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia

Тех, кто откажется покидать опасную зону города добровольно, полиция эвакуирует принудительно.

https://korrespondent.net/world/russia/ Новости Росси
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07.04.2024 11:38
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07.04.2024 11:04 Ответить
хлорофосом попробуй
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07.04.2024 11:11 Ответить
Кринки ..Там знову наших розстріляли,а потім ще й контрольні давали з автомата . Відос у Славіка на каналі з ранку був
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07.04.2024 11:16 Ответить
ваших , а не Наших
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07.04.2024 11:18 Ответить
не читай рос СМИ
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07.04.2024 11:21 Ответить
Сырский говорит что в Крынках все ОК
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07.04.2024 11:22 Ответить
А вчора якийсь аналітег розповідав, що вони атакують великими групами, напихаючи у бронетехніку якнайбільше м'яса. Цим ікспердам варто якось узгоджувати те, що вони розповідають, бо мізки розриває...
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07.04.2024 11:21 Ответить
было , разгромили бронетехнику
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07.04.2024 11:25 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia Мэр Оренбурга требует от жителей немедленно эвакуироваться
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia

Тех, кто откажется покидать опасную зону города добровольно, полиция эвакуирует принудительно.

https://korrespondent.net/world/russia/ Новости Росси
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07.04.2024 11:38 Ответить
Як то кажуть не тільки іудеї :
якщо воно рухається як тарган, їси як тарган , сере як тарган , й трахається як тарган , то ото воно з великою верогідносттю й є тарган .
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07.04.2024 11:54 Ответить
 
 