Оккупанты сформировали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов" пытаются штурмовать в районе Крынков, - ОК "Південь"

Российские захватчики увеличили количество наступлений под Крынками, изменили тактику, пытаясь вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк.

Она отметила, что все попытки врага оказались нерезультативными.

"В районе Крынков враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали веские цифры штурмов, до 16 доходило, россияне пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной", – заявила должностное лицо.

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По ее словам, оккупанты сформировали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов" пытались атаковать плацдармы ВСУ с разных сторон. Но и новая тактика, как говорит Гуменюк, не принесла успеха.

"Все штурмы были отбиты. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике – шесть штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха", – подчеркнула руководитель пресс-центра.