Оккупанты сформировали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов" пытаются штурмовать в районе Крынков, - ОК "Південь"
Российские захватчики увеличили количество наступлений под Крынками, изменили тактику, пытаясь вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк.
Она отметила, что все попытки врага оказались нерезультативными.
"В районе Крынков враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали веские цифры штурмов, до 16 доходило, россияне пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной", – заявила должностное лицо.
По ее словам, оккупанты сформировали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов" пытались атаковать плацдармы ВСУ с разных сторон. Но и новая тактика, как говорит Гуменюк, не принесла успеха.
"Все штурмы были отбиты. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике – шесть штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха", – подчеркнула руководитель пресс-центра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia
Тех, кто откажется покидать опасную зону города добровольно, полиция эвакуирует принудительно.
https://korrespondent.net/world/russia/ Новости Росси
якщо воно рухається як тарган, їси як тарган , сере як тарган , й трахається як тарган , то ото воно з великою верогідносттю й є тарган .