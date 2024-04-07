Эстония нашла еще миллион снарядов для Украины, - министр обороны Эстонии Певкур

У Эстонии есть возможность приобрести для украинской армии миллион снарядов и ракет на сумму около 2-3 миллиардов евро, если союзники предоставят на них средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Postimees заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он не уточнил, о закупке каких именно снарядов идет речь, однако, по оценкам Postimees, имеется в виду миллион снарядов для РСЗО "Град". Издание отмечает, что такое количество боеприпасов помогло бы украинской армии продержаться до конца года.

По словам Певкура, есть четыре основных сфер в вопросе помощи Украине: боеприпасы, противовоздушная оборона, бронетехника и радиоэлектронная борьба.

"Что касается боеприпасов, то финансирование сейчас вызывает большее беспокойство, чем наличие снарядов. Было сказано, что не хватает боеприпасов, чешская инициатива приобрести 800 тысяч снарядов свидетельствует о том, что боеприпасы действительно есть. В Эстонии также есть широкий выбор стран, где мы могли бы закупить снаряды для Украины", – отметил министр.

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Он добавил, что у страны есть возможность быстро закупить большое количество боеприпасов, преимущественно у неевропейских стран, для Украины и доставить их через два месяца. В то же время, эстонский министр не назвал конкретных продавцов боеприпасов.

"Поскольку заказы включают снаряды калибра как 155 мм, так и 152 мм, Россия также активно ищет поставщиков по всему миру через Беларусь. Существует определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто может закупить их первым", – сказал Певкур.

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