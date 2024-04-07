Мобилизация в РФ: Жители оккупированных территорий уже "на карандаше", - ОК "Південь"

Планы россиян мобилизовать 300 тысяч человек могут относиться и к жителям временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила глава объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Объявленная мобилизация в России вполне может коснуться и населения временно оккупированных территорий. Поэтому люди, уже подавшиеся в списки избирателей во время президентской кампании, перед названными выборами фарсом, они уже "на карандаше". Их данные уже учитываются", - отметила она.

Гуменюк сообщила, что оккупанты сейчас формируют мобилизационные ресурсы и собирают жителей временно оккупированных территорий в так называемые "отряды теробороны". Сначала людей формируют на местах, а затем из них идет перегруппировка в боевые подразделения поближе к линии боевого столкновения.

Кроме того, россияне проводят инвентаризацию имущества уехавших украинцев и занимаются его экспроприацией.

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