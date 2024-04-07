Мобилизация в РФ: Жители оккупированных территорий уже "на карандаше", - ОК "Південь"
Планы россиян мобилизовать 300 тысяч человек могут относиться и к жителям временно оккупированных территорий Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила глава объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк.
"Объявленная мобилизация в России вполне может коснуться и населения временно оккупированных территорий. Поэтому люди, уже подавшиеся в списки избирателей во время президентской кампании, перед названными выборами фарсом, они уже "на карандаше". Их данные уже учитываются", - отметила она.
Гуменюк сообщила, что оккупанты сейчас формируют мобилизационные ресурсы и собирают жителей временно оккупированных территорий в так называемые "отряды теробороны". Сначала людей формируют на местах, а затем из них идет перегруппировка в боевые подразделения поближе к линии боевого столкновения.
Кроме того, россияне проводят инвентаризацию имущества уехавших украинцев и занимаются его экспроприацией.
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Это в Украине цацкаются, а у московитов схема по рекрутингу работает как часы. И чем больше будет проблем в Украине, тем проще московитам будет набирать мясо.
2. Патронний і пороховий завод біля мене відновили діяльність.
3. Про інші програми - ЧИТАЙ.
4. Підривали склади агенти кремля, яких янукович як буряк засіяв по країні. І які голосували за зеленСКОГО, який всі програми зупинив, бо дороги з Криму треба було робити, а не мінувати.
4. Всі сліди ведуть до зрадників, які відпочивають на березі Байкал. То може ти туди поїдеш ... шукати, з кайданками ? Або одразу на Луб'янку - за особовими справами агентів. Сволота не гриби, яких в лісі шукають, розумнику.
Ху-йлу пофіку 100-200 тисяч подохших расєян, якщо призом буде Україна з кількома мільйонами свіженького мясця...
Як казав Штірліц, "с етого і надо било начінать!"
Перепутать 14-річного підлітка з 30-річним дядьком це треба бути кріпко тупим. А щоб повірити ще й тупим кацапом...
Путин ведь собирался всю Украину загнать в стойло
А потом всех - под ружье!
И на БЕРЛИН!
Можем повторить!
Надеюсь,даже самые ТУПЫЕ в Европе
Наконец раздуплятся
Видите, Вы еще не раздуплились....
Как и Европа, впрочем...
Я культурно ви олівцем, вибачте, х...й назвали.