Оккупанты ночью повредили объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго", в Харькове и области увеличен объем аварийных отключений

На Харьковщине повреждена одна из высоковольтных подстанций из-за ночного обстрела РФ, частично применяются дополнительные отключения света вне графика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковщине. Среди поврежденных гражданских объектов - объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений. Сейчас ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над возобновлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Россияне продолжают террористические нападения, в том числе и на энергетику Харьковщины.

"Из-за риска повторных обстрелов прогнозы по восстановлению не даем. Но энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить в полном объеме критическую инфраструктуру, потребителей и промышленность", - добавили в НЭК "Укрэнерго".

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