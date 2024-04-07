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Оккупанты ночью повредили объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго", в Харькове и области увеличен объем аварийных отключений

енергетика,електропідстанція

На Харьковщине повреждена одна из высоковольтных подстанций из-за ночного обстрела РФ, частично применяются дополнительные отключения света вне графика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковщине. Среди поврежденных гражданских объектов - объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений. Сейчас ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над возобновлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Россияне продолжают террористические нападения, в том числе и на энергетику Харьковщины.

"Из-за риска повторных обстрелов прогнозы по восстановлению не даем. Но энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить в полном объеме критическую инфраструктуру, потребителей и промышленность", - добавили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также: Экономия электричества и повышение тарифа: Галущенко рассказал о последствиях российских обстрелов для энергетики

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Харьковщина (5577) энергетика (2552) Укрэнерго (658)


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Шось не чути з цьго приводу ООНівських 3.14дорів. Це гуманітарна криза чі ще ні?
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07.04.2024 12:56 Ответить
Відкрийте кордони, випустіть людей. Не тримайте людей в заручниках. Ви не можете забезпечити людям безпеку, житло, фінанси, то випустіть, паскуди, людей. Відкривайте кордони
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07.04.2024 13:10 Ответить
Все йде до того, що до наступного опалювального сезону рашисти остаточно знищать енергосистему, аби зробити життя у великих містах неможливим та добити ледь живу економіку.
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07.04.2024 13:28 Ответить
Не розповсюджуйте паніку... рішення є... потрібні кошти, матеріали, допомога... Потрібні люди, які не красти будуть а працювати, потрібні фашівці... Це буде коштувати багато мільярдів долларів...
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07.04.2024 14:00 Ответить
Якщо енергетику усю знищать, то єдине, що світить Україні - це капітуляція, бо держава не зможе функціонувати і ніякі генератори та пункти "незламної потужності" тут не допоможуть. Не думаю, що кацапам вдасться вибити усю енергосистему, але прифронтовим містам, куди долітають С300 і КАБи буде жопа. Там щось треба вигадувати з енергетикою не стандартне.
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07.04.2024 18:20 Ответить
Будемо сподіватися, що Ви праві і їм дійсно не вдасться, але вони точно намагатимуться і попередній ракетно-дроновий обстріл показав, що не без успіху. І цього разу щось не чутно, аби до нас йшло обладнання від іноземних партнерів, а от тарифи вже хочуть суттєво підняти, відповідно, зростуть ціни на все.
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07.04.2024 18:38 Ответить
Ну де тут боти з воплями - чого ми повинні тарифами платити за відновлення енергостстеми України?! Розповідайте мешканцям Харкова або Часів Яру про тарифи... Часів Яр з 2023 знеструмлений повністю... А в Харкові щє вдається по шість годин на день електрику вмикати...
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07.04.2024 13:57 Ответить
 
 