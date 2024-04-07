Люди в военной форме и балаклавах "упаковали" в бус 14-летнего подростка на Одесчине, - начальница отдела соцзащиты поселкового совета Терзи

2 апреля в селе Приозерное Суворовской громады в Одесской области мужчины в военной форме схватили и "упаковали" в бус четырнадцатилетнего парня. Была ли это вооруженная банда, или представители ТЦК проводили мобилизационные мероприятия - пока не известно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом случае журналисту "Бессарабии INFORM" рассказала начальница отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи.

По ее словам, за ребенка некому было заступиться, поскольку он является круглой сиротой, а опекуном стала для него родная бабушка.

По словам Оксаны Терзи, паренек по центральной улице Приозерного направлялся к своей девушке. Рядом с ним остановился белый микроавтобус. Оттуда выбежали трое худых военных с автоматами и заломили ему руки. На голове угонщиков были балаклавы с нарисованными белыми челюстями. Паренек видел только глаза мужчин. А за рулем сидел водитель. Итак, нападавших было четверо.

На вопрос, выглядел ли мальчик взрослее своего возраста, женщина ответила, что он довольно низенький, но широкоплечий. Но если присмотреться к парню, то он внешне как четырнадцатилетний ребенок. Более того, он является сиротой. О нем, его брате-двойняшке и младшей сестре заботится бабушка. Братья-близнецы учатся в восьмом классе школы села Приозерное.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – говорит начальница отдела социальной защиты населения.

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Она отметила, что парня военные везли в микроавтобусе в полной тишине. По дороге двое нападавших вышли из микроавтобуса, остановили водителя встречного автомобиля и зацепились с ним.

Когда водителя отпустили, нападавшие наконец спросили возраст парнишки. Когда тот сказал, сколько ему лет, не поверили – интересовались его паспортом. А когда поняли, что они везут несовершеннолетнего, выбросили его из буса и сняли стяжки. Напоследок нарушители предупредили мальчика, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам.

Похитители высадили ребенка при въезде в село Красный Яр. Оттуда паренек пешком прошел пять-семь километров, потратив на этот путь почти два часа.

Впрочем, как отмечает издание, о случившемся узнала учительница парня, она известила об этом директора заведения общего среднего образования и старосту села. Тогда же вызвали полицию, но решительных действий от правоохранителей не дождались.

С мальчиком работал психолог из Суворовской мобильной бригады социально-психологической помощи. Далее неравнодушные социальные работники и психолог обратились вместе с бабушкой пострадавшего в Измаильскую окружную прокуратуру. Сама Оксана Ивановна известила об этом случае Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а именно его представительство в Одессе.

Оксана Терзи надеется, что правоохранительные органы проведут качественное расследование и накажут виновных. Потому что парень подвергся физическому насилию, почувствовал психологическое и социальное напряжение из-за похищения.

Женщина подчеркнула, что после жесткого разговора с полицией все показания парнишки записывались на камеру, сразу нашлись очевидцы похищения, ребенка пригласили на следственный эксперимент. Более того, полицейские поехали в Красный Яр, чтобы найти камеры видеонаблюдения.

Пока неизвестно, была ли это просто вооруженная банда или военные, которые таким образом проводят мобилизационные мероприятия.