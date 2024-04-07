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Новости
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Люди в военной форме и балаклавах "упаковали" в бус 14-летнего подростка на Одесчине, - начальница отдела соцзащиты поселкового совета Терзи

тцк

2 апреля в селе Приозерное Суворовской громады в Одесской области мужчины в военной форме схватили и "упаковали" в бус четырнадцатилетнего парня. Была ли это вооруженная банда, или представители ТЦК проводили мобилизационные мероприятия - пока не известно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом случае журналисту "Бессарабии INFORM" рассказала начальница отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи.

По ее словам, за ребенка некому было заступиться, поскольку он является круглой сиротой, а опекуном стала для него родная бабушка.

По словам Оксаны Терзи, паренек по центральной улице Приозерного направлялся к своей девушке. Рядом с ним остановился белый микроавтобус. Оттуда выбежали трое худых военных с автоматами и заломили ему руки. На голове угонщиков были балаклавы с нарисованными белыми челюстями. Паренек видел только глаза мужчин. А за рулем сидел водитель. Итак, нападавших было четверо.

На вопрос, выглядел ли мальчик взрослее своего возраста, женщина ответила, что он довольно низенький, но широкоплечий. Но если присмотреться к парню, то он внешне как четырнадцатилетний ребенок. Более того, он является сиротой. О нем, его брате-двойняшке и младшей сестре заботится бабушка. Братья-близнецы учатся в восьмом классе школы села Приозерное.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – говорит начальница отдела социальной защиты населения.

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Она отметила, что парня военные везли в микроавтобусе в полной тишине. По дороге двое нападавших вышли из микроавтобуса, остановили водителя встречного автомобиля и зацепились с ним.

Когда водителя отпустили, нападавшие наконец спросили возраст парнишки. Когда тот сказал, сколько ему лет, не поверили – интересовались его паспортом. А когда поняли, что они везут несовершеннолетнего, выбросили его из буса и сняли стяжки. Напоследок нарушители предупредили мальчика, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам.

Похитители высадили ребенка при въезде в село Красный Яр. Оттуда паренек пешком прошел пять-семь километров, потратив на этот путь почти два часа.

Впрочем, как отмечает издание, о случившемся узнала учительница парня, она известила об этом директора заведения общего среднего образования и старосту села. Тогда же вызвали полицию, но решительных действий от правоохранителей не дождались.

С мальчиком работал психолог из Суворовской мобильной бригады социально-психологической помощи. Далее неравнодушные социальные работники и психолог обратились вместе с бабушкой пострадавшего в Измаильскую окружную прокуратуру. Сама Оксана Ивановна известила об этом случае Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а именно его представительство в Одессе.

Оксана Терзи надеется, что правоохранительные органы проведут качественное расследование и накажут виновных. Потому что парень подвергся физическому насилию, почувствовал психологическое и социальное напряжение из-за похищения.

Женщина подчеркнула, что после жесткого разговора с полицией все показания парнишки записывались на камеру, сразу нашлись очевидцы похищения, ребенка пригласили на следственный эксперимент. Более того, полицейские поехали в Красный Яр, чтобы найти камеры видеонаблюдения.

Пока неизвестно, была ли это просто вооруженная банда или военные, которые таким образом проводят мобилизационные мероприятия.

Автор: 

Одесская область (3547) мобилизация (2736) ТЦК (519)


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Топ комментарии
+51
Так чекаємо зеботів .

"Стільки хайпу через сцикуна який не хотів йти на фронт"

" а він мав сам оновити дані в 13 років"

" тцк має право - б в нас військовий стан - всьо для фронта і для пабєди за завєтами Лєніна-Сраліна боневтіка Зеленського"

Також чекаємо прес службу Тцк ,яка скаже нам що це була спільна провокація Фсб та ухилянтів.
Після детальної перевірки порушень в діях працівників Тцк не виявлено, а злостному провокатору в паспортному столі - додано 4 роки. І в звязку з 18 літтям вручена повістка про мобілізацію.
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07.04.2024 13:12
+32
На марахвоні про цей випадок розкажуть?...
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07.04.2024 13:18
+31
У нас сусідський пенсіонер купив на свою голову яскраву куртку в секонді, то не раз пошкодував, бо постійно перепиняли піші патрулі, або лякали гальмуючи бусиком незламності біля тротуару бо думали що він молодший, але зблизька розгледівши чи перевіривши документи все ж відпускали. Дідо мусив закинути ту куртку до кращих часів. Якось незрозуміло, чому ці бовдури не побачили, що хлопець замолодий - бо зблизька 14-ти річного з 27-річним точно не сплутаєш (хіба що було темно), можна лише уявити, яким "щирим патріотом" стане цей викрадений та побитий підліток після такого випадку. Коли вже до бовдурів дійде, що такими методами вони лише зміцнюють ненависть до себе та влади і що викрадені люди ніколи не будуть хорошими бійцями, а скоріше навпаки?
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07.04.2024 13:19
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Конституція України, стаття 17: "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян". Якщо за твердженням Гаранта Конституції вона на паузі, то Зеленського слід ув'язнити на довічне суворого режиму за недотримання Конституції. То Конституція чи брехня...??? І хто за це буде колись відповідати ?
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07.04.2024 14:36 Ответить
Якась мутня Авторка сиділа в засаді в бусику,що все чула і бачила? За дві години людина проходить нормально 12 км--перевірено.
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07.04.2024 14:38 Ответить
Та та. Це все російське іпсо. Але за тобою теж прийдуть. Не хвилюйся
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07.04.2024 15:08 Ответить
коли тебе від***ть прикладом, розкажешь скільки пройшов за дві години
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07.04.2024 15:17 Ответить
А як же просто попередити такі випадки! зобов'язати представлятись, звісно не носити маски і надати дозвіл на відеофіксацію!
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07.04.2024 14:59 Ответить
Тих контрацептивів пасувало би вирахувати, підправити зір,слух,нюх і вставити доброї клізми.
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07.04.2024 15:02 Ответить
"Люди у військовій формі" ? Типу зелені чоловічки? Ммм, оця політкоректність журналіздів в дусі рашки. Хоча помойму ми вже від рашки зовсім нічим не відрізняємось.
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07.04.2024 15:06 Ответить
Зато Кошевого,с 95 квартала и в упор не видят, несмотря на габариты...наверное с ОП есть справка для ТЦК, что предъявителю оной всего лишь 14 лет со штампом - "уплочено".
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07.04.2024 15:12 Ответить
Кошовий друг, єго ніззя
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07.04.2024 15:54 Ответить
1827 рік. Тарас Шевченко.
"Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом..."

2024 рік. Сьогодення.
"Мені чотирнадцять минало, бусифікований я був..."

Прогрес наліцо. )))
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07.04.2024 15:36 Ответить
А мальчик в трусиках был?
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07.04.2024 15:36 Ответить
Шапіто...
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07.04.2024 15:45 Ответить
Якщо питали який вік, то яка банда, звичайно тцк
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07.04.2024 15:46 Ответить
Ось як потрібно вручати повістки!
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07.04.2024 15:50 Ответить
А "мудрий" наріт ту мерзоту у верховні під час війни вибрав...
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07.04.2024 16:19 Ответить
Це вже "парагвайський сценарій" чи ще ні?
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07.04.2024 15:55 Ответить
Яким ******** потрібно бути, чи скільки горілки випити, щоб переплутати 14-річного пацана і 25- річного чоловіка
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07.04.2024 15:59 Ответить
А брехливого паяца і його слуг у владу? Тут однією горілкою не обійшлось, тут щось міцніше було.
А "переплутали" бо таке розпорядження отримали, зумисно, щоб скандал, щоб протести. Зелена мерзота до того спеціально веде... І мобілізацію зриває, і навчання мобілізованих, і бусики з поламаними ребрами... Таку вказівку, очевидно, воно від кацапських кураторів отримало.
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07.04.2024 16:18 Ответить
Щось все більше схиляюся до думки, що і оці "ТЦКашники" і "блогери" які обурюються діям "ТЦКашників" керуються з одного центру, подоляківсько-єрмаківського.
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07.04.2024 16:58 Ответить
А ще земля плоска, а папа римський - інопланетянин. Я вас прекрасно розумію
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07.04.2024 17:12 Ответить
Ну вам в італіях видніше.
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07.04.2024 19:14 Ответить
мабуть це останній сигнал суспільству,що потрібно брати владу в свої руки.всих цих тцкашніків на кукан і жорсткий контроль.горілку ******* і пяні літають по селах,їх навіть поліція сцить зупиняти.царьки нові нарисувались - пора на землю ще не продану спускатись.
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07.04.2024 17:13 Ответить
А какого хера они с автоматами бегают по мирным местам??Это что,полиция??Что это вообще за ЧВК в "вольной Украине" завелось??Кто нибудь будет реагировать на беспредел??Или Украина уже парашу переплюнула в своих авторитарных замашках...Детей уже выкрадают посреди белого дня.. Страна маразма и правового беспредела...Какая тут Европа и европейское общество...??Бабуины блд.. сомалийские.И за эту страну идти воевать?! ПЗДЦ полный...
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07.04.2024 18:52 Ответить
Кожен нарід заслуговує своє вибрану владу.
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07.04.2024 19:19 Ответить
Ранувато йому по дівках щлятись.
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08.04.2024 00:21 Ответить
Заздри мовчки, якщо баби не дають.
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08.04.2024 02:46 Ответить
Ранувато йому по дівках щлятись.
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08.04.2024 03:30 Ответить
Ранувато йому по дівках щлятись.
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08.04.2024 15:16 Ответить
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10.04.2024 16:22 Ответить
Як я вам усім заздрю!
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11.04.2024 16:45 Ответить
Під суд і на зону. Військовослужбовці не мають права застосовувати силу до громадян України. Будь-яке подібне правопорушення має бути покарано,як викрадення.
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08.04.2024 02:45 Ответить
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10.04.2024 18:25 Ответить
Чекаєм черговий опус що в ТЦК ухиляються служать виключно поранені ветерани
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08.04.2024 09:43 Ответить
Як я вам усім заздрю!
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10.04.2024 03:13 Ответить
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