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Новости Война
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Войска РФ ударили по центральному парку и промышленной зоне в Харькове, 4 человека пострадали

харків

Россияне весь день наносят удары по Харькову. В настоящее время враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 45-летний мужчина получил осколочные ранения. От госпитализации отказался.

У двух женщин в возрасте 37 и 72 лет диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте.

"Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж", - информирует Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты снова бьют по Харькову

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452)


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Пока у нас не будет самолётов нормальных, это будет продолжаться. Привет сторонникам "неэскалации"
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07.04.2024 13:49 Ответить
 
 