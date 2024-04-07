Войска РФ ударили по центральному парку и промышленной зоне в Харькове, 4 человека пострадали

Россияне весь день наносят удары по Харькову. В настоящее время враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 45-летний мужчина получил осколочные ранения. От госпитализации отказался.

У двух женщин в возрасте 37 и 72 лет диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте.

"Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж", - информирует Синегубов.

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