Войска РФ ударили по центральному парку и промышленной зоне в Харькове, 4 человека пострадали
Россияне весь день наносят удары по Харькову. В настоящее время враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 45-летний мужчина получил осколочные ранения. От госпитализации отказался.
У двух женщин в возрасте 37 и 72 лет диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте.
"Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж", - информирует Синегубов.
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Pavel Bortsevych
показать весь комментарий07.04.2024 13:49 Ответить Мне нравится 2
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