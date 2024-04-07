Ожидаем наступление армии РФ в конце весны, начале лета. Стратегическим направлением для врага является Покровск, - Буданов
Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны - начале лета, прежде всего на Донбассе
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
"Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно на Донбассе. Оккупанты немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, это их стратегическое направление", - говорится в сообщении.
Буданов подчеркивает, что до начала российского наступления значимых конфигураций на фронте не будет.
"Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем", - говорит глава ГУР.
Буданов не исключает и украинского наступления этого года. Однако говорить на эту тему подробнее он не стал, уточнив, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.
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тобто нормальних нема....
ТО ЯК МОЖНА НАЗИВАТИ ЦИХ У ВЛАДІ - ОКРІМ ЯК ЗРАДНИКИ БАТЬКІВЩИНИ
Я впевнена - навіть Сирському соромно за такого Верховного , але він з кров"ю кацапського раба , нічого з цим не волієш. загартувався просто Україною. Й дійшов до то, що Умерову , багаторічному Рабу Ахмєтова ( котрий теж татарин, але волзький) допомагає правильно хватати не журналістів на фронт...
напришувався підворотничків в свій чяс.
і якшо це і є боєздатніть армії? - нехай буде вона...
але щє трохі і з генералів можна буде який неякий батальончік сформувати - я б зробив аукціон - на найкращю треуголку!
Прагрєс на ліцо.
В третьих, если СРОЧНО НЕ убрать Сыркина то никакой гарантии остановить свино-сабак НЕТ.
И в четвёртых, если не убрать Кулебу, то оружия хотя бы в минимуме от Пентагона и НАТО - НЕ БУДЕТ. И мировая поддержка будет снижаться. Кулеба - абсолютно БЕСПОЛЕЗНОЕ чмо.