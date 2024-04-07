Ожидаем наступление армии РФ в конце весны, начале лета. Стратегическим направлением для врага является Покровск, - Буданов

Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны - начале лета, прежде всего на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

"Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно на Донбассе. Оккупанты немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, это их стратегическое направление", - говорится в сообщении.

Буданов подчеркивает, что до начала российского наступления значимых конфигураций на фронте не будет.

Читайте также: Россия накопила "Калибры" и может применить их для ударов по Украине в ближайшее время, - Буданов

"Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем", - говорит глава ГУР.

Буданов не исключает и украинского наступления этого года. Однако говорить на эту тему подробнее он не стал, уточнив, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.