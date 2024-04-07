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Фон дер Ляйен пообещала "дать отпор" ультраправым "друзьям Путина", которые хотят "украсть" будущее Европы

фон,дер,ляєн

Глава Еврокомиссии и кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на европейских выборах Урсула фон дер Ляйен начала предвыборную кампанию, пообещав дать отпор "друзьям Путина" из ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом фон дер Ляйен сказала, начиная свою избирательную кампанию в Афинах на 50-летие партии власти Греции "Новая демократия".

Глава Еврокомиссии в своем заявлении атаковала главу России Владимира Путина и его европейских союзников. Она заявила, что на предстоящих выборах в Европарламент в июне "наша объединенная и мирная Европа испытывает вызовы как изнутри, так и извне".

Очерчивая многочисленные угрозы, с которыми сейчас сталкивается Европа, она сказала, что Россия не только пытается стереть Украину с земли.

"Агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли через кибератаки, то ли через манипулирования социальными медиа, то ли посредством инструментализации мигрантов", – заявила глава ЕК.

Она добавила, что "друзья Путина здесь, в Европе" пытаются "переписать нашу историю и похитить наше будущее под видом популистов или демагогов".

Читайте также: Шагом к миру будет решение Путина сложить оружие, - фон дер Ляйен о заявлении Папы Римского

Автор: 

Еврокомиссия (1444) путин владимир (31216) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+7
Дай то Боже вашому рожевому поні тамбовського вовка зісти.
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07.04.2024 14:34
+6
Пффф, а як людина змінює посаду. Столтенберг у НАТО та Гутереш в ООН зробили ця організіції імпотентними, нікчемними, бездієвими дармоїдами.
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07.04.2024 15:11
+5
От тільки з кожними виборами "друзів х.йла" в ЄС стає дедалі більше і якщо нічого не зміниться, то вони досить швидко викрадуть майбутнє ЄС за допомогою кремлівських грошей та мільйонів рашистів, яким бездумно надали притулок в ЄС і які радо допоможуть завести "русскій мір" в Європу.
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07.04.2024 14:39
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Як що чергова "озабоченность" то це дуже їм страшно
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07.04.2024 14:30 Ответить
Дай то Боже вашому рожевому поні тамбовського вовка зісти.
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07.04.2024 14:34 Ответить
От тільки з кожними виборами "друзів х.йла" в ЄС стає дедалі більше і якщо нічого не зміниться, то вони досить швидко викрадуть майбутнє ЄС за допомогою кремлівських грошей та мільйонів рашистів, яким бездумно надали притулок в ЄС і які радо допоможуть завести "русскій мір" в Європу.
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07.04.2024 14:39 Ответить
Колись США комуняк сильно щемили, забороняли хм йти в політику. Здаєтсья мені ЄС не вижеве якщо не зробить чогось подібного. Потрібно політиків люструвати на предмет російського впливу.
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07.04.2024 16:05 Ответить
Ультраправі ще добре крові поп'ють.
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07.04.2024 14:39 Ответить
Для початку пошліть на йух ******** і словаків. Якщо немає механізму це зробити, зробіть їм такі умови, щоб вони самі пішли к хренам за сруський воєнним кораблем
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07.04.2024 14:44 Ответить
що ви! це ж так недемократично! так нетолерантно!
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07.04.2024 20:12 Ответить
з'їли-повірили...
в нас тут теж такий ультра ****** - решатель все за 24 години...
ми звикли...
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07.04.2024 14:44 Ответить
А в пані фон Дер бабла вистачить, щоб "дати відсіч"? Чи вона знає 'чарівні заклинання"?
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07.04.2024 14:46 Ответить
Влади і грошей вистачить, тільки щоб не заважали!!!
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07.04.2024 14:59 Ответить
Шкода, що Урсулі не дали стати головою НАТО. Вона єдина, з європейських політиків, хто не боіться ***** бо має сталеві яйця.
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07.04.2024 14:49 Ответить
Хто зна... Посада зазвичай дуже змінює людину.
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07.04.2024 15:00 Ответить
Пффф, а як людина змінює посаду. Столтенберг у НАТО та Гутереш в ООН зробили ця організіції імпотентними, нікчемними, бездієвими дармоїдами.
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07.04.2024 15:11 Ответить
За ООН за більше ніж півстоліття я не пригадаю щось такого, що б підтвердило необхідність існування цієї організації. Сінекура для чиновників - невдах.
НАТА - "Буря в пустелі" (?) Ні, то була операція "багатонаціональних сил'...
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07.04.2024 15:34 Ответить
Урсулу звинувачують у корупції. Не те що пост в НАТО, кар'єра може закінчитися.
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07.04.2024 18:18 Ответить
Хуцпа.
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07.04.2024 19:02 Ответить
За! Їбало...

Голосую за-
Фонди-
Німеччини-
Ростущі по 5 балів...

На фоні фронди...
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07.04.2024 15:23 Ответить
Та дайте вже відсіч наглючим русофашистам , які будоражать
весь світ своєю вЯличністю ,
а насправді це не нація ,
а гівно гівном та військові злочинці , яких потрібно знищити під корень 😠
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07.04.2024 15:23 Ответить
В тебе деменція, буряте.
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07.04.2024 15:47 Ответить
Тошнит от этой демагогии
Хотя бы отпрысков кацапских убийц высшего эшелона
Выдворите из европейских вузов для начала
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07.04.2024 15:32 Ответить
"Син (дочь) за атца (матєрь) нє атвєччік" (танк ІС).
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07.04.2024 15:37 Ответить
Никто не предлагает молодых ***.....
САЖАТЬ И РАССТРЕЛИВАТЬ
Ласково попросили собрать чемоданчики - и на выход!
В самую лучшую страну на свете ' КАЦАПСТАН!!!!!
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07.04.2024 15:41 Ответить
Нєт! Ані на ето пайтіть нє маґУт! Толєрастія, аднако...
Згадайте, хто викохав режим айятолл...
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07.04.2024 15:44 Ответить
а ультралівим друзям хла, будуть давати відсіч?
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07.04.2024 15:45 Ответить
Про ультралівих та інших путінферштейнів пані нічого не казала.
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07.04.2024 16:01 Ответить
А "лівим" за-путінським кандонам, які так само, як і ультра-праві за-путінські кандоми беруть криваве москальське бабло, "дати відсіч", не треба??? Чим відрізняється лівацький комуняцький ГУЛАГ на Соловках від нациського концтабору Освенцим? Чи для госпожи фон дер Ляєн "ета другоє"?
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07.04.2024 16:40 Ответить
Смішно. Всі ліві зараз при владі в Європі.
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07.04.2024 16:53 Ответить
Вони просто збираються заборонити всі партії які проти мігрантів. Демократія.
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07.04.2024 16:55 Ответить
Європейці,поки не пізно,порахуйте всіх кацапів у своїх країнах і женіть їх нахрін сцяними тряпками назад в їхні *****. Забороніть всякі "раша тудеї" і інші пропагандонські помийки.Готуйтесь до війни,бо прийде до вас така сама біда,яка зараз прийшла до нас,"розумних". Ненавиджу кацапів,а ще більше нашу багаторічну владну гидоту,яка привела війну в Україну!Здохніть всі тварюки в страшних муках!
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07.04.2024 17:51 Ответить
Как то странно себя ведут в Евросоюзе. На сегодня Украина больше соответствуют стандартам и политике ЕС, чем венгрия, словакия, болгария. Если бы сейчас рассматривался вопрос о принятии этих стран в ЕС и НАТО, они бы соответствовали критериям? Выходит, если страна выбрала ********* во власть и этим довольна, ее нельзя выгнать из ЕС и НАТО. То есть они поощряют их будущее предательство
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07.04.2024 21:05 Ответить
Украинская власть не просто далека от европейских стандартов
Она копирует российские стандарты
Для Европы, даже несовершенной Европы - это неприемлемо
Мы уже скатились практически в АВТОРИТАРИЗМ
Во вседозволенность власти
Нас такими никогда в Европу не примут
А мы еще и милитаристская страна сегодня
А это опасно....
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07.04.2024 21:44 Ответить
Не треба писати про розумну та симпатичну жінку , що в неї "сталеві яйця". Це якось бридко. Є досить інших виразів, якими можна висловити повагу до її інтелектуальних здібностей та чіткої політичної позиції.
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07.04.2024 21:16 Ответить
 
 