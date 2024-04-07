Фон дер Ляйен пообещала "дать отпор" ультраправым "друзьям Путина", которые хотят "украсть" будущее Европы
Глава Еврокомиссии и кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на европейских выборах Урсула фон дер Ляйен начала предвыборную кампанию, пообещав дать отпор "друзьям Путина" из ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом фон дер Ляйен сказала, начиная свою избирательную кампанию в Афинах на 50-летие партии власти Греции "Новая демократия".
Глава Еврокомиссии в своем заявлении атаковала главу России Владимира Путина и его европейских союзников. Она заявила, что на предстоящих выборах в Европарламент в июне "наша объединенная и мирная Европа испытывает вызовы как изнутри, так и извне".
Очерчивая многочисленные угрозы, с которыми сейчас сталкивается Европа, она сказала, что Россия не только пытается стереть Украину с земли.
"Агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли через кибератаки, то ли через манипулирования социальными медиа, то ли посредством инструментализации мигрантов", – заявила глава ЕК.
Она добавила, что "друзья Путина здесь, в Европе" пытаются "переписать нашу историю и похитить наше будущее под видом популистов или демагогов".
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в нас тут теж такий ультра ****** - решатель все за 24 години...
ми звикли...
НАТА - "Буря в пустелі" (?) Ні, то була операція "багатонаціональних сил'...
Голосую за-
Фонди-
Німеччини-
Ростущі по 5 балів...
На фоні фронди...
весь світ своєю вЯличністю ,
а насправді це не нація ,
а гівно гівном та військові злочинці , яких потрібно знищити під корень 😠
Хотя бы отпрысков кацапских убийц высшего эшелона
Выдворите из европейских вузов для начала
САЖАТЬ И РАССТРЕЛИВАТЬ
Ласково попросили собрать чемоданчики - и на выход!
В самую лучшую страну на свете ' КАЦАПСТАН!!!!!
Згадайте, хто викохав режим айятолл...
Она копирует российские стандарты
Для Европы, даже несовершенной Европы - это неприемлемо
Мы уже скатились практически в АВТОРИТАРИЗМ
Во вседозволенность власти
Нас такими никогда в Европу не примут
А мы еще и милитаристская страна сегодня
А это опасно....