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Буданов об идее Папы Римского по обмену пленными "всех на всех": Полностью поддерживаю. Осталось убедить Россию

полонені

Пока в Главном управлении разведки Украины не видят заинтересованности российской стороны в тотальном обмене пленными.

Об этом глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело – убедить Россию", - сказал он.

При этом сейчас глава ГУР не видит заинтересованности российской стороны в таком действии.

Буданов также сообщил, что центральным посредником в обмене военнопленными уже является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте: "Всех на всех": Папа Римский Франциск призвал Украину и РФ к "тотальному обмену пленными"

Автор: 

Буданов Кирилл (455) обмен (1367) Франциск (163) пленные (2127)


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Хай скаже Бутусов..
Словами Іїсуса....
Без толіків...

Папа Римський-
Це лише усталь...

Католикків...
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07.04.2024 14:50 Ответить
Вы говорите, но не заговаривайтесь.
Хай скаже Бутусов..
Словами Іїсуса....

«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Ин. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#19:30 19:30 ) (слова обращены к народу)
И к чему это?
Ради красного словца, сделал сына - удальца.
Рифму Бутусов - Иисус в гранит. Оно вас прославит.
Не трожьте Иисуса
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07.04.2024 20:55 Ответить
Військове меморіальне кладовище. Говорили-балакали… (Віталій Гайдукевич)

........
...написано багато , але коротше не скажеш... занадто боляче але важливо
Що ж, вочевидь влада не буде і не планувала шукати здоровий конструктив у діалозі з громадянським і фаховим середовищем. Тоді дозволю собі стисло нагадати, що у владному проєкті є шкідливим і маніпулятивним.
......
https://republic.com.ua/article/vijskove-memorialne-kladovishhe-govorili-balakali.html
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07.04.2024 14:55 Ответить
Тонко ******....ул Папу!
Мне , например, давно хочется, дать Папе Римскому ПИНКА!
Наместник Бога на Земле
Априори не может быть на стороне Зла
А Папа Римский - все два года кровавой войны
Как говно в проруби...
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07.04.2024 15:27 Ответить
Папа римський тупо клоун без будь яких важелів, чому хтось звертає на нього увагу?
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07.04.2024 15:53 Ответить
З "шулерами" ніколи не буде "всіх на всіх".
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07.04.2024 17:46 Ответить
Папа римский тролит Украину от имени Путлера.
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07.04.2024 18:08 Ответить
 
 