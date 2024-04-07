Буданов об идее Папы Римского по обмену пленными "всех на всех": Полностью поддерживаю. Осталось убедить Россию

Пока в Главном управлении разведки Украины не видят заинтересованности российской стороны в тотальном обмене пленными.

Об этом глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело – убедить Россию", - сказал он.

При этом сейчас глава ГУР не видит заинтересованности российской стороны в таком действии.

Буданов также сообщил, что центральным посредником в обмене военнопленными уже является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

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