Зеленский о ситуации с боеприпасами: Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На связи с Главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий", - отметил Зеленский.

По его словам, министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

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"Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства", - добавляет президент.

"Отдельный разговор с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины. Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый", - резюмирует глава государства.