Зеленский о ситуации с боеприпасами: Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"На связи с Главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий", - отметил Зеленский.
По его словам, министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.
"Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства", - добавляет президент.
"Отдельный разговор с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины. Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый", - резюмирует глава государства.
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А цей здатен лиш "коричневі ноти" грати.
А насправді прекрасне ж https://republic.com.ua/article/ne-v-zahvati-vid-tarasa-shevchenka-spivzasnovnik-kvartalu-boris-shefir-sumu%d1%94-cherez-zneseni-pam%ca%bcyatniki-pushkinu.html інтерв'ю Шефіра старшого.
Це ж просто кладєзь того, що в башці оцих упирів і ЩО вони нам принесли в 2019-му.
Закликає дружить з росією.
А що? Це сотні тисяч путінів катували і вбивали українців з зв'язаними руками. Це путіни зараз морять голодом наших військових по камерам, путіни виривають нігті, вчиняють сексуальне насильство. І путіни за штурвалами літаків скидають ракети по містам.
А росіяни не при чому.
- «Звісно-звісно, потрібно дружити знову.»(с)
Чел настільки упоротий у цій ваті в своїй голові, що Маріуполь, Буча, підірвані дамби - це все йому мімо каси. Йому німецьку мову важко вчить.
Дере сраку за того пушкіна-колотушкіна, кому він зараз здався.
.......
Але.
Саме з цього смердючого смітника в їх головах потім і вилізли до нас «какаяразніца», «пєрєстать стрєлять» і «місце в туалеті дістанеться тому, хто перший крикне Слауа Украйоні»!
Саме ЦЕ нас завело туди, куди завело.
Персонаж повідомляє дивовижне: «я все життя прожив в СССР».
Я прям взяв калькулятор. Пацієнт: 64 роки. Совок розпався 33 роки тому. 64-33=31.
Як не крути, а як раз більшу частину із своїх безтолкових 64 років ти прожив не у совку.
Але діду здається, що це не так.
Та насправді все просто: він ще й в 2021 був упевнений, що навколо - совок. А в 2019 році їхній банді НАРЕШТІ випала можливість цей совок відновити з усіма владними повноваженнями, прибравши із очей цей ваш огидний український патріотизм.
....
ДЖОН СМІТ
https://republic.com.ua/article/vijskove-memorialne-kladovishhe-govorili-balakali.html
Спогади Парнаса у Рашкіна - як Андрій Богдан та Коломойський не хотіли вову втягувати в договрняки з Трампом та його Джуліанями , а пішли на це таємно від Богдана та Коломийського, домовлялися з Єрмаком та Шефіром ... Бєня примчав з Ізраїлю як навіжена_не хотів проблем зі США, й від команди Трампа з США поступила Парнас команда тікати - бо мафіозі Коломойський дуже небезпечнчфй бандит ...Вони обісралися, втекли, А потім вже Єрмак вже на посту БОГДАНА зустрічався з Джуліані в Іспанії на віллі рашистського олігарха . Й тьорли тьорки вже після вигнання Луценка , говорячи словами вови -"зі своїм прокурором усе обіцяв порєшать"
Вийшло вже пізніше - з плівками Деркача та Венедекіктовою.
Закликає нас подружитись з росією, воно любить "русскую культуру", а від Шевченка воно "нє в васторгє".
Але виїхало, падлюка, до Німеччини, де "нам нє нравіцца і ані живут в пєсімізмє".
І ще він не може вивчити мову, бо "нємєцкій нєвозможно виучіть".
Перважна більшість з них досі ностальгують за срср, ******* росію і клянуть німців.
Знаю одного такого, що за 5 років постійного проживання не вивчив жодного слова німецькою. А я за 3-4 роки поїздок до Німеччини "наскоками" непогано міг спілкуватись з німцями (це був кінець 90-х).
Після 24 лютого я перестав з ними спілкуватись, хоча зі справжніми німцями підтримую контакти.
Бульдозери... пілотні-
Горнули теми безпілоті-
Дронами загортали борони...
Поки не згасло...
Поки не стало це забороненно...
Максимум ви зробили у 19-му... Всіх зробили.
Приклад МАЛЮК , кажуть нормальним був, приклад вже про Сирського - історія з журналістами розслідувачами - ГЛАВКОМУ НІЧИМ ЗАЙНЯТІСЯ
Плоха, вова ( з малої літери пишемо) - всьо очєнь плоха! Тільки оживлення роботи ВР з новою коаліцією -то ТВІЙ ОСОБИСТИЙ МОЙДОДИР , тільки твій!
Повна абструкція...
Солдати ніяк...
Не можуть сплюнути...
До перемоги-
Революції..
https://gigi.click/picture/vy-ne-ponimaete-professor-tolko-prezident-smozet-vyvesti-stranu-iz-krizisa-tak-ved-on-ee-tuda-i-NTQ2NzI5
Обрали.зрадника зє. Тепер замість турів до ЄС( завдяки Пороху) риють могили завдяки зє!
Київ - 4 реактор...
буба там планував туристичну зону - розувати понаїхавших!
стільки коментів. типу зе!поц дегенерат!
ви не розумієте головного!
україна, кожної доби, відступає!
оце, зе!чмо, через місяць, стане зе!передастом.
але ж, воно влізло, у все. і навіть у керівництво зсу!
не хочу нагнітати, але, нам всім треба готуватися, до партизанської війни!
"НЕ ТРЕБА ******* і *******!"