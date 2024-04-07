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Проводится служебная проверка по обвинению сотрудников ТЦК в задержании несовершеннолетнего в Одесской области, - областной ТЦК и СП

тцк

Относительно ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе Одесской области проводится служебная проверка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского областного ТЦК и СП.

"Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.

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Автор: 

дети (6473) Одесская область (3547) ТЦК (519)


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Топ комментарии
+24
...перевіркою правопорушень в діях працівників тцк не виявлено!
Цілую, ваш тцк..)))
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07.04.2024 16:00
+18
виявиться що пацан просто хотів покататись на бусику, і побив нещахний інвалідів фронтовиків бо не хотіли брати.
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07.04.2024 16:19
+14
ВЕЛИКЕ БУСІВНИЦТВО
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07.04.2024 16:31
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Біс попутав?
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07.04.2024 16:24 Ответить
Бус попутав
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07.04.2024 22:22 Ответить
можна сміло до справ Майдану долучати ..бистріше пойдєт
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07.04.2024 16:24 Ответить
Мальчік в трусіках виріс, почав займатися боксом і ходити по дівках і одного дня побив 3-х тцкшників. Мабуть, до цих пір сердиться, що українські військові 10 років тому розіп'яли його на щиті 😂
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07.04.2024 16:26 Ответить
ТЦК, як вам не соромно, третій рік пішов, а ви як перший раз. Де ви бачили, щоб повнолітній бугай-ухилянт отак спокійно чимчикував собі вулицею? Ухилянти живуть на диванах, і пересуваються вулицями на диванах. Як побачите кутовий диван газує тротуаром - можете сміло підрізати бусіком.
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07.04.2024 16:26 Ответить
Чому службова перевірка,коли викрадення людини(неповнолітнього!)кримінальний злочин.
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07.04.2024 16:32 Ответить
На Волині 20 літнього судили за ухиляння! Запитання, -"а на підставі якого закону йому виписали повістку"? Мобілізаційний вік з 27 років!
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07.04.2024 16:35 Ответить
Це тобі соловйов розповів, що 20-літнього судили за ухиляння?
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07.04.2024 16:37 Ответить
Довбню, я сам з Волині! А якщо ти слюхаєш усіляких ''салавєїв'' то це не значить що їх я слухаю!
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07.04.2024 16:47 Ответить
це вже прецендент! тягне на викрадення людини.
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07.04.2024 17:38 Ответить
19-річного студента незаконно мобілізували: півтора року юристи добивалися справедливості

Представники територіального центру комплектування забрали 19-річного Володимира Дядюха (ім'я змінене) прямо з вокзалу в Ужгороді. Того ж дня хлопця внесли до списку військовозобов'язаних, а згодом - відправили у підрозділ територіальної оборони.

За допомогою студент звернувся до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у Чугуєві. Через що довелося пройти, щоб досягти справедливості, - розповів адвокат приймальні Роман Лихачов.

https://www.helsinki.org.ua/articles/19-richnoho-studenta-nezakonno-mobilizuvaly-pivtora-roku-iurysty-dobyvalysia-spravedlyvosti/

І хтось був покараний?
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07.04.2024 21:09 Ответить
то повістка на строкому службу..
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07.04.2024 16:38 Ответить
Про обов'язкову строкову службу чув?
Згідно Закону України http://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12 «Про військовий обов'язок і військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
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07.04.2024 18:23 Ответить
Лубінець: Співробітники ТЦК не можуть затримувати людей на вулиці (03.04.24).
ТЦК: Лубінець, ти хто такий? Давай дасвіданья!
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07.04.2024 16:40 Ответить
Зеленський і К вже побували в Україні Московію 2.0. СБУ перетворилася в ФСБ. Красти можна , розслідувати - ні в коєму разі. Те , що робить ТЦК - квіточки . Незабаром почнуть просто стріляти по ногах, якщо щось не сподобається.
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07.04.2024 16:46 Ответить
Вони у законі дадуть їм повноваження поліціі скорш за все, тому вони такі борзі
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08.04.2024 07:30 Ответить
ПІДСУМКИ перевірки:
"Прибіг, напав, побив чотирьох ветеранів-спецназівців..."
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07.04.2024 16:57 Ответить
США ясно сказали, що в цьому році Україна повинна вести оборонні дії. Звідси і затримка з Ф-16 і іншою допомогою Україні. А ТЦК старається!
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07.04.2024 17:06 Ответить
А це тут причому: ф-16 є, але це не велосипед. Треба навчитися і не тільки пілотам. Не встигають. І 20 літаків це не про напад. Це лише про захист
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08.04.2024 07:28 Ответить
а тоді пишуть - чоловік з ножем напав на пятьох співробітників тцк.в цій новині навіть тцкашники не інтересні,інтересні довбойоби що їм вірять.категорично і безпідставно.
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07.04.2024 17:30 Ответить
«Які негідники ті журналісти - все розказали і про слідство Інфо і про 14-ти річного затриманого». Подумав собі десь один Павлюк. Це ж так на його думку виглядає російське ІПСО? Якби пацану не було 14-ть років, то це навіть би не дало такого розголосу. А хтось казав, шо силові затримання усі за підставою. Цікаво - якою тут? Він усіх побив?
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08.04.2024 07:25 Ответить
Вот вам и территориальный чекистский комитет
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09.04.2024 09:15 Ответить
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