Проводится служебная проверка по обвинению сотрудников ТЦК в задержании несовершеннолетнего в Одесской области, - областной ТЦК и СП

Относительно ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе Одесской области проводится служебная проверка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского областного ТЦК и СП.

"Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.

Читайте также: Люди в военной форме и балаклавах "упаковали" в бус 14-летнего подростка на Одесчине, - начальница отдела соцзащиты поселкового совета Терзи