Проводится служебная проверка по обвинению сотрудников ТЦК в задержании несовершеннолетнего в Одесской области, - областной ТЦК и СП
Относительно ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе Одесской области проводится служебная проверка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского областного ТЦК и СП.
"Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.
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Представники територіального центру комплектування забрали 19-річного Володимира Дядюха (ім'я змінене) прямо з вокзалу в Ужгороді. Того ж дня хлопця внесли до списку військовозобов'язаних, а згодом - відправили у підрозділ територіальної оборони.
За допомогою студент звернувся до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у Чугуєві. Через що довелося пройти, щоб досягти справедливості, - розповів адвокат приймальні Роман Лихачов.
https://www.helsinki.org.ua/articles/19-richnoho-studenta-nezakonno-mobilizuvaly-pivtora-roku-iurysty-dobyvalysia-spravedlyvosti/
І хтось був покараний?
Згідно Закону України http://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12 «Про військовий обов'язок і військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
ТЦК: Лубінець, ти хто такий? Давай дасвіданья!
"Прибіг, напав, побив чотирьох ветеранів-спецназівців..."