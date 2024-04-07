Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 162 оккупанта и уничтожили 79 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В частности, в течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на:

162 оккупанта;

79 единиц вооружения и военной техники, из них:

51 единица автобронетехники;

17 артиллерийских систем;

5 единиц БПЛА "Привет-82";

4 аэрофотостанции;

1 станция РЭБ;

1 лодка.

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Кроме того, поражены 6 полевых складов боеприпасов.