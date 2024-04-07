Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 162 оккупанта и уничтожили 79 единиц вооружения и военной техники
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
В частности, в течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на:
- 162 оккупанта;
- 79 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 51 единица автобронетехники;
- 17 артиллерийских систем;
- 5 единиц БПЛА "Привет-82";
- 4 аэрофотостанции;
- 1 станция РЭБ;
- 1 лодка.
Кроме того, поражены 6 полевых складов боеприпасов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какими вернутся эти люди с войны?
Мы когда о них начнем думать?