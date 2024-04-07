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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 162 оккупанта и уничтожили 79 единиц вооружения и военной техники

знищення

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В частности, в течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на:

  • 162 оккупанта;
  • 79 единиц вооружения и военной техники, из них:
  • 51 единица автобронетехники;
  • 17 артиллерийских систем;
  • 5 единиц БПЛА "Привет-82";
  • 4 аэрофотостанции;
  • 1 станция РЭБ;
  • 1 лодка.

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Кроме того, поражены 6 полевых складов боеприпасов.

Автор: 

ликвидация (3527) уничтожение (6892) Силы обороны юга (303)


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Война такой интенсивности
Какими вернутся эти люди с войны?
Мы когда о них начнем думать?
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07.04.2024 16:38 Ответить
 
 