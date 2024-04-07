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2 российских разведывательных БПЛА "Supercam" и "Орлан-10" уничтожены в Одесской области, - ВК "Південь"

supercam

Два вражеских разведывательных БпЛА уничтожены сегодня в Одесской области над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает Воздушное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня 0 апреля 2024 года в Одесской области, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российские разведывательные БПЛА - "Supercam" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3580) Одесская область (3563)


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https://t.me/novostiniko/48834 Миколаївські морпіхи-зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник «SuperCam»
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07.04.2024 17:55 Ответить
https://t.me/voynareal/87233 Бєлгород, Курськ та Воронеж під атакою невідомих БПЛА У русні в пабліках паніка, що їх атакували «британські реактивні безпілотники».👀
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07.04.2024 17:57 Ответить
 
 