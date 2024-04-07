2 российских разведывательных БПЛА "Supercam" и "Орлан-10" уничтожены в Одесской области, - ВК "Південь"
Два вражеских разведывательных БпЛА уничтожены сегодня в Одесской области над акваторией Черного моря.
Об этом сообщает Воздушное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня 0 апреля 2024 года в Одесской области, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российские разведывательные БПЛА - "Supercam" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.
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Leo Leo #590016
показать весь комментарий07.04.2024 17:55 Ответить Мне нравится 0
Leo Leo #590016
показать весь комментарий07.04.2024 17:57 Ответить Мне нравится 0
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