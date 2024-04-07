Для достижения мира Трамп планирует подтолкнуть Украину к территориальным уступкам, - WP

В случае избрания президентом США, Дональд Трамп будет подталкивать Украину уступить Крым и Донбасс в обмен на мир с РФ.

Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на анонимных собеседников Трампа, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по их словам, предложение экс-президента США состоит в том, чтобы "подтолкнуть" Украину к передаче России Крымау и Донбасса.

Трамп считает, что и Россия, и Украина хотят "сохранить лицо", но также "хотят найти выход". Он также говорит, что люди в некоторых регионах Украины согласились бы стать частью РФ.

В материале говорится, что некоторые сторонники Дональда Трампа пытались убедить его отказаться от таких идей. По их мнению, признание российского контроля над частями Украины расширит "пределы диктатуры Путина".

Между тем, в Трампа отказались комментировать детали плана, о котором написали журналисты WP.

"Любые предположения относительно плана президента Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", - заявила представительница его президентской кампании Кэролайн Ливитт, которая добавила, что Трамп "единственный, кто говорит о прекращении убийств".

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