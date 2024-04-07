Для достижения мира Трамп планирует подтолкнуть Украину к территориальным уступкам, - WP
В случае избрания президентом США, Дональд Трамп будет подталкивать Украину уступить Крым и Донбасс в обмен на мир с РФ.
Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на анонимных собеседников Трампа, передает Цензор.НЕТ.
В частности, по их словам, предложение экс-президента США состоит в том, чтобы "подтолкнуть" Украину к передаче России Крымау и Донбасса.
Трамп считает, что и Россия, и Украина хотят "сохранить лицо", но также "хотят найти выход". Он также говорит, что люди в некоторых регионах Украины согласились бы стать частью РФ.
В материале говорится, что некоторые сторонники Дональда Трампа пытались убедить его отказаться от таких идей. По их мнению, признание российского контроля над частями Украины расширит "пределы диктатуры Путина".
Между тем, в Трампа отказались комментировать детали плана, о котором написали журналисты WP.
"Любые предположения относительно плана президента Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", - заявила представительница его президентской кампании Кэролайн Ливитт, которая добавила, что Трамп "единственный, кто говорит о прекращении убийств".
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А віддавати кожен рік по кілька областей кацапам - то так вони не переможуть? Чудова логіка.
Зараз подивлюсь
Скільки можна його посилати *****?
Щоб вони від'€балися від України треба щоб роісся розвалилася.
А для України Трамп цього не дозволить. Тому ти так радієш, гнидо.
справа ж не в місці, а в інтеграції противника в суспільство.
а Трумп має пам'ятати, що торгувати краденим, шантажувати - це також кримінал, а його друг-*****, до речі, вжЕ є кримінальним злочинцем і з часом може офіційно стати терористом №1..
якась збочено-стрьомна і нестабільна поведінка у кандидата в президенти США, Трампа
забороняли допомагати пригожину,
дипломатично "не схвалюють" атакувати нпз
також проти вступу до НАТО
- достатньо та швидко поставити критично важливу зброю
- санкції повинні працювати
- передати заморожені активи Україні
скоріш за все цього було би достатньо
може не для перемоги, то для відновлення кордонів
в цьому варіанту громадяни США гинуть не будуть
зараз все навпаки
- зброї обмаль та з затримками
навіть пакет на 60млрд, передбачає тільки 7млрд на зброю в 2024
- санкції не працюють. Ціна на нафту при президентах Трамп та Байдень досягає 120%
Тобто росія зараз отримає в два рази більше грошей
- заморожені актив ніхто поки не хоче передавати. навіть відсотки вирішили поки залишити для майбутніх оплат адвокатам в судових процесах
А от росію може "примусити" тільки повна і беззастережна капітуляція "умовного Заходу".
Ще і Балтію з Польшею та їі фермерами.
(Роз'яснювати не буду чому Трамп і чому зниження ціни на нафту Гугл в допомогу).
Чому це не робить байден. Бо він лобіює інтереси американських нафтових компаній з близького сходу.
Трамп мінус 63%
Байден плюс 64%
Обама плюс 151%
Тобто від ціни Трампа
Байден +127%
Обама +214%
якщо росія якось жила при трампі
то зараз вона отримує за нафту в 2 рази більше
20 лютого 2014 початок анексії Криму
на 13 місяць президенства - ціна нафти Обама 143%, Трамп 16% - різниця 127%
20 січня 2021 - Байден президент
24 лютого 2022 початок вторгнення
на 13 місяць президенства - ціна нафти Байден 83%, Трамп 16% - різниця 67%
"Во время президентства Трампа цены на нефть в основном оставались на относительно низком уровне из-за ряда факторов, таких как увеличение добычи сланцевой нефти в США, что увеличило предложение нефти на мировом рынке"
No problem, пусть купит им билет до срассии.
Якщо Україна не визнає ці території за Росією а просто відійде, території будуть вважатися окуповані.
І в будь-який час Україна завдавати ударів по тих територіях
Це буде виглядати як заморозка конфлікту а не примирення
В до чого Трамп коли він не збирається допомагати ?
Значить Україні треба збільшувати кількість інших союзників якщо США не є надійними партнерами
Якщо американці знов оберуть цю потвору, то так їм і треба. Зажрані та розбещені теж нехай страждають, досить жити краще за всіх.
Я
забагато у неділю писав 😀
Це все, що потрібно знати про Washington Post.
А оце правда.