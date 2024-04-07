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В Палате представителей заявили, что пропаганда РФ "инфицировала" Конгресс США: Это усложняет передачу помощи Украине

сша,конгрес

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер считает, что российская пропаганда проникла в стены Конгресса США и члены Конгресса распространяют ошибочные сообщения о войне России в Украине.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Тернер сказал, что соглашается с конгрессменом Майклом Макколом, главой комитета по иностранным делам Палаты представителей, который заявил: "Российская пропаганда, к сожалению, проникла в Соединенные Штаты и инфицировала значительную часть базы моей партии".

"Это абсолютная правда", – сказал Тернер.

"Мы видим, что Россия пытается замаскировать сообщения, антиукраинские и пророссийские, некоторые из которых мы даже слышим в Палате представителей", - отметил он.

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Тернер отметил, что имеет в виду, что сегодня члены Конгресса, которые все еще неправильно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно, не так.

"Владимир Путин очень четко дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что он считает, что это конфликт гораздо более широких претензий России на Восточную Европу, включая претензии на всю территорию Украины как России", - отметил он.

Тернер сказал, что пропаганда усложняет передачу помощи Украине и четкое представление о борьбе между демократией и авторитаризмом.

"Мы должны отстаивать демократию. Мы должны убедиться, что мы знаем, что авторитарные режимы никогда не останавливаются, когда начинают агрессию. Украине сейчас нужна наша помощь и поддержка, и это очень критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и оказать такую помощь", – подчеркнул Тернер.

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Автор: 

Конгресс США (1233) пропаганда (3675) Маккол Майкл (11)


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Топ комментарии
+33
«Пропаганда не робить з людей ідіотів, вона з самого початку на них розрахована». Бернард Шоу.
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07.04.2024 20:26
+20
Проще говоря купили
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07.04.2024 20:25
+17
Тоді де ваші хвальоні спецслужби???
Клоуни 🤡
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07.04.2024 20:34
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підлога Конгресу інфікована, тому що треба було підлогу хлоркою мити, як це роблять у вуличній вбиральні.
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08.04.2024 01:29 Ответить
а так же пропаганда рикошетом задело адм. байдена, которая не дает оружие Украине 10млрд лежащих на счетах правительства и утилизирует списанное в США оружие.
но об этом тут не напишут. не напишут так же, что демократы отказываются рассматривать помощь Украине отдельно.
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08.04.2024 02:17 Ответить
Та це все свідоме зволікання і затягування часу як з боку демократів, так і республіканців. Робиться це з однією метою: знекровити Україну до приходу трампа, щоб потім їй нічого не залишалося, окрім просто капітулювати.
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08.04.2024 08:29 Ответить
Пропаганда на політиків не діє; на політиків діють гроші.
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08.04.2024 09:33 Ответить
1000%
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08.04.2024 10:00 Ответить
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