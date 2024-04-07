Лубинец обратился к ООН и МККК относительно расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Крынках

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами ООН и МККК по поводу очередного военного преступления российских оккупантов - расстрела трех украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Об этом Лубинец сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Соцсети всколыхнуло еще одно видео циничной расправы над пленными украинскими военнослужащими. Когда именно и где было совершено преступление, пока неизвестно. По предварительной информации, произошло это возле села Крынки Херсонской области. На видео видно, что трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, а российские оккупанты умышленно их расстреливают", - говорится в сообщении.

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Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Однако такие случаи, отметил омбудсман, не единичны и являются системной практикой врага.

"Относительно очередного нарушения РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками.

Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы", - подытожил Лубинец.

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