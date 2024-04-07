Лубинец обратился к ООН и МККК относительно расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Крынках
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами ООН и МККК по поводу очередного военного преступления российских оккупантов - расстрела трех украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.
Об этом Лубинец сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Соцсети всколыхнуло еще одно видео циничной расправы над пленными украинскими военнослужащими. Когда именно и где было совершено преступление, пока неизвестно. По предварительной информации, произошло это возле села Крынки Херсонской области. На видео видно, что трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, а российские оккупанты умышленно их расстреливают", - говорится в сообщении.
Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Однако такие случаи, отметил омбудсман, не единичны и являются системной практикой врага.
"Относительно очередного нарушения РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками.
Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы", - подытожил Лубинец.
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(якщо це не добровільна умисна здача)
а тепер розповідайте про злочини кацапів (різників)....
генералпавлюк і верховний ЗЄля)
вивчайте труди Генерала Залужного
На яку реакцію воно чекає?Гутераш рване шукати, де? Можна ще папі римському.Коли передають документи до Гаагі -не надают докази.Це як зввється?
Не змусить, і не вижене зі своєї організації бо хоче отримувати грошові внески
Зберуться, поговорять і на тому і все
Хтось ще довіряє ООН, коли вони мали вигнати зі свого складу Росію через її вторгнення
В державі війна і знайшли цапа відбувала Зеленського, і тих хто за нього колись голосував
Народу мабуть подобався Янукович який декілька разів був засуджений і прийшов до влади
Який тягнув Україну до Росії
А зараз жодна влада не може бути гарною бо йде війна
У вас покращиться добробут?
Ні, і таке немає бути
Кацапи перестануть стріляти?
Ні, бо вони будуть обстрілювати навіть після звільнення зі своєї території
Тобто народ хоче щоб все це завершилось
А таке не буде
Треба нерви в коробку, і терпіти скільки треба
Що роблять більшість наших послів за кордоном- то також викликає багато питань...
війна це завжди військовий злочин: Нанкін, Катинь, нациські концтабори, гвалтування німкень кацапами......
судят лише переможених