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Новости Агрессия России против Украины
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Лубинец обратился к ООН и МККК относительно расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Крынках

прокуратура

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами ООН и МККК по поводу очередного военного преступления российских оккупантов - расстрела трех украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Об этом Лубинец сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Соцсети всколыхнуло еще одно видео циничной расправы над пленными украинскими военнослужащими. Когда именно и где было совершено преступление, пока неизвестно. По предварительной информации, произошло это возле села Крынки Херсонской области. На видео видно, что трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, а российские оккупанты умышленно их расстреливают", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне расстреляли троих украинских военнопленных в Крынках Херсонской области

Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Однако такие случаи, отметил омбудсман, не единичны и являются системной практикой врага.

"Относительно очередного нарушения РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками.

Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы", - подытожил Лубинец.

Читайте также: Рост количества расстрелов военнопленных - это политика, поддерживаемая руководством РФ, - представитель Офиса Генпрокурора Белоусов

Автор: 

военнопленные (1066) ООН (4167) расстрел (503) Красный Крест (441) Лубинец Дмитрий (459)


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Топ комментарии
+10
Толку з тих звернень. Менше вбивати вони не будуть.
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07.04.2024 21:23
+7
Кто то всерьез верит что международным организациям не насрать на убиенных? "Забьют болт" как и после Еленовки все эти сраные ООН и вся та ********** "мижнародна спильнота"
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07.04.2024 21:24
+7
І почуємо чергову стонадцяту стурбованість.
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07.04.2024 21:27
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Официально Украина должна придерживаться правил женевской конвенции,но если бешеная собака сорвался с цепи, лучшие решения это её усыпление,так и с русскими пленными без видео без шума, всех расстрелять одного свидетеля отпустить чтобы рассказал другим, пусть знают твари что будет точно такой же ответ
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07.04.2024 21:18 Ответить
по перше: потрапляння солдата в полон це злочин командира !
(якщо це не добровільна умисна здача)

а тепер розповідайте про злочини кацапів (різників)....
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07.04.2024 22:49 Ответить
приклад - оточення гарнізону Маріуполя (командир нинішній головнокомандувач сухопутних сил генерал павлюк і верховний ЗЄля)
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07.04.2024 22:53 Ответить
Частково. У війні неможливо передбачити ВСЕ. Щось іде не по плану.
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07.04.2024 23:16 Ответить
"іде не по плану" - виправдання злочинної бездіяльності командира, бо він має мати план від поганого до зовсім хрєнового

вивчайте труди Генерала Залужного
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08.04.2024 00:36 Ответить
Толку з тих звернень. Менше вбивати вони не будуть.
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07.04.2024 21:23 Ответить
Треба показувати безпорадність та нікчемність таких організацій, як ООН, червоний хрест, Ватикан та таке інше. Мовчати не треба.
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07.04.2024 22:52 Ответить
Кто то всерьез верит что международным организациям не насрать на убиенных? "Забьют болт" как и после Еленовки все эти сраные ООН и вся та ********** "мижнародна спильнота"
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07.04.2024 21:24 Ответить
І почуємо чергову стонадцяту стурбованість.
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07.04.2024 21:27 Ответить
"Коли саме і де був скоєний злочин, наразі невідомо." Джерело:
На яку реакцію воно чекає?Гутераш рване шукати, де? Можна ще папі римському.Коли передають документи до Гаагі -не надают докази.Це як зввється?
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07.04.2024 21:27 Ответить
А що робить вся свора делегації разом представником України в ООН ? Де засідання радбезу з приводу цього та інших розстрілів?
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07.04.2024 21:40 Ответить
Ну кислиця потужно відповідає кацапам у себе в твіттері, 200 його підписників бачать цей найвеличніший (в стилі бомжоподібного шашличника) контрудар.
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07.04.2024 21:52 Ответить
Якщо не добивати кожен раз цю тему- всі в ООН будуть сплати спокійно та не нервувати. Якщо Україні байдуже за своїх громадян то їм теж немає про що турбуватися.
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07.04.2024 21:44 Ответить
В ООН глибоко занепокояться і на цьому все
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07.04.2024 21:47 Ответить
І ООН змусить Росію дотримуватися міжнародного права?
Не змусить, і не вижене зі своєї організації бо хоче отримувати грошові внески
Зберуться, поговорять і на тому і все
Хтось ще довіряє ООН, коли вони мали вигнати зі свого складу Росію через її вторгнення
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07.04.2024 21:48 Ответить
лубінець скільки тобі років ? зевиродок не лижи сраку єврейському велличному автомат в руки і захищай Україну а не лижи геніталіталії підстилки каламойского
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07.04.2024 22:44 Ответить
до речі, про лижі і курорти БаблоМойського - січень 2022 р.

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07.04.2024 22:55 Ответить
Який тільки психічний народ
В державі війна і знайшли цапа відбувала Зеленського, і тих хто за нього колись голосував
Народу мабуть подобався Янукович який декілька разів був засуджений і прийшов до влади
Який тягнув Україну до Росії
А зараз жодна влада не може бути гарною бо йде війна
У вас покращиться добробут?
Ні, і таке немає бути
Кацапи перестануть стріляти?
Ні, бо вони будуть обстрілювати навіть після звільнення зі своєї території
Тобто народ хоче щоб все це завершилось
А таке не буде
Треба нерви в коробку, і терпіти скільки треба
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08.04.2024 08:13 Ответить
По факту мир прогнил, можно делать что угодно, максимальное наказание - глубокие обеспокоенности и санкции, которые можно обойти.
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07.04.2024 21:57 Ответить
По факту мир завжди був таким і всім правлять гроші. Замість гнилого Марахфона гроші повинні використовуватися на інформування світу про кожну атаку по наших селах та містах, про кожну загиблу та поранену дитину, цивільних жінок та чоловіків. Але... по всьому світу зараз з кожної праски тільки і чутно про Газу та нещасних палестинців.
Що роблять більшість наших послів за кордоном- то також викликає багато питань...
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07.04.2024 22:35 Ответить
заспокойтесь!

війна це завжди військовий злочин: Нанкін, Катинь, нациські концтабори, гвалтування німкень кацапами......

судят лише переможених
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07.04.2024 22:58 Ответить
Всяких судять. Хорватів судили хоч вони й перемогли.
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08.04.2024 00:05 Ответить
Вже усім зрозуміло що ООН нікчемна організація, паразити прожирающі гроші платників податків.
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07.04.2024 22:31 Ответить
Цє дуже леґко сказати з Канади, але навіт' Голівуд показуе як джіайс розстрілюют' полонених німців, найкрашіх вояків СС після леґіонів Риму. Тому не скиґлити, слава ЗСУ і смерт' кацапне, крапка.
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07.04.2024 22:36 Ответить
А коли хлопців на атоми розриває, що не болить, чи тільки відео без даних. Усе менше тих кого цікавить стан фронту, а ось такі новини як раз для обговорення. Хоч хтось знає тут де лінія фронту?
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07.04.2024 22:53 Ответить
а чому кацапських полонених на розбгрібання завалів не кидати своїж кацапи їх і порішать
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07.04.2024 23:01 Ответить
 
 