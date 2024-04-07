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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты ударили КАБом по Казачьей Лопани: повреждены дома, гражданская инфраструктура и газопровод

харківщина,козача,лопань

Российские войска ударили КАБом по Казачьей Лопани на Харьковщине, в результате чего есть повреждения, в частности, перекрыт газ на поврежденном участке.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского удара КАБом по Казачьей Лопани есть повреждения частных домов, гражданской инфраструктуры и газопровода. Сейчас газ на поврежденном участке перекрыт. Профильные службы работают над ликвидацией последствий бомбардировки", - написал он.

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало.

Читайте также: Ситуация на Харьковщине: россияне КАБами обстреляли пригород Золочева, рассматривается возможность принудительной эвакуации из северной части области, - Синегубов

Автор: 

обстрел (27071) Харьковщина (5577)


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тих хто виріс на Вкраїні знають тут і саме - тут безумна там безмозла? - оболонці знають...
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08.04.2024 01:46 Ответить
порох....
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08.04.2024 01:52 Ответить
 
 