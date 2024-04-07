Оккупанты ударили КАБом по Казачьей Лопани: повреждены дома, гражданская инфраструктура и газопровод

Российские войска ударили КАБом по Казачьей Лопани на Харьковщине, в результате чего есть повреждения, в частности, перекрыт газ на поврежденном участке.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского удара КАБом по Казачьей Лопани есть повреждения частных домов, гражданской инфраструктуры и газопровода. Сейчас газ на поврежденном участке перекрыт. Профильные службы работают над ликвидацией последствий бомбардировки", - написал он.

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало.

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