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Новости Агрессия России против Украины
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Под обстрелами россиян в течение дня находились 11 громад Сумщины, зафиксировано 173 взрыва, 1 человек получил ранения

сумщина

В течение дня россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 173 взрыва.

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

  • Хотинская громада: враг бил из артиллерии (1 взрыв), минометов (17 взрывов).
  • Шалыгинская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).
  • Эсманская громада: совершены минометные обстрелы (9 взрывов), артобстрел (4 взрыва) и авиаудар с вертолета – пуск 4 ракет.
  • Краснопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (11 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометные обстрелы (6 взрывов).

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  • Середино-Будская громада: совершена атака FPV дрона-камикадзе (1 взрыв), минометные обстрелы (19 взрывов), артобстрел (12 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксированы атаки FPV дрона-камикадзе (4 взрыва), обстрелы из РСЗО (6 взрывов), артиллерии (15 взрывов), гранатометов (8 взрывов).
  • Ворожбянская громада: совершен обстрел из танка (8 взрывов).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), минометов (4 взрыва) и сбросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Путивльская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.
  • Миропольская громада: совершены минометные обстрелы (15 взрывов) и артобстрел (14 взрывов). В результате артобстрела получил ранения 1 человек.

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Автор: 

обстрел (27071) Сумская область (3106)


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