На Бахмутском направлении отражены 17 российских атак. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 47 боевых столкновений, - Генштаб

Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов на Бахмутском направлении, за прошедшие сутки там отбито 17 атак. Всего на фронте зафиксировано 47 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В целом враг нанес 6 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты из территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Янжуловка, Бучки, Костобобров Черниговской области; Голубовка, Свободная Слобода, Ходыно Сумской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Куриловка и Кругляковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Заречное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское и Ивановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердичи, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Угледар и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки совершено 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Берислав, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.