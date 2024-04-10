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Новости
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Демобилизация: как ветераны возвращаются к работе после войны и что нужно знать работодателям

Новости компаний

антокін

Все больше украинцев демобилизуются и возвращаются в мирную жизнь, поэтому каждый работодатель должен найти новые подходы к рабочим-ветеранам, чтобы помочь им снова влиться в коллективы.

Об этом идет речь в новом проекте издания Лига и компании Метинвест Ахметова.

Сейчас в Метинвесте работает уже 518 ветеранов, из них 482 человека прошли переквалификацию или переобучение, и получили новую профессию. Один из них – 56-летний Эдуард Аноткин из города Каменское на Днепропетровщине, наследственный металлург. Он ушел на фронт добровольцем и был демобилизован после контузии. Из-за своей контузии он уже не мог выполнять предыдущую работу, поэтому в компании помогли ему овладеть новой профессией – он стал слесарем на предприятии Каметсталь.

О службе на Донецком направлении Аноткин рассказывает скупо. Первые месяцы были тяжелыми, россияне постоянно "крыли" из разных видов оружия, а наши не имели снарядов, чтобы ответить. Там он получил контузию, но реабилитацию не прошел: в его подразделении не хватало людей, и он каждый раз возвращался к своим. Демобилизовали его после того, как он перенес на ногах инфаркт, а врачи обнаружили патологию головного мозга.

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В Метинвесте говорят, что сегодня каждый украинец должен понимать, что не ветеран подстраивается под социум. А социум должен помочь ветерану вернуться к жизни вне линии фронта.

Общаясь с ветеранами, мы понимали: важно предоставить им возможность адаптироваться к другой жизни, понять, что изменилось за время их отсутствия, и помочь привыкнуть к другой реальности. Сегодня мы учим руководителей и коллектив, как важно не травмировать, не быть навязчивыми, не задавать болезненных вопросов, не навредить. И рассказываем, что именно нужно для комфортной социальной адаптации вернувшихся", — говорит директор по персоналу Каметстали Иван Голтвенко.

Как известно, в Метинвесте начали реализовывать многие программы поддержки и адаптации ветеранов, разработанных совместно с американцами, имеющими большой опыт в этой проблематике. Первой инициативой стал уникальный учебный курс по адаптации ветеранов к мирной жизни – "Герои рядом". К его созданию присоединились специалисты в области психологии и управления персоналом, военные психологи и сами ветераны.

Автор: 

ветераны (1106) Метинвест (186) демобилизация (154)


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ну, звісно, ахметов!
батько нації!
хто ж ще, насипе копійки, за важкий шкідливий труд?
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10.04.2024 19:58 Ответить
Яка демобілізація ? Навпаки !
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10.04.2024 20:31 Ответить
Ну якщо взяти до уваги що пів країни так чи інікше працює на рижого пітуха ахметова то 560 чоловік не так то і багато
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10.04.2024 20:55 Ответить
Хто не вірив що Ренат Ахметов святий.
В нього німб на головою літає.
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10.04.2024 22:38 Ответить
Насмішили))) Да вони як "член", ну тільки в іншому обороті своїх працівників не називають, там ти ніхто, як прості солдати в ЗСУ - раби!
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11.04.2024 01:29 Ответить
Переніс інфаркт на ногах. Отаке відношення командирів до солдат.
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11.04.2024 08:45 Ответить
 
 