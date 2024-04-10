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Спикер Джонсон встретится с трамписткой Грин, выступившей против одобрения помощи США Украине

джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встретится с членом Палаты представителей США и соратницей Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, угрожающей реализовать процесс его отставки и выступающей против любой помощи Украине.

Об этом заявил Майк Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с Марджори встретимся сегодня, и с нетерпением ждем разговора" – сказал спикер.

При этом Джонсон назвал Грин "коллегой" среди консерваторов и отметил, что всегда считал ее другом.

"Но иногда мы расходимся во мнениях относительно стратегии и того, что и когда мы выносим на рассмотрение", - добавил он.

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Таким образом, встреча запланирована после того, как в конце марта Грин внесла в палату ходатайство об отставке Джонсона с должности спикера. Она объяснила свой шаг тем, что спикер способствовал голосованию пакета законопроектов с бюджетом-2024, который якобы расходится с консервативными подходами республиканцев. Однако это позволило избежать угроз шатдауна правительству США.

В то же время конгрессвумен "поставила на паузу" процесс увольнения спикера, заявив, что следующие шаги Джонсона, в том числе по поддержке Украины, будут влиять на ее готовность идти дальше.

Сам Джонсон в среду заявил, что, если бы он заблокировал в марте бюджетное законодательство, это не принесло бы пользы для Республиканской партии и посеяло хаос. По словам спикера, он стремится, чтобы республиканцы остались в большинстве в Палате представителей после выборов в ноябре нынешнего года.

Также Грин предостерегала спикера от намерения голосовать за пакет финансовой помощи Украине.

Автор: 

Конгресс США (1231) США (26528) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+20
Цирк для бідних, в них одна мета, затягнути допомогу і допомогти *****!🤬
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10.04.2024 22:01
+18
Здохни, паскудо!
Обидва здохніть!
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10.04.2024 22:02
+16
Конгрес США продався кацапам
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10.04.2024 22:03
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Правила форума Совет форумчан
Цирк для бідних, в них одна мета, затягнути допомогу і допомогти *****!🤬
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10.04.2024 22:01 Ответить
майк, не переплуй із..... утім, какая разніца ?

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10.04.2024 23:24 Ответить
У этой Марджори свинячье ***** как у русской Наташки шлюхи.Одень на нее абибос,дай семки щёлкать и будет тебе быдло самка из Костромы.
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10.04.2024 23:47 Ответить
Здохни, паскудо!
Обидва здохніть!
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10.04.2024 22:02 Ответить
Понад 35 митців, активістів та науковців закликали Конгрес США проголосувати за надання допомоги Україні.

Джерело: спільна заява, яку опублікував https://edition.cnn.com/2024/04/10/opinions/sean-penn-barbra-streisand-imgaine-dragons-congress-ukraine-snyder?cid=ios_app&fbclid=IwAR2sNTFpC2ntLyU3TCRZof-1csfsmq_D1_frFCKi1cEJNaFXR5DdE4huQ58_aem_AbUcJQmoOV8W0Xi2AycsPYwwj8tAAZHIo77w6Z8xNjo_PHzi6na79D2iJBZBpoVfn3p9qsbwsDpK_CXwF-HXwnay CNN

Деталі: Заяву підписали зокрема співачка та акторка Барбара Стрейзанд, історик Тімоті Снайдер, актор та режисер Міша Коллінз, філософ Френсіс Фукуяма, гурт Imagine Dragons, акторка Алісса Мілано, актор Шон Пенн, історик Сергій Плохій, акторка та режисерка Кетрін Віннік і інші.

А ***** ******** джонсону важливіше з ************** зустрітися і ще розповісти які вони всі дружні і працьовиті і яка в них супер партія. Одне трампло рулить чим хоче як хоче. не президент, з купою кримінальних справ. #*****************
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10.04.2024 22:19 Ответить
🙏
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10.04.2024 23:34 Ответить
Конгрес США продався кацапам
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10.04.2024 22:03 Ответить
буде цілувати стару сраку?
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10.04.2024 22:03 Ответить
Відверто неприховано зливають Україну
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10.04.2024 22:06 Ответить
Знову мутки а для чого ім зустріч - шоб переконувати один одного хто більшии трампіст
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10.04.2024 22:06 Ответить
Трампістка!
Корма... Сіськи...

Не те що Джонсон...
Сосіска...
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10.04.2024 22:06 Ответить
Нафіга ця дурня нічого конгрес неухвалить для допомоги України ,-НЕБУДЕ
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10.04.2024 22:08 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2024%2F02%2F15%2F7442043%2F&psig=AOvVaw26OE8z-PZWJDjwR1FpnUcC&ust=1712862468484000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCNjV_oqsuIUDFQAAAAAdAAAAABBP Соратниця Трампа у відповідь на заклик допомогти Україні запропонувала ''поцілувати її в дупу''
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10.04.2024 22:11 Ответить
за що така ненависть до України? Що ми їй зробили?
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10.04.2024 23:36 Ответить
Може помиляюся, але він так на Суслова схож! Було таке падло у цк кпрс! І як видно, не тільки зовнішньо!!
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10.04.2024 22:13 Ответить
Грінша - прихильниця теорії змови, з типовим електоратом аналогом українськіх зебилів. Ідіократія - фільм такий є. О там одне з ймовірних майбутніх по типу грін та її виборців
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10.04.2024 22:13 Ответить
От мені цікаво, ви дійсно вважаєте, що хрестик в бюлетені визначає розумові здібності? В мене сестра наприклад голосувала за ЗЕ, а її чоловік за Пороха і нічого, уявіть собі, не сталося. Жодної ідіократії... Так і має бути у демократичному суспільстві.
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10.04.2024 23:42 Ответить
гарна казочка, але э одне питання, чому сестра досі не в окопі? чи не тому що клятий Порошенко вкрав військомат?
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11.04.2024 01:18 Ответить
Цікаво ви переводите стрілки. Ви за мобілізацію жінок чи просто побовтати?
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11.04.2024 11:22 Ответить
В якому сенсі нічого не сталось???
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11.04.2024 04:30 Ответить
Ніхто не розлучився, не називав нікого "дебілом", "зебілом" чи "порохоботом", люди цивілізовано прийняли вибір кожного.
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11.04.2024 11:20 Ответить
Ну й добре
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11.04.2024 12:21 Ответить
цікаво, А що буде робити на зустрічі підар з лесбіянкою ? 😀
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10.04.2024 22:21 Ответить
Так Джонсон ніби практикуючий євангелист?
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10.04.2024 22:26 Ответить
😀 ой
забув слово підар в лапки взяти
хоча х.з.
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10.04.2024 22:28 Ответить
На пресу - жаба гадюку, реально - рука руку
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10.04.2024 22:24 Ответить
Історія показує, що протягом століть життя українця не вартувало нічого в очах інших народів та всіляких окупантів. Нас постійно зневажали та применшували наше значення. Мир на Європейському континенті спроможні забезпечити лише вільні та самостійні українці. Конгрес Штатів грає на стороні кацапів. Але чому ми чекаємо на допомогу від сенаторів та конгресменів заокеанської держави, коли навіть наші доморощені депутати не спроможні реагувати на виклики та оперативно приймати рішення на користь держави Україна. Таке враження, що нас давно вже продали ***** не тільки трампісти, а й очільники зеленої монобільшості. Всі тупо чекають, коли вже у наших воїнів закінчаться **********, та й закінчаться самі воїни. Україна тримається завдяки мужності українського народу, а не завдяки "мудрому" керівництву зеленого шапіто.
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10.04.2024 22:25 Ответить
судячи з нинішніх реалій у Конгресі, коли уже ухвалили ключове рішення по бюджету до кінця поточного фінансового року, а також після тих заяв, у тому числі і від Джонсона, про те, що після Пасхальних канікул у Конгресі пріоритетом вже буде обговорення виділення допомоги для України, то така зустріч Джонсона із цією ******** швидше позитив, ніж негатив. Мабуть буде її вмовляти не запускати процедуру його імпічменту, якщо він виставить цей сенатський уже проголосований закон на голосування. Бо той закон все одно поставлять на голосування, але вже в обхід Джонсона. і такий крок вдарить сильно по іміджу Джонсона. Тож на цій зустрічі Джонсон мабуть буде домовлятися із тою упоротою, аби вона не робила ще гірше для і так уже підмоченої репутації республіканської партії. Побачимо.
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10.04.2024 22:26 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/14849 О ситуации с помощью Украине в Палате представителей .
▪️Накануне второго дня работы Палаты представителей внезапно оказалось, что законопроект о передаче Украине замороженных российских активов (REPO Act, который был частью плана Маккола по выделению помощи Украине), поддержанный спикером Джонсоном, не находит ощутимой поддержки внутри республиканской партии.
▪️Фактически Джонсон сейчас находится в ситуации "или/или", когда нет никаких промежуточных вариантов: либо выставить $61 млрд Украине как есть и вслед за Маккарти получить импичмент от коллег по партии (в частности, от упоротой трампистки Марджори Тейлор Грин, которая подала резолюцию на импичмент), либо ничего не выставлять и сохранить должность.
▪️Среди демократов превалирует точка зрения, что Джонсон в конечном итоге выставит на голосование $61 млрд Украине, пакет примут при подавляющей поддержке демократов, которые, в свою очередь, проголосуют против импичмента Джонсону и сохранят ему задницу.
▪️Проблема в том, что в такой ситуации непонятно, что Джонсону с этим делать дальше: как он, пойдя на сделку с демократами, будет собирать деньги для своей предвыборной кампании? Как он будет убеждать электорат голосовать на выборах за себя и за республиканцев?
▪️При этом игнорирование пакета помощи Украине ставит США и республиканцев под огромное международное давление. В случае непринятия пакета историческая ответственность будет лежать на Джонсоне. Ему придётся выбирать между плохим и очень плохим вариантом.
▪️Важно отметить, что проблема не в помощи Украине как таковой. Они не могут согласовать ни один из законов, о которых ведутся дискуссии - ни миграционную реформу, ни судебную, ни акт о негласном наблюдении в целях разведки (FISA Act). Палата представителей с республиканским большинством на сегодня дисфункциональна как орган.
▪️По discharge petition на сегодня собран 191 голос из 218 необходимых (один из них - республиканский, от Кена Бака). Но за вчерашний день новых подписей не добавилось. Посмотрим, будут ли дополнительные голоса в пользу петиции по мере тупиковости ситуации.
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10.04.2024 22:26 Ответить
Цікава інформація. Дякую. 🤝
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10.04.2024 22:48 Ответить
Пища для размышлений... .
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11.04.2024 00:03 Ответить
Який сенс писати новини про цих опудал. Вони нічого не вирішують. Трамп - ворог України. Чим скоріше це зрозуміємо ми і союзники - тим краще
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10.04.2024 22:28 Ответить
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10.04.2024 22:29 Ответить
Фотошоп зроблений доволі - топорно . Але це не відміняє того факту що та тп - танцює "під дудку *****" ..
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10.04.2024 22:38 Ответить
Ну тоді послухайте її спітч про те як путін захищає християнство, яке українці намагають знищити. А тоді вже пишітьпро "фотошоп", це не топорна робота, а "путінізм головного мозку"
https://www.youtube.com/watch?v=1iVDO7Vt0gg
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10.04.2024 22:47 Ответить
Я вже це слухав , і ще раз кажу - ця шалава смокче у ***** , але цей відосік однаково - фейковий . Ви подивіться за її руками , як вона ними рухає , особливо в кінці . Навіть не треба вповільнити відео . Видно ж що вона щось там приклеювала вдвічі менше за розміром .
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10.04.2024 23:04 Ответить
В роки другої світової війни конгрес не затримував допомогу людоїду сраліну.
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10.04.2024 22:29 Ответить
після Перл-Харбору. А до нього було теж саме: Гітлер - нормальний мужик, євреям треба просто примиритись з ним і не дратувати
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10.04.2024 22:44 Ответить
да ну,в 38 тоже некоторіе сенаторы ходили с плакатами гитлер норм чувак,это не наша войн а война европы_)
******** есть всегда и везде
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10.04.2024 22:59 Ответить
Кубло.
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10.04.2024 22:30 Ответить
А нікому ге здалось дивним її прізвище "Грін"? Виглядає на те, що всі зелені - однакові гaндoни
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10.04.2024 22:43 Ответить
Найбільш прикро що увесь цей цирк з американською допомогою , піднімає моральний дух русні , і дає їй надію на те що їм вдасться переломити хід війни на свою користь ..
Всі кацапські пропагандони ледве не моляться на те щоб допомога не була проголосована ,, тільки й чути - вєртє братья , асталось савсем немнога , без помощи сша хахли нє вистоят , нужно єщьо поднажать мальохо , іхній фронт уже сипєтся , сєйчас у нас есть реальний шанс переламіть сітуацію , та ін .
 І вислоуха русня , слухає всю цю галіматню , вірить їй , і зціпивши зуби знову пре на штурм . Треба віддати належне - кацапська пропаганда працює - на ура .
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10.04.2024 22:59 Ответить
Як приємно було слухати прізвище "Джонсон", але з Британським ім'ям. А ось американсьске прізвище чомусь стійко ассоціюється зі сценою американського фільму "Поліцейська академія"-про деякий бар з відповідним контингентом.
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10.04.2024 23:33 Ответить
В США дуже потужна система важелів і запобіжників 🤣🤣🤣
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10.04.2024 23:47 Ответить
Фрагмент відповіді "штучного інтелекту" про важелі і запобіжники:

Приклади:

Важіль, який не є запобіжником: лом

😁
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11.04.2024 13:27 Ответить
These intelligent, beautiful, compassionate, trust-inspiring faces of real America.
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11.04.2024 00:19 Ответить
Маркарова там буде мізками ворушить чи все віддає ресторанному бізнесу
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11.04.2024 13:45 Ответить
 
 