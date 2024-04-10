Спикер Джонсон встретится с трамписткой Грин, выступившей против одобрения помощи США Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встретится с членом Палаты представителей США и соратницей Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, угрожающей реализовать процесс его отставки и выступающей против любой помощи Украине.
Об этом заявил Майк Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы с Марджори встретимся сегодня, и с нетерпением ждем разговора" – сказал спикер.
При этом Джонсон назвал Грин "коллегой" среди консерваторов и отметил, что всегда считал ее другом.
"Но иногда мы расходимся во мнениях относительно стратегии и того, что и когда мы выносим на рассмотрение", - добавил он.
Таким образом, встреча запланирована после того, как в конце марта Грин внесла в палату ходатайство об отставке Джонсона с должности спикера. Она объяснила свой шаг тем, что спикер способствовал голосованию пакета законопроектов с бюджетом-2024, который якобы расходится с консервативными подходами республиканцев. Однако это позволило избежать угроз шатдауна правительству США.
В то же время конгрессвумен "поставила на паузу" процесс увольнения спикера, заявив, что следующие шаги Джонсона, в том числе по поддержке Украины, будут влиять на ее готовность идти дальше.
Сам Джонсон в среду заявил, что, если бы он заблокировал в марте бюджетное законодательство, это не принесло бы пользы для Республиканской партии и посеяло хаос. По словам спикера, он стремится, чтобы республиканцы остались в большинстве в Палате представителей после выборов в ноябре нынешнего года.
Также Грин предостерегала спикера от намерения голосовать за пакет финансовой помощи Украине.
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Обидва здохніть!
Джерело: спільна заява, яку опублікував https://edition.cnn.com/2024/04/10/opinions/sean-penn-barbra-streisand-imgaine-dragons-congress-ukraine-snyder?cid=ios_app&fbclid=IwAR2sNTFpC2ntLyU3TCRZof-1csfsmq_D1_frFCKi1cEJNaFXR5DdE4huQ58_aem_AbUcJQmoOV8W0Xi2AycsPYwwj8tAAZHIo77w6Z8xNjo_PHzi6na79D2iJBZBpoVfn3p9qsbwsDpK_CXwF-HXwnay CNN
Деталі: Заяву підписали зокрема співачка та акторка Барбара Стрейзанд, історик Тімоті Снайдер, актор та режисер Міша Коллінз, філософ Френсіс Фукуяма, гурт Imagine Dragons, акторка Алісса Мілано, актор Шон Пенн, історик Сергій Плохій, акторка та режисерка Кетрін Віннік і інші.
А ***** ******** джонсону важливіше з ************** зустрітися і ще розповісти які вони всі дружні і працьовиті і яка в них супер партія. Одне трампло рулить чим хоче як хоче. не президент, з купою кримінальних справ. #*****************
Корма... Сіськи...
Не те що Джонсон...
Сосіска...
забув слово підар в лапки взяти
хоча х.з.
▪️Накануне второго дня работы Палаты представителей внезапно оказалось, что законопроект о передаче Украине замороженных российских активов (REPO Act, который был частью плана Маккола по выделению помощи Украине), поддержанный спикером Джонсоном, не находит ощутимой поддержки внутри республиканской партии.
▪️Фактически Джонсон сейчас находится в ситуации "или/или", когда нет никаких промежуточных вариантов: либо выставить $61 млрд Украине как есть и вслед за Маккарти получить импичмент от коллег по партии (в частности, от упоротой трампистки Марджори Тейлор Грин, которая подала резолюцию на импичмент), либо ничего не выставлять и сохранить должность.
▪️Среди демократов превалирует точка зрения, что Джонсон в конечном итоге выставит на голосование $61 млрд Украине, пакет примут при подавляющей поддержке демократов, которые, в свою очередь, проголосуют против импичмента Джонсону и сохранят ему задницу.
▪️Проблема в том, что в такой ситуации непонятно, что Джонсону с этим делать дальше: как он, пойдя на сделку с демократами, будет собирать деньги для своей предвыборной кампании? Как он будет убеждать электорат голосовать на выборах за себя и за республиканцев?
▪️При этом игнорирование пакета помощи Украине ставит США и республиканцев под огромное международное давление. В случае непринятия пакета историческая ответственность будет лежать на Джонсоне. Ему придётся выбирать между плохим и очень плохим вариантом.
▪️Важно отметить, что проблема не в помощи Украине как таковой. Они не могут согласовать ни один из законов, о которых ведутся дискуссии - ни миграционную реформу, ни судебную, ни акт о негласном наблюдении в целях разведки (FISA Act). Палата представителей с республиканским большинством на сегодня дисфункциональна как орган.
▪️По discharge petition на сегодня собран 191 голос из 218 необходимых (один из них - республиканский, от Кена Бака). Но за вчерашний день новых подписей не добавилось. Посмотрим, будут ли дополнительные голоса в пользу петиции по мере тупиковости ситуации.
https://www.youtube.com/watch?v=1iVDO7Vt0gg
******** есть всегда и везде
Всі кацапські пропагандони ледве не моляться на те щоб допомога не була проголосована ,, тільки й чути - вєртє братья , асталось савсем немнога , без помощи сша хахли нє вистоят , нужно єщьо поднажать мальохо , іхній фронт уже сипєтся , сєйчас у нас есть реальний шанс переламіть сітуацію , та ін .
І вислоуха русня , слухає всю цю галіматню , вірить їй , і зціпивши зуби знову пре на штурм . Треба віддати належне - кацапська пропаганда працює - на ура .
Приклади:
Важіль, який не є запобіжником: лом
😁