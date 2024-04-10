Спикер Джонсон встретится с трамписткой Грин, выступившей против одобрения помощи США Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встретится с членом Палаты представителей США и соратницей Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, угрожающей реализовать процесс его отставки и выступающей против любой помощи Украине.

Об этом заявил Майк Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с Марджори встретимся сегодня, и с нетерпением ждем разговора" – сказал спикер.

При этом Джонсон назвал Грин "коллегой" среди консерваторов и отметил, что всегда считал ее другом.

"Но иногда мы расходимся во мнениях относительно стратегии и того, что и когда мы выносим на рассмотрение", - добавил он.

Читайте также: Глава МИД Британии Кэмерон - союзникам о помощи Украине: Должны дозвониться спикеру Джонсону. Конгресс прислушивается к тому, что говорят другие

Таким образом, встреча запланирована после того, как в конце марта Грин внесла в палату ходатайство об отставке Джонсона с должности спикера. Она объяснила свой шаг тем, что спикер способствовал голосованию пакета законопроектов с бюджетом-2024, который якобы расходится с консервативными подходами республиканцев. Однако это позволило избежать угроз шатдауна правительству США.

В то же время конгрессвумен "поставила на паузу" процесс увольнения спикера, заявив, что следующие шаги Джонсона, в том числе по поддержке Украины, будут влиять на ее готовность идти дальше.

Сам Джонсон в среду заявил, что, если бы он заблокировал в марте бюджетное законодательство, это не принесло бы пользы для Республиканской партии и посеяло хаос. По словам спикера, он стремится, чтобы республиканцы остались в большинстве в Палате представителей после выборов в ноябре нынешнего года.

Также Грин предостерегала спикера от намерения голосовать за пакет финансовой помощи Украине.