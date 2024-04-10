ГБР и СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Булаху, который сейчас служит в Нацгвардии
ГБР и оперативники СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ХАЦ.
Имея на руках определение суда о проведении обысков, правоохранители явились по месту жительства Булаха и потребовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы.
"Воспринимаем это как продолжение кампании давления на представителей общественного сектора Украины. После кейсов с командой Bihus.Info, главой ЦПК Виталием Шабуниным, расследователем "Следствие.инфо" Евгением Шульгатом, главным редактором Движения "Честно" Александром Салиженко представители власти по заказу той же власти за средства налогоплательщиков на третьем году большой войны устраивают незахватывающий нешпионский небоевик в Харькове", - отметили в Харьковском антикоррупционном центре.
Как отмечают в ХАЦ, Булах добровольно мобилизовался в ВСУ весной 2023 года, проходит службу в одной из частей Нацгвардии. Однако с лета 2022 года по отношению к активисту происходили действия, которые можно назвать злоупотреблением системой мобилизации и слежкой.
"Июнь 2022-го. РОВ висят к северу от Харькова, прям в пригороде. Я после коронавируса тяжело болею пневмонией, но уже иду на поправку. Ежедневно езжу в больницу прокапываться на несколько часов. Формально на стационаре, фактически ночую дома и езжу капаться. После одного из последних таких сеансов, я еду к маме (она живет в частном секторе, в центре города, условно) и вижу за собой машину, но, не обращаю на это внимания, думая, что это паранойя. После того как выхожу от мамы, я прямо напротив выхода вижу тот самый крузак (конечно, на номерах прикрытия), который резко срывается ко мне и оттуда выходят 3 человека. 2 ДСРовца (да, ДСРовцы на крузаке вручали повестку))) и один представитель ТЦК. ТЦК Киевского района, хотя я и зарегистрирован, и стою на учете в ТЦК и события происходят в Слободском районе. Они выписывают мне повестку на следующий день в Киевский РТЦК. Я, конечно, был несколько озадачен этим эксклюзивным подходом. Мягко говоря. Но решил не выносить это, чтобы не дымить. (ДСР – Департамент стратегических расследований Нацпола).
Конечно, я пошел в РТЦК, адекватные работники которого знали и понимали этот весь трэш. Едва прошел медкомиссию из-за очереди (да, тогда еще были очереди) за несколько недель. В процессе второй раз заболел пневмонией (а потом и третий, у меня начались приступы и еще куча спецэффектов от короны и лечения) и болел вплоть до февраля-23, а затем мобилизовался сам", - рассказал Булах.
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Пам'ятайте це.
Ну ДБР - ясно. Воно і створювалося під примхи ОПЗЄ.
А от СБУ - кусок корупційного лайна, а не спецслужба. Таке ж бандитське утворення, як ФСБ.
1%, 3%, може 5%? А чим займається 95%, ми всі бачимо.
Ти в курсі, що кортель Пабло Ескобара також займався доброчинністю?
Але це ніяким чином не відміняє того, що вони були вбивцями та наркоторговцями.
Доречі, майже всі наркокортелі користуються послугами корумпованих спецпідрозділів. І бійці цих спецпідрозділів теж десь воювали.
Чи останній аргумент зеленого покидька "пачіму ти нє в акопє"?
Скажімо так - ти можеш розраховуватися банківською карткою і отримуєш пайку від ОПЗЄ завдяки тому, що я не воюю. Можу ще додати, що за попередній рік згідно декларації я заплатив десь 300 тис грн податків тільки з доходів, на які існують ці корупційні покидьки з СБУ.
А, яка з тебе користь державі, окрім вилизування дупи владі та її псам?
Накажуть - будуть вбивати кацапів. Накажуть - будуть знов вбивати нас.
І не проектуй свою модель життя на мене. Я абсолютно самодостатній але з лютого цього року і я більше нічого нікому не винен. Тепер кожен сам за себе.
Нехай щастить. 😁
Ну тоді ВСУ нехай іде працювати замість СБУ і буде повний цирк...
Причому до бойових спецпідрозділів конторські відносяться, як до м'яса та засобу досягнення мети.
Їх принизливо називають "фізиками".
А у мене одне питання : а антикорупціонери, які день-ніч зайняті боротьбою з корупцією, за які гроші хліб собі купують ? Де вони працюють і яку зарплату дістають, що мають засоби для існування ? Чи може їх бізнес це "антикорупція" ?
У нас в області один такий крикун був, розслідування, викриття, скандали. А потім вияснилося, що працював на всі політичні сили області. Дають замовлення "мочи мого політичного конкурента" - мочить, за гроші. Або навпаки - "на тобі гроші, але закрий рот", закривав.
Тому, аби з довірою ставитися до "антикорупціонерів" наших, у мене до всіх них питання : за які гроші ви існуєте ? Покажіть суспільству. Коли Порошенка під час президентства задовбали ці так звані "антикорупціонери", то він ввів обов'язок подавати декларації не лише для чиновників, але і для таких "антикорупціонерів" - то скільки вою було як на національному, так і на міжнародному рівнях . . . Не сподобалося, що буде "нагляд за наглядачами" . . . Закон під тиском Заходу скасували. А даремно. Варто було залишити.
Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии. Источник:
Всё честно, все служат
Я нічого не маю проти фронтовиків, навпаки, велика пошана, але саме їх і буде шукати влада для розправи зі своїми ворогами.
Ось побачите.
А за хрипатим,хоч і було за що-мовчок.
Пізніше хрипатий віддячився,та то вже інша історія.