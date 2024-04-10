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ГБР и СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Булаху, который сейчас служит в Нацгвардии

дмитро,булах

ГБР и оперативники СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ХАЦ.

Имея на руках определение суда о проведении обысков, правоохранители явились по месту жительства Булаха и потребовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы.

"Воспринимаем это как продолжение кампании давления на представителей общественного сектора Украины. После кейсов с командой Bihus.Info, главой ЦПК Виталием Шабуниным, расследователем "Следствие.инфо" Евгением Шульгатом, главным редактором Движения "Честно" Александром Салиженко представители власти по заказу той же власти за средства налогоплательщиков на третьем году большой войны устраивают незахватывающий нешпионский небоевик в Харькове", - отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

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Как отмечают в ХАЦ, Булах добровольно мобилизовался в ВСУ весной 2023 года, проходит службу в одной из частей Нацгвардии. Однако с лета 2022 года по отношению к активисту происходили действия, которые можно назвать злоупотреблением системой мобилизации и слежкой.

"Июнь 2022-го. РОВ висят к северу от Харькова, прям в пригороде. Я после коронавируса тяжело болею пневмонией, но уже иду на поправку. Ежедневно езжу в больницу прокапываться на несколько часов. Формально на стационаре, фактически ночую дома и езжу капаться. После одного из последних таких сеансов, я еду к маме (она живет в частном секторе, в центре города, условно) и вижу за собой машину, но, не обращаю на это внимания, думая, что это паранойя. После того как выхожу от мамы, я прямо напротив выхода вижу тот самый крузак (конечно, на номерах прикрытия), который резко срывается ко мне и оттуда выходят 3 человека. 2 ДСРовца (да, ДСРовцы на крузаке вручали повестку))) и один представитель ТЦК. ТЦК Киевского района, хотя я и зарегистрирован, и стою на учете в ТЦК и события происходят в Слободском районе. Они выписывают мне повестку на следующий день в Киевский РТЦК. Я, конечно, был несколько озадачен этим эксклюзивным подходом. Мягко говоря. Но решил не выносить это, чтобы не дымить. (ДСР – Департамент стратегических расследований Нацпола).

Конечно, я пошел в РТЦК, адекватные работники которого знали и понимали этот весь трэш. Едва прошел медкомиссию из-за очереди (да, тогда еще были очереди) за несколько недель. В процессе второй раз заболел пневмонией (а потом и третий, у меня начались приступы и еще куча спецэффектов от короны и лечения) и болел вплоть до февраля-23, а затем мобилизовался сам", - рассказал Булах.

ХАЦ Булах
ХАЦ Булах

Автор: 

обыск (1896) СБУ (19874) мобилизация (2751) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+39
Зелені потвори влаштували війну проти українців.
Пам'ятайте це.
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10.04.2024 22:35
+30
Єрмак вовсю воює з антикорупціонерами.

Ну ДБР - ясно. Воно і створювалося під примхи ОПЗЄ.
А от СБУ - кусок корупційного лайна, а не спецслужба. Таке ж бандитське утворення, як ФСБ.
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10.04.2024 22:37
+26
Знаю цого хлопця..хороша людина..ці ******** тепер будуть давити всіх майданівців всіх проукраїнських людей завзятіше чим риги..
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10.04.2024 22:42
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Правила форума Совет форумчан
Зелені потвори влаштували війну проти українців.
Пам'ятайте це.
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10.04.2024 22:35 Ответить
ZEПЕРЕВЕРТНЯ під ТРИБУНАЛ! ЦЕ МРАЗОТА , така сама , як і ****** РАШИСТАМИ ! 5 років брехні і ЗРАДИ, ……73% , ще ,не нажерлись ШАШЛИЧКІВ від вашого « найвеличнішого» ВИРОДКА **********
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11.04.2024 07:30 Ответить
Єрмак вовсю воює з антикорупціонерами.

Ну ДБР - ясно. Воно і створювалося під примхи ОПЗЄ.
А от СБУ - кусок корупційного лайна, а не спецслужба. Таке ж бандитське утворення, як ФСБ.
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10.04.2024 22:37 Ответить
І ті що знищуть росіян на фронті також?
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10.04.2024 22:59 Ответить
а ты клоун не понял о ком он или притворяешься?
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10.04.2024 23:11 Ответить
Зєлєбобік, а ти чому не на фронті?
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11.04.2024 07:41 Ответить
Скільки їх у відсотковому співвідношенні до всієї чисельності цього кримінального угрупування?
1%, 3%, може 5%? А чим займається 95%, ми всі бачимо.

Ти в курсі, що кортель Пабло Ескобара також займався доброчинністю?
Але це ніяким чином не відміняє того, що вони були вбивцями та наркоторговцями.
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11.04.2024 00:01 Ответить
Ну у тебе і порівняння. Люди, що воюють проти загарбників і Ескобаром. А ти в курсі, що при визволенні Зміїїного загинули офіери ГУР, Альфи СБУ та ВМС України? Ескобар..
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11.04.2024 00:10 Ответить
Нормальні порівняння. Ще раз про відсотки почитай.

Доречі, майже всі наркокортелі користуються послугами корумпованих спецпідрозділів. І бійці цих спецпідрозділів теж десь воювали.
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11.04.2024 00:22 Ответить
А це має значення?
Чи останній аргумент зеленого покидька "пачіму ти нє в акопє"?

Скажімо так - ти можеш розраховуватися банківською карткою і отримуєш пайку від ОПЗЄ завдяки тому, що я не воюю. Можу ще додати, що за попередній рік згідно декларації я заплатив десь 300 тис грн податків тільки з доходів, на які існують ці корупційні покидьки з СБУ.

А, яка з тебе користь державі, окрім вилизування дупи владі та її псам?
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11.04.2024 01:36 Ответить
Улюблений вислів ботів від перхатих:а ти чому не воюєш.Цим вони вирізняються від інших і їх ніби зовсім не стосується.То не хіба на Цензорі.Тому що методичка від подляка-одна та сама.
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11.04.2024 07:42 Ответить
А Будинок Профсоюзів, у якому були поранені, на Альфа підпалила під час Майдану?
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11.04.2024 00:24 Ответить
Так не спецпідрозділ СБУ Альфа спалив живцем поранених майданівців?
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11.04.2024 01:35 Ответить
Так не офіцери СБУ гинуть на фронті, захищаючи тебе?
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11.04.2024 11:52 Ответить
Така робота - вбивати за наказом та гинути за наказом.

Накажуть - будуть вбивати кацапів. Накажуть - будуть знов вбивати нас.
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11.04.2024 12:27 Ответить
Добре тобі жити. Все ти знаєш, всі тобі винні. А ти немов імператор, на троні- пальцем вказівки і вироки виносиш, не життя а маліна... Совісті б трошки, так все ок.
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11.04.2024 14:26 Ответить
Ну так воно виходить, коли ти не просто віртуальна соска Януковича або ЗЄ, а сам брав участь у двох Майданах і при цьому бачив "систему" зсередини.

І не проектуй свою модель життя на мене. Я абсолютно самодостатній але з лютого цього року і я більше нічого нікому не винен. Тепер кожен сам за себе.

Нехай щастить. 😁
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11.04.2024 15:01 Ответить
Існуй далі, мокриця .
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11.04.2024 15:04 Ответить
Сказав обсос, здатний тільки на вилизування владних дуп.
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11.04.2024 15:36 Ответить
А що, ти вже із бурятами списався, замовив за себе словечко, на "посаду" старшого служки ? Вже списки захісників мабуть приготував, слимак.
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11.04.2024 19:21 Ответить
Доречі, на окупованих територіях СБУ або втікло, або перейшло на сторону кацапів.
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11.04.2024 12:30 Ответить
А чим ти за них кращий, слимак?
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11.04.2024 19:22 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2014/04/11/7022115/ Альфа" визнала, що штурмувала Будинок профспілок
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11.04.2024 01:40 Ответить
А ви в курсі, навіщо їх відправили помирати на о. Зміїний? Враховуючи те, що це була виключно показова операція і ніякого відношення до звільнення не мала. За це ще хтось відповість (наприклад Буданов).
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11.04.2024 10:07 Ответить
Це вже не сбу,а піхотинці і тому таке велике засилля рос.агентури по всіх важливих напрямках,бо їй ніхто не протистоїть.Що там говорити,коли і Аьфу кинули на передову,як піхоту.
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11.04.2024 00:08 Ответить
А якого х-я вони на фронті а не виконують своїх обов'язків прописаних законодавством?
Ну тоді ВСУ нехай іде працювати замість СБУ і буде повний цирк...
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11.04.2024 00:10 Ответить
Ну тоді, якщо тупе, то жери те що маєш, довбень...
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11.04.2024 06:47 Ответить
То нема з ким,такі варяти сидять не лише на Цензорі.
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11.04.2024 07:44 Ответить
Самі так не вирішили,очевидно,що сам глава виписав наказ.А невиконання наказу у воєнний час....
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11.04.2024 00:17 Ответить
По факту у нас дві СБУ.
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11.04.2024 00:43 Ответить
Одна.
Причому до бойових спецпідрозділів конторські відносяться, як до м'яса та засобу досягнення мети.
Їх принизливо називають "фізиками".
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11.04.2024 00:48 Ответить
О зешобла в ділі… це піздец но прічєм тут зілінскій?
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10.04.2024 22:37 Ответить
Ну і як це пояснити таварісч зільонскій ?
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10.04.2024 22:42 Ответить
Знаю цого хлопця..хороша людина..ці ******** тепер будуть давити всіх майданівців всіх проукраїнських людей завзятіше чим риги..
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10.04.2024 22:42 Ответить
Так они и есть реинкарнация рыгов - Молодые регионы.
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10.04.2024 22:54 Ответить
Скоро-скоро!
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10.04.2024 22:46 Ответить
Один ермак і вся Україна-хто кого? Поки що,перевага на боці ермака.
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10.04.2024 22:51 Ответить
Там не один Єрмак ! Там всі хабарники і зрадники!
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10.04.2024 22:59 Ответить
Треба чітко відділяти групу ермака від зрадників чи хабарників.Ця група-високопрофесійна,високоорганізована сила від рос.служб,яка діє новітнім методом-метод непрямої дії,або мягкої дії.Навіть генерали в силі осягнути цей метод в деталях.
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10.04.2024 23:23 Ответить
Навіть генерали не в силі були осягнути цей метод в деталях.
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10.04.2024 23:27 Ответить
По справжньому рахунку весь "базар" хіба від завгоспа офіса Президента?А де "гарант"?
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11.04.2024 10:29 Ответить
Клоун вернув у владу всіх люстратів. Татаров - зразок.
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11.04.2024 00:45 Ответить
Схоже влада бореться не з корупцією, а навпаки...
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10.04.2024 22:57 Ответить
Хабарники не є загрозою для влади !
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10.04.2024 23:00 Ответить
Це піз...ь повний...зелена шобла переплюнула яника та компанію...
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10.04.2024 23:07 Ответить
Яник пацан в порівнянні з ними.
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11.04.2024 07:45 Ответить
Головний олігарх України це Зеленський. Тому, що він одноосібно сконцентрував в своїх руках всю владу, засоби масової інформації і фінанси.
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10.04.2024 23:24 Ответить
Тобто таким як Шабунін варто навісити на себе ярлик "я - антикорупціонер" і у нього має бути індульгенція від кримінальних проваджень, від слідчих дій (в т. ч. обшуків) і так далі ? Типу простих смертних можна обшукувати, допитувати, викликати, повістки їм давати, а мене ні, бо я ж "антикорупціонер" ??? Сам себе призначив "антикорупціонером", гучну назву громадській організації дав ("Центр протидії корупції") і все, крутий чел ?

А у мене одне питання : а антикорупціонери, які день-ніч зайняті боротьбою з корупцією, за які гроші хліб собі купують ? Де вони працюють і яку зарплату дістають, що мають засоби для існування ? Чи може їх бізнес це "антикорупція" ?
У нас в області один такий крикун був, розслідування, викриття, скандали. А потім вияснилося, що працював на всі політичні сили області. Дають замовлення "мочи мого політичного конкурента" - мочить, за гроші. Або навпаки - "на тобі гроші, але закрий рот", закривав.

Тому, аби з довірою ставитися до "антикорупціонерів" наших, у мене до всіх них питання : за які гроші ви існуєте ? Покажіть суспільству. Коли Порошенка під час президентства задовбали ці так звані "антикорупціонери", то він ввів обов'язок подавати декларації не лише для чиновників, але і для таких "антикорупціонерів" - то скільки вою було як на національному, так і на міжнародному рівнях . . . Не сподобалося, що буде "нагляд за наглядачами" . . . Закон під тиском Заходу скасували. А даремно. Варто було залишити.
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10.04.2024 23:29 Ответить
Міжнародні фонди
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10.04.2024 23:59 Ответить
Актер и комик Александр Пикалов из "95 квартала" служит в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии.

Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии. Источник:
Всё честно, все служат
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11.04.2024 00:04 Ответить
Мразе
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10.04.2024 23:33 Ответить
ВЖЕ НЕ ЦІКАВО НАВІТЬ ЧИТАТИ ....КІНЕЦЬ БУДЕ ОДИНАКОВИЙ ..
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11.04.2024 04:43 Ответить
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11.04.2024 08:46 Ответить
В одній карикатурі вся суть Зеленського!
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11.04.2024 10:31 Ответить
З корупцією треба боротися зараз. Всі розмови що закінчиться війна і от потім ми їм покажемо, є марні. Бо потім, антикорупціонери будуть бавитися вже руками фронтовиків під гаслом: "вони ухилянти ховалися від війни". Зшити на любого антикорупціонера або активіста справу по ухилянству або колаборації з ворогом немає жодних проблем. Потім сказати: фас! І прикормлені до цього часу популярні герої-фронтовіки побіжать закінчувати
Я нічого не маю проти фронтовиків, навпаки, велика пошана, але саме їх і буде шукати влада для розправи зі своїми ворогами.
Ось побачите.
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11.04.2024 10:11 Ответить
Було вже..Азовці гонились за Порошенком по всій країні з бігусівським кличем "свинарчук",притому,що сам Порошенко був влада.
А за хрипатим,хоч і було за що-мовчок.
Пізніше хрипатий віддячився,та то вже інша історія.
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11.04.2024 13:55 Ответить
 
 