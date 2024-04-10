ГБР и СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Булаху, который сейчас служит в Нацгвардии

ГБР и оперативники СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ХАЦ.

Имея на руках определение суда о проведении обысков, правоохранители явились по месту жительства Булаха и потребовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы.

"Воспринимаем это как продолжение кампании давления на представителей общественного сектора Украины. После кейсов с командой Bihus.Info, главой ЦПК Виталием Шабуниным, расследователем "Следствие.инфо" Евгением Шульгатом, главным редактором Движения "Честно" Александром Салиженко представители власти по заказу той же власти за средства налогоплательщиков на третьем году большой войны устраивают незахватывающий нешпионский небоевик в Харькове", - отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

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Как отмечают в ХАЦ, Булах добровольно мобилизовался в ВСУ весной 2023 года, проходит службу в одной из частей Нацгвардии. Однако с лета 2022 года по отношению к активисту происходили действия, которые можно назвать злоупотреблением системой мобилизации и слежкой.

"Июнь 2022-го. РОВ висят к северу от Харькова, прям в пригороде. Я после коронавируса тяжело болею пневмонией, но уже иду на поправку. Ежедневно езжу в больницу прокапываться на несколько часов. Формально на стационаре, фактически ночую дома и езжу капаться. После одного из последних таких сеансов, я еду к маме (она живет в частном секторе, в центре города, условно) и вижу за собой машину, но, не обращаю на это внимания, думая, что это паранойя. После того как выхожу от мамы, я прямо напротив выхода вижу тот самый крузак (конечно, на номерах прикрытия), который резко срывается ко мне и оттуда выходят 3 человека. 2 ДСРовца (да, ДСРовцы на крузаке вручали повестку))) и один представитель ТЦК. ТЦК Киевского района, хотя я и зарегистрирован, и стою на учете в ТЦК и события происходят в Слободском районе. Они выписывают мне повестку на следующий день в Киевский РТЦК. Я, конечно, был несколько озадачен этим эксклюзивным подходом. Мягко говоря. Но решил не выносить это, чтобы не дымить. (ДСР – Департамент стратегических расследований Нацпола).

Конечно, я пошел в РТЦК, адекватные работники которого знали и понимали этот весь трэш. Едва прошел медкомиссию из-за очереди (да, тогда еще были очереди) за несколько недель. В процессе второй раз заболел пневмонией (а потом и третий, у меня начались приступы и еще куча спецэффектов от короны и лечения) и болел вплоть до февраля-23, а затем мобилизовался сам", - рассказал Булах.



