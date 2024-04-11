Самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot для Украины, - Кулеба

Украина надеется как можно скорее договориться о поставках семи дополнительных батарей системы ПВО Patriot и готова взять их во временное пользование.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет совершить прорыв. Министр также объяснил, что изменение тактики вызвал ракетный обстрел Россией Киева в конце марта, когда взрывы прозвучали менее чем через минуту после сигнала воздушной тревоги.

Глава МИД сказал, что его команда обнаружила более 100 "свободных" батарей Patriot, в том числе, и в соседних странах. Он сосредоточился на том, чтобы поскорее получить 7 батарей.

Также, по словам Кулебы, Киев обнаружил четыре страны в Европе и Азии, имеющие Patriot, которые могут быть немедленно переданы Украине. В то же время, он продолжает просить США передать свои батареи на фоне блокирования пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов в Конгрессе.

Повторив тезис, что он ценит оружие, которое Вашингтон уже поставил, глава украинского МИД сказал: "Вы искренне верите, что у всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot, которая не стоит на боевом дежурстве, и которую нельзя передать Украине? Я - нет".

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Министр иностранных дел рассказал, что предлагал странам предоставить Украине Patriot во временное пользование, обещая вернуть батареи, как только их попросят. Кулеба добавил, что ему "трудно понять" сопротивление некоторых стран относительно передачи хотя бы одной из своих систем Украине.

Во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, Кулеба сказал собравшимся: "Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot, чтобы предоставить их в единственную страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба отметил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцев.

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