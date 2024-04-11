Самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot для Украины, - Кулеба
Украина надеется как можно скорее договориться о поставках семи дополнительных батарей системы ПВО Patriot и готова взять их во временное пользование.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет совершить прорыв. Министр также объяснил, что изменение тактики вызвал ракетный обстрел Россией Киева в конце марта, когда взрывы прозвучали менее чем через минуту после сигнала воздушной тревоги.
Глава МИД сказал, что его команда обнаружила более 100 "свободных" батарей Patriot, в том числе, и в соседних странах. Он сосредоточился на том, чтобы поскорее получить 7 батарей.
Также, по словам Кулебы, Киев обнаружил четыре страны в Европе и Азии, имеющие Patriot, которые могут быть немедленно переданы Украине. В то же время, он продолжает просить США передать свои батареи на фоне блокирования пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов в Конгрессе.
Повторив тезис, что он ценит оружие, которое Вашингтон уже поставил, глава украинского МИД сказал: "Вы искренне верите, что у всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot, которая не стоит на боевом дежурстве, и которую нельзя передать Украине? Я - нет".
Министр иностранных дел рассказал, что предлагал странам предоставить Украине Patriot во временное пользование, обещая вернуть батареи, как только их попросят. Кулеба добавил, что ему "трудно понять" сопротивление некоторых стран относительно передачи хотя бы одной из своих систем Украине.
Во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, Кулеба сказал собравшимся: "Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot, чтобы предоставить их в единственную страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"
Кулеба отметил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцев.
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Їм же не муляє око те що нас цілодобово бомбардують , їм же можна не поспішати з Петріотами і тд , то чому ми маємо перейматись їхніми проблемами на Близькому сході .? У Європі , у блока НАТО під носом , йде найбільша війна на планеті - за останні 80 років , і це не якась напівпартизанська війна тіпо В'єтнаму , Афгану , Сирії , чи сектору Гази , тут воюють дві потужні армії ( одна з них представляє ядерну державу ) а їм - Близький схід ближче пц ,, неймовірно .!
А тепер - яка зброя прямує щодня на фронт ?? Ну ЯКА ? Де ви її бачите ? Ви точно в Україні знаходитесь ? Чому ж вона не доходить у військо , яке зараз через її брак не може навіть зупинити просування русні .?
Коли Залужний восени 2022 р казав - дайте мені зараз 300 танків , кілька сот арти і касетні снаряди і я до кінця року вижену русню за парєбрік , йому це все - надали .? Чи - відвернули носа , а надали вже аж через півроку - рік ,, коли русня вже встигла набудувати ліній суровікіна . Отож . ! Тому я й кажу про хронічне запізнення . Зброя є , але надходить вона хз коли .! Хіба це не знущання ?
А літаки , їх і досі немає . Невже не можна було проблему з ними вирішити ще на початку війни .? Літаки , які тепер збираються нам надати - були ж і тоді , не було у Заходу лише політичної волі щоб їх передати . А якби тоді її знайшли , зараз русня не бомбардувала б Харків і Херсон КАБами , наприклад , ні - наші позиції на лбз , ні - прикордонні села . Процент збиття крилатих ракет і дронів був би значно більший .
За вже надану допомогу я їм безперечно вдячний , але за подальше зволікання з нею , дякувати не можу .!! Бо через це , український прапор невдовзі може вже й перестати - майоріти над Україною .
Якщо сидіти і лише молитись - так діло не піде . Щоб Захід про нас не забував , його треба постійно тормошити , гавкати , вимагати , робити з ним що завгодно - тільки не давати йому дрімати . Це в наших інтересах . Інакше нам не вижити .
Мені , за великим рахунком - на себе начхати , я своє життя вже , можна сказати - майже прожив ,, зараз мене бентежить лише те що буде з моїми внуками .
А реальність ,, а от вона така що - у Заходу є зброя яка нам потрібна , і яку просив Залужний ще хтозна коли , інакше б її взагалі нам не надавали . Якби її дійсно не було , я б змовчав , але ж вона - Є , бо її все ж таки згодом надають ! І танки , і снаряди надають . І літаки нададуть , і додаткові Петріоти ,, але це буде вже тоді коли кацапня винищить всі наші ТЕС , ГЕС , і людей які вміють ту зброю застосовувати . То нащо нам ті Петріоти вже потрібні будуть , як не буде чого захищати .. Не забувайте що кожен день затягування допомоги це мінус кілька сот вбитих і поранених з нашої сторони . Оце ціна такого - постачання обіцяної зброї .
Бачу ви ніяк цього не можете зрозуміти ,, то ж мабуть - розмову на цьому закінчено .
пс . Враження таке що подискутував з Фурсою . Його теж добряче клинить на - треба Заходу постійно дякувати , співати йому діфірамби , не нервувати , мовчати і молитись , і тд. . А толку ? Якщо це однаково не допомагає .
Та й не питання , за добре діло чому б і не подякувати ,, але дякувати за те що Захід , здебільшого США , " тягнуть вола за хвіст " в питанні допомоги зброєю , при цьому чудово розуміючи які проблеми це викликає в України , я не можу .
Зливають бурхливо імітуючи всеосяжну допомогу.
"Наймогутніший" військовий лідОр ********** у травні 2022го обіцяв "азовцяв" повернення додому мах за 6 місяців. Пройшло 2 роки. Де люди?
До Кулеби: 1) що з перемовинами про заморозку обслуговування держборгу? Їх кредитори пропонували почати ще у березні 2022го. А це третя за розміром стаття видатків бюджета України.
2) А шо 8 лопат-американок не здатні замінити 7 батарей американського ППО?
Це ж на одну більше
Що зі "стилем", Кулеба?
Все у цих країнах НАТО є,але нам треба все випрошувати на колінах, у такий важкий час для Держави .
Сподіваюсь, що Німеччина буде наступною, поляки то під ***** одразу ляжуть, а німці будуть наступними. Усім українським втікачам-«патріотам» бажаю міцних Іскандерів, затишних Гераній та світлих блекаутів.
Тоді будемо продавати кота Тимошенко та автопарки слуг, збагачених на крові, та купувати Петріоти у Ірана. Чи самі почнемо робити на колінах системи ППО перероблених з буханок та бтр. Ви не дивуйтесь моєму допису, це не мої вигадки , це поради жіночок з Німеччини.
До речі, а скільки уряд Зе виділив на розвиток українських систем ППО?