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Новости Помощь Украине
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Самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot для Украины, - Кулеба

patriot

Украина надеется как можно скорее договориться о поставках семи дополнительных батарей системы ПВО Patriot и готова взять их во временное пользование.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет совершить прорыв. Министр также объяснил, что изменение тактики вызвал ракетный обстрел Россией Киева в конце марта, когда взрывы прозвучали менее чем через минуту после сигнала воздушной тревоги.

Глава МИД сказал, что его команда обнаружила более 100 "свободных" батарей Patriot, в том числе, и в соседних странах. Он сосредоточился на том, чтобы поскорее получить 7 батарей.

Также, по словам Кулебы, Киев обнаружил четыре страны в Европе и Азии, имеющие Patriot, которые могут быть немедленно переданы Украине. В то же время, он продолжает просить США передать свои батареи на фоне блокирования пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов в Конгрессе.

Повторив тезис, что он ценит оружие, которое Вашингтон уже поставил, глава украинского МИД сказал: "Вы искренне верите, что у всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot, которая не стоит на боевом дежурстве, и которую нельзя передать Украине? Я - нет".

Также читайте: У западных армий есть около 100 батарей Patriot, и они до сих пор не могут предоставить 7 из них, о которых просит Украина, - Боррель

Министр иностранных дел рассказал, что предлагал странам предоставить Украине Patriot во временное пользование, обещая вернуть батареи, как только их попросят. Кулеба добавил, что ему "трудно понять" сопротивление некоторых стран относительно передачи хотя бы одной из своих систем Украине.

Во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, Кулеба сказал собравшимся: "Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot, чтобы предоставить их в единственную страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба отметил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцев.

Читайте также: 25 систем Patriot или ее аналогов нужно Украине, чтобы полностью защитить воздушное пространство, - Зеленский

Автор: 

ПВО (2729) Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (270)


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Топ комментарии
+13
Як на мене, то Кулеба самий нормальний з усіх. Нам не дають зброю і гроші не тому що комусь не подобається його робота, а тому що Європа сама по вуха в російських лоббі і грошах, а ще тому що бояться, толерантнічають і тд.
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10.04.2024 23:39
+12
Промовчу. Скільки років обдирали Україну, витрачали і витрачають гроші на все що завгодно тільки не на армію і тепер їм хтось винний за те що вони обкрадали і обкрадають під час війни свою державу.
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10.04.2024 23:33
+11
Где вот Кулебу нашли? На какой помойке?
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10.04.2024 23:25
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Якщо вам начхати на союзників, то чому іншим не повинно бути начхати на Вас? Нащо такі союзники, які думають тільки про себе? У мене звичайно очі трохи на лоб полізли від "хронічним запізненням", ви мабуть не їздите по Україні і не бачите скільки техніки і тп. !!щодня!! прямує на фронт. Х-ло не дали снаряди просто задарма, він їх обміняв на ракетні технології і солярку, різниця з нами очевидна і не в нашу користь. Про "ідеологічний ворог" я навіть коментувати не буду. Будте просто хоч трошки вдячними країнам, завдяки яким Україньский прапор все ще майорить над нашою країною.
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11.04.2024 10:18 Ответить
Я ж про те і кажу - якщо союзникам начхати на нас , то чому нам має бути не так само .?
Їм же не муляє око те що нас цілодобово бомбардують , їм же можна не поспішати з Петріотами і тд , то чому ми маємо перейматись їхніми проблемами на Близькому сході .? У Європі , у блока НАТО під носом , йде найбільша війна на планеті - за останні 80 років , і це не якась напівпартизанська війна тіпо В'єтнаму , Афгану , Сирії , чи сектору Гази , тут воюють дві потужні армії ( одна з них представляє ядерну державу ) а їм - Близький схід ближче пц ,, неймовірно .!
А тепер - яка зброя прямує щодня на фронт ?? Ну ЯКА ? Де ви її бачите ? Ви точно в Україні знаходитесь ? Чому ж вона не доходить у військо , яке зараз через її брак не може навіть зупинити просування русні .?
Коли Залужний восени 2022 р казав - дайте мені зараз 300 танків , кілька сот арти і касетні снаряди і я до кінця року вижену русню за парєбрік , йому це все - надали .? Чи - відвернули носа , а надали вже аж через півроку - рік ,, коли русня вже встигла набудувати ліній суровікіна . Отож . ! Тому я й кажу про хронічне запізнення . Зброя є , але надходить вона хз коли .! Хіба це не знущання ?
А літаки , їх і досі немає . Невже не можна було проблему з ними вирішити ще на початку війни .? Літаки , які тепер збираються нам надати - були ж і тоді , не було у Заходу лише політичної волі щоб їх передати . А якби тоді її знайшли , зараз русня не бомбардувала б Харків і Херсон КАБами , наприклад , ні - наші позиції на лбз , ні - прикордонні села . Процент збиття крилатих ракет і дронів був би значно більший .
За вже надану допомогу я їм безперечно вдячний , але за подальше зволікання з нею , дякувати не можу .!! Бо через це , український прапор невдовзі може вже й перестати - майоріти над Україною .
Якщо сидіти і лише молитись - так діло не піде . Щоб Захід про нас не забував , його треба постійно тормошити , гавкати , вимагати , робити з ним що завгодно - тільки не давати йому дрімати . Це в наших інтересах . Інакше нам не вижити .
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11.04.2024 11:32 Ответить
А перекладати зі здорової голови на хвору це не знущання? Хто сказав що не доходить? Якби не доходила, чоловіче, то ми вжеб думали про "сайтісь посредіне" версії 2.0. Я ж кажу, я бачу техніку, що їде на фронт майже кожен день, своїми очами, але фоток вам звичайно не буду показувати, рівно як і казати яка. Яж кажу, вам просто байдуже на всіх крім себе, тому і ставлення до Вас як до людини яка дбає тільки про себе. Залужний міг і зірку смерті і орбітальний лазер просити і 100 ф-16 і ф-35 , але реальність така, що у НАТО перед нами нема зобов'язань, а от перед членами ал'янсу є. І не применшуйте горе інших країн називаючи ті конфлікти "Напівпартизанськимі війнами", ні ви ні я не були там, щоб висловлюватись в такому ключі .
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11.04.2024 12:25 Ответить
Та маячня . Не треба перекручувати ,, де вам видно що я дбаю - про себе особисто .? Я хоч десь на це натякнув .?
Мені , за великим рахунком - на себе начхати , я своє життя вже , можна сказати - майже прожив ,, зараз мене бентежить лише те що буде з моїми внуками .
А реальність ,, а от вона така що - у Заходу є зброя яка нам потрібна , і яку просив Залужний ще хтозна коли , інакше б її взагалі нам не надавали . Якби її дійсно не було , я б змовчав , але ж вона - Є , бо її все ж таки згодом надають ! І танки , і снаряди надають . І літаки нададуть , і додаткові Петріоти ,, але це буде вже тоді коли кацапня винищить всі наші ТЕС , ГЕС , і людей які вміють ту зброю застосовувати . То нащо нам ті Петріоти вже потрібні будуть , як не буде чого захищати .. Не забувайте що кожен день затягування допомоги це мінус кілька сот вбитих і поранених з нашої сторони . Оце ціна такого - постачання обіцяної зброї .
Бачу ви ніяк цього не можете зрозуміти ,, то ж мабуть - розмову на цьому закінчено .
пс . Враження таке що подискутував з Фурсою . Його теж добряче клинить на - треба Заходу постійно дякувати , співати йому діфірамби , не нервувати , мовчати і молитись , і тд. . А толку ? Якщо це однаково не допомагає .
Та й не питання , за добре діло чому б і не подякувати ,, але дякувати за те що Захід , здебільшого США , " тягнуть вола за хвіст " в питанні допомоги зброєю , при цьому чудово розуміючи які проблеми це викликає в України , я не можу .
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11.04.2024 13:29 Ответить
Вся справа в тому, що "постачання обіцяної зброї" ніколи не було, це ви самі придумали. Але я згоден, ви не чуєте мене , а я вас.
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11.04.2024 14:21 Ответить
А те що наші союзники дають нам недостатньо всього і запізно вас влаштовує?
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11.04.2024 12:24 Ответить
А що таке достаньо ? Де ви бачили у війні слово "достаньо" ? Скільки петріотв, хаймарсів, ф-16, гаубиць і тп "достатньо" ? І достатньо для чого? От можете вирахувати, скільки нам потрібно часу і цього "достаньо" для того, щоб вибити русню з під Авдіївки? Хочаб звідти. А на рахунок "запізно" , то воно трапилось в 22 році, а не зараз.
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11.04.2024 12:36 Ответить
Наприклад ви чули ще коли Залужний був замість Сирського він чітко сказав, що партнери не надали вчасно і в достатній кількості того озброєння що він просив для контр наступу в 2023 році. Він не раз говорив що дали недостатньо і невчасно.
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11.04.2024 12:43 Ответить
Вас самого не бентежить абсурдність вашого висловлювання? Тобто достатньо "чітко сказати" , а якщо Вам цого не надали, то все одно полізти і потім всім розказувати, що це тому, що вам не надали всього в повному об'ємі. В чому логіка? Як можна стрімголів влітати в заздалегідь програшну ситуацію (ну, судячи з вашого допису саме так). Це нагадує мені ситуацію у Кринках, де в умовах снарядного голоду ми тримали "плацдарм", хоча плацдарм не створюють заради "плацдарму", це перший крок для наступальних дій.
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11.04.2024 13:09 Ответить
Тобто ви звинувачуєте Залужного я правильно зрозумів це він винний, а не ті хто не надали те що обіцяли і ще з запізненням так ? Ви розумієте що якби наші союзники мають можливість надавати більше але не роблять цього і це коштує втраченими життями наших людей . На рахунок скільки необхідно я не спеціаліст але чув думку людей один з них офіцер в авіації інший знаю його особисто служить в ППО так от по Ф-16 їх треба мінімум 200 штук звичайно краще 250 але мінімум 200 і це говорила людина яка в авіації служить не перший рік, по ппо знайомий говорив що до того що є 10-13 батарей петріот закрили б в більшості основні проблемні участки. На рахунок хімарсів теж читав від військових що головне не кількість а ракети і США наш основний партнер дає цих ракет недостатньо більше того досих пір не дали на 300 км і більше
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11.04.2024 13:55 Ответить
Які ще запізнення і обіцянки ? Є контракти на постачання, але гарантійних зобов'язань не було ніколи, булиб - то ми вжеб з судів не вилазили. Тобто далиб нам винищувачі, ракети до них і миб вже далі самі? Тобто передають нам 1/4 льотного парку ф16 впс США і ми готові нищити русню? Ну чи 13 батарей петріотів ? Ви колись пробували просто обслужити танк, ну, хочаб 72ку і чи знаєте скільки це коштує сил, нервів і ресурсів? Кожна батарея петріот, це колосальні витрати в умовах війни і величезна відповідальність країни, що їх постачає. Одне діло поставити 4 системи, а інша справа 13. Ви просто кожен раз повторюєте "недостатньо", але на війні не має слова "достатньо". Чому люди думають, що війна це якась прогулянка, а опанувати ф-16 і петріот це просто як 2+2 скласти, ракет нафігачити, прийняти закони про допомогу, прийняти поправки в бюджет і тп? Ми з зерном вже рік розібратися не можемо, !!РІК!!, зате радо вимагаемо від партнерів все зробити за місяць. Просто уявіть, що замість наших партнерів знаходимося ми і чибагато б ми в такої країни як наша змоглиб отримати, та миб 10 років закони приймали, а може і 20.
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11.04.2024 14:56 Ответить
Залужний прямо і чітко говорив що союзники дали недостатньо, дали менше з того що обіцяли і з запізненням він це чітко сказав чи по вашому він не правий ? Ну так ф-16 повний набір ракет до них і все, ну звісно ракети треба було б давати різних видів і багато і постійно але вони є в США і країнах Європи вони є звісно треба вміти обслуговувати ф-16 але цим і займаються наші військові і тех персонал в країнах НАТО хіба ні. Всього в країнах НАТО десь 4000 ф-16 невже видалити 200 одиниць це прямо так важко. 13 батарей петріот ніхто не каже брати їх з однієї країни. В країнах НАТО є близько 200 батарей петріот можна з кожної країни взяти по 1 чи 2 батареї так вони дорогі в обслуговуванні але наші військові вже вміють їх обслуговувати так вони дорого коштують і ракети до них теж дорогі але що життя українців хіба менш цінні і менш важливі ? Саме основне що в США і країн Європи є можливість це все надати є але не надають
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11.04.2024 15:34 Ответить
Підтримаю, і до речі, один з небагатьох правильний висновок, на відміну від -- чи то ідіотів, чи то кацапів, чи то просто ботів, які цитують один в один, гавноляпи кремлівських пропагандонів,
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11.04.2024 00:45 Ответить
як воін пво скажу, оті кренделя шо опанували пєтріот то супер чорти, респект і слава ім кожному, і валхалла тим хто заґинув
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11.04.2024 00:44 Ответить
Понадіялися на те, що США та НАТО дасть всю необхідну зброю та грошей, а вони нас на бую вертіли. Прикро, але що посієш, те й пожнеш. Влада весь час лише експлуатувала власний народ для збагачення, а тепер нас "партнери" експлуатують для послаблення параші, надаючи лише мінімальну допомогу.
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11.04.2024 00:50 Ответить
Люда, не дуйте у кацапс'ку дудку, OK?
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11.04.2024 01:08 Ответить
Ну, а як це ще можна назвати? Що їм заважає надати ППО, яке в них тупо стоїть і нічого не робить? Я вже мовчу про все інше. Навіть з артилерійськими снарядами проблема, це взагалі ганьба. Поки прибалти віддають усе, що можна, жирні коти сидять і годують обіцянками.
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11.04.2024 01:15 Ответить
Я служив в ППО при СА, і научати спеціалістів займае час. Процесс іде, усе працюе, не так швидко, соррі. Так, вам треба виживати, так на Заході усім ***** на цю війну, ну так а шо ж? Тому тримайтеся, мадемуазел', God bless.
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11.04.2024 01:25 Ответить
Та це наша національна риса, бути невдячними. У нас чомусь нема претензій ні до Китаю ні до Індії , чи може до Бразилії , але ми називаємо наших союзників "жирними котами". Люди просто не розуміють, що без тих жирних котів миб вже давно ласти зплели.
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11.04.2024 08:37 Ответить
До чого тут невдячність ви здається не дуже розумієте що відбувається на фронті у вас там непевно нікого немає а в мене є друзі і рідні там і кажуть що допомога зараз впала вона і так була невелика а зараз впала ще снарядів до артилерії дуже не вистачає на 10 пострілів кацапів наші роблять 1 чи 2. А артилерія і ракети зараз це основне дали б партнери більше ракет і різних і арт снарядів менше б гинуло наших людей
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11.04.2024 12:29 Ответить
А може я і зараз воюю і воював ще з 14 року, а зараз відновлююсь? Хоча, певно, таке не може бути... Я буду вдячний нашим союзникам за кожен патрон, за кожну гвинтівку, за кожну копійку до домовини, але перекладати на їх голову помилки нашої держави не буду. Кулеба просто цими висловлюваннями показує свою безпорадність і некомпетентність, та ще і знижує довіру в населення до союзників, працюючи тим самим певною мірою на країну агрессора.
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11.04.2024 13:20 Ответить
Все вони можуть, от тільки не хочуть
Зливають бурхливо імітуючи всеосяжну допомогу.
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11.04.2024 00:54 Ответить
"Наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot для України, - Кулеба",-

"Наймогутніший" військовий лідОр ********** у травні 2022го обіцяв "азовцяв" повернення додому мах за 6 місяців. Пройшло 2 роки. Де люди?

До Кулеби: 1) що з перемовинами про заморозку обслуговування держборгу? Їх кредитори пропонували почати ще у березні 2022го. А це третя за розміром стаття видатків бюджета України.
2) А шо 8 лопат-американок не здатні замінити 7 батарей американського ППО?
Це ж на одну більше
Що зі "стилем", Кулеба?
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11.04.2024 04:34 Ответить
Поясніть хто-небудь Кулебі що план Ротшильдів не можна зіпсувати голим задом, що треба бігати не по вечірках НАТО, а у Лондон Сіті і Ватикан. В центрі картину світу колективних ротшильдів вибори. І це не вибори у США. А на окупованих територіях. Які ініціюють Нову Хозарію шляхом створення нового суб'єкту. План бомбардувань це ключовий елемент сценарію.
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11.04.2024 04:41 Ответить
Протріть очі і побачте риску від пісочного годинника війни до ящика, який є центральним і найбільшим елементом ребусу. Більшим ніж тотальний контроль штучним інтелектом і падінням валютних ринків, центром координат нового світового ладу.
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11.04.2024 04:53 Ответить
Про відомий вислів Бісмарка щодо "договорів" з рашкою всі знають. А тепер виходить, що і "меморандуми, гарантії безпеки" з заходом мають таку ж ціну. Вся ця канітель зелупенка з різними країнами про "безпековові угоди" така сама херня, з тієї ж опери -нічого варті. І давайте відверто -захід не хоче сильної України і поразки кацапії. Як-не-як, а дуже багато на заході зав'язано на рашці, великі гроші, дуже великі. І хто їх відмовиться втрачати? А тут ще один нюанс - ядрьона бімба. Звідси і піпеткова допомога, і по рашці - ніззя, а останнім часом -по НПЗ також ніззя, хоч і своєю зброєю. А москалям по мирняку, по мирній інфраструктурі - мона. Вони ще і досі не зрозуміли -якщо згорить Україна вогонь перекинеться на них, москальське "авось пронесет" не проканає. Удав не пропустить коматозний стан кролика...
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11.04.2024 05:01 Ответить
Точно все знают про то, что писал Отто?) Может быть вспомните полную фразу или потребно помнить только маленький кусочек, который так нравится лично вам?)
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11.04.2024 15:24 Ответить
"Ніколи не вірте росіянам, бо росіяни не вірять самі собі"...теж Отто. Майже 140 років тому. Що змінилось від того часу? Як була брехлива країна так і залишилась. Нічого історія не навчила світ відносно кацапії
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12.04.2024 16:44 Ответить
І навіть зараз під обстрілами в Харкові, скажу, що ненавиджу бидло-дипломатію зеленої шмарклі
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11.04.2024 05:15 Ответить
Іншої у нас немає. Що сіяла більшість, починаючи з більше 30 років тому, те й жнемо тепер.
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11.04.2024 07:21 Ответить
правильно заявил
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11.04.2024 05:16 Ответить
В українському асфальті, якщо добре поколупатися, то можно знайти і 10 батарей "Патріот".
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11.04.2024 08:00 Ответить
Світ лицемірний ,
Все у цих країнах НАТО є,але нам треба все випрошувати на колінах, у такий важкий час для Держави .
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11.04.2024 08:16 Ответить
Amerikanci realno kto mozet dat Patriot u nix ix jest mnogo i raket,takze.Drugyje svoji poslednije neodast im samim nuzno.POliaki svedi ili rumini dolzni otdat svoji poslednije Patriot,konecno oni nedast
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11.04.2024 08:44 Ответить
От про ласти то вже було зайве, шановний пан. Все буде чотко, а інакше як? Так отож.
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11.04.2024 09:03 Ответить
Кулеба звертайся до УкрОборонПрому та МО. 3й рік війни. Вони щось виробили?
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11.04.2024 09:08 Ответить
А якже кіт Тимошенко, продайте і отримаєте кошти як мінімум на один Патріот, а там і інші зі слуг можуть кошти за збагачення на крові перевести на Патріот. А то так багато заможних нових слуг,а наи7 Патріотів грошей немає
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11.04.2024 09:34 Ответить
У Хєрманіі цих Петріотів тридцятка , але вони шукають для нас в інших країнах. З ким зараз воює ця грьобана Хєрманія, що їй треба стільки Патріотів? Хто по ним запускає ракети? Хто вбиває їхніх дітей та жінок у ліжках? Нахєра їм зараз ці Петріоти?

Сподіваюсь, що Німеччина буде наступною, поляки то під ***** одразу ляжуть, а німці будуть наступними. Усім українським втікачам-«патріотам» бажаю міцних Іскандерів, затишних Гераній та світлих блекаутів.
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11.04.2024 10:38 Ответить
Тут є неприємний для нас момент. Якщо з системи ППО якоїсь країни вилучити кілька комплексів, в ній утворюються "дірки", які зводять ефективність всієї системи нанівець.
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11.04.2024 11:36 Ответить
Тоді чому Німеччина ініціювала пошук Петріотів по європейським сусєкам? Щоб робити дірки десь у когось, тільки не у себе?
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11.04.2024 11:40 Ответить
Саме так.
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11.04.2024 11:55 Ответить
Яке лицемірство. Тоді нам вже точно нема на що сподіватись.

Тоді будемо продавати кота Тимошенко та автопарки слуг, збагачених на крові, та купувати Петріоти у Ірана. Чи самі почнемо робити на колінах системи ППО перероблених з буханок та бтр. Ви не дивуйтесь моєму допису, це не мої вигадки , це поради жіночок з Німеччини.
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11.04.2024 12:15 Ответить
Коли весь світ попереджав Зе про війну він країну закликав готуватись до шашликів. Бо зе боявся вратити 7 мільярдів доларів (а от людей втратити воно не боялося). Одна батарея петріот коштує 1,1 мільярда доларів. 7 батарей - 7,7 мільярда. Співпадіння?

До речі, а скільки уряд Зе виділив на розвиток українських систем ППО?
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11.04.2024 11:33 Ответить
коли ж закінчаться накиди довбойобів не зважаючи на сутність сказаного? будь що перетворюється на срач не зважаючи на сутність, бо "зелена" влада. Ну нема зараз іншої! Нема, їбанати! Натомість є кацапи і ризик втратити Державу! Яку користь несе ваше лайно в питанні захисту Держави? Ну війна на дворі а не вибори!
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11.04.2024 13:49 Ответить
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