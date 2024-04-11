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Новости Помощь Украине
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Война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование помощь от США, - Байден

байден,джонсон

Война в Украине может приблизиться к завершению, когда спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон вынесет вопрос о помощи Украине на голосование.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Есть абсолютная поддержка Украины среди большинства демократов и республиканцев. Голосование должно пройти немедленно", – заявил Байден.

Президент США также поблагодарил Японию за сотрудничество и за постоянную поддержку Украины и решение о выделении на украинские нужды более 12 миллиардов долларов финансовой помощи:

"Вы осудили жестокое вторжение Путина в Украину, когда это произошло. Вы пообещали выделить более 12 миллиардов долларов, отдавая приоритет нераспространению ядерного оружия... твердо поддерживая Соединенные Штаты, когда мы отстаиваем свободу судоходства, включая Южнокитайское море, и поддерживая мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Также читайте: Белый дом тайком ведет переговоры с Джонсоном о помощи Украине, - Politico

Фумио Кисида, со своей стороны, анонсируя совместный американо-японско-филиппинский саммит по агрессии России против Украины добавил: "Осознаем, что Украина сегодня – это, возможно, Восточная Азия завтра".

Кисида подчеркнул, что Япония очень серьезно воспринимает проблему российской войны. Он выразил решимость продолжать жесткие санкции против России, как и перманентную поддержку и сотрудничество с союзниками в этом.

Автор: 

Байден Джо (2786) Конгресс США (1231) США (26528) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+17
Ану скажи що таке для перемоги вови його піарвисери зараз? Він команду бойових генералів , НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ У СВІТІ ЗАРАЗ ВОЇНІВ викинув на смітник заради рейтингу, щоб в тюрягу не загриміти!

А тепер порівняй політчну ситуацією у Байдена ... Й яке підґрунтя дає для погіршення МАРОДЕРСТВО вовиних менеджерів?
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10.04.2024 23:54
+11
а ти хто такий, байден? 0 без палички, яким крутить трамп и марджорі грін. Більшої ганьби сша ще не бачило....
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10.04.2024 23:48
+8
Цікаво, а Зеленський закрив 5 кримінальних справ проти Байдена і його сина, чи ще ні?
Зеленський додумався переслідувати Байдена, а тепер просить у нього допомоги.
Ви такого зеленого-презеленого бачили де-небуть у світі?
Байден - це друг Порошенка і 6 разів приїжджав до Порошенка в Україну, а зеленський першим ділом, як прийшов до влади, вирішив посадити Порошенка і всіх його друзів, а тепер скавчить і просить допомоги від тих, кого він переслідував.
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11.04.2024 00:07
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Правила форума Совет форумчан
а ти хто такий, байден? 0 без палички, яким крутить трамп и марджорі грін. Більшої ганьби сша ще не бачило....
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10.04.2024 23:48 Ответить
Серйозний аналіз.
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10.04.2024 23:51 Ответить
Ану скажи що таке для перемоги вови його піарвисери зараз? Він команду бойових генералів , НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ У СВІТІ ЗАРАЗ ВОЇНІВ викинув на смітник заради рейтингу, щоб в тюрягу не загриміти!

А тепер порівняй політчну ситуацією у Байдена ... Й яке підґрунтя дає для погіршення МАРОДЕРСТВО вовиних менеджерів?
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10.04.2024 23:54 Ответить
Все у світі колись починається і колись закінчується. Тільки з цієї позиції можна сприймати його вислів.
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10.04.2024 23:48 Ответить
Конец войны https://www.youtube.com/shorts/mEd3eR1ml4k
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11.04.2024 07:37 Ответить
"Наблизиться" і "може наблизитися" -- то різні речі.
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10.04.2024 23:49 Ответить
А 5 мільярдів не хочеш поки що використати?
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10.04.2024 23:50 Ответить
Не масштабно мислiте! Европу зiль'е!
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11.04.2024 00:05 Ответить
Вивод войск из Афганистана - безответственное решение Трампа DW

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/person-19016703

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/person-19016703 Инес Поль

Комментарий

18.11.202018 ноября 2020 г.

План Трампа оставить в Афганистане и Ираке к середине января только по 2500 американских военных - плевок в лицо союзникам по НАТО и решение, окрыляющее экстремистов, считает Инес Поль
https://www.dw.com/ru/kommentarij-vyvod-vojsk-iz-afganistana-i-iraka-bezotvetstvennoe-reshenie-trampa/a-55646792
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11.04.2024 00:33 Ответить
Трудное наследство для Байдена

Трамп выводит войска вопреки советам его генералов и ведущих республиканцев. Для того, чтобы пересмотреть такое решение, https://www.dw.com/ru/chego-centralnoj-azii-zhdat-ot-bajdena-v-afganistane/a-55577253 Байдену потребуется много сил . А до 20 января может произойти еще многое. После заявления о выводе войск больше нет сомнений в том, что Дональд Трамп в буквальном смысле слова готов идти по трупам, чтобы угодить своим сторонникам и сохранить их привязанность и после окончания своего президентского срока.

Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США
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11.04.2024 00:36 Ответить
Водкі нєту, ваня, дамой піздуй.
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11.04.2024 03:38 Ответить
я думаю МАРОДЕРНЯ імені ЗеЄрмавка стане дупою швидше
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11.04.2024 00:37 Ответить
О косяк бестолковкой попробуйте, sure, попустит, кацапа.
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11.04.2024 01:57 Ответить
Ракет США не надає і казали щоб навіть по нпз не стріляли. А без ракет знищити ту ж авіацію на аеродромах неможливо.
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10.04.2024 23:57 Ответить
"Війна в Україні наблизиться до завершення"?
З гарним фінансуванням, це буде лише початок!
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10.04.2024 23:58 Ответить
тому вони і не схвалять допомогу.
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11.04.2024 00:43 Ответить
Поки вони закінчать внутрішні суперечки, тут вже не буде кому починати.
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11.04.2024 09:51 Ответить
Старый лицемер
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11.04.2024 00:03 Ответить
Цікаво, а Зеленський закрив 5 кримінальних справ проти Байдена і його сина, чи ще ні?
Зеленський додумався переслідувати Байдена, а тепер просить у нього допомоги.
Ви такого зеленого-презеленого бачили де-небуть у світі?
Байден - це друг Порошенка і 6 разів приїжджав до Порошенка в Україну, а зеленський першим ділом, як прийшов до влади, вирішив посадити Порошенка і всіх його друзів, а тепер скавчить і просить допомоги від тих, кого він переслідував.
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11.04.2024 00:07 Ответить
Мічтаєш, ваня? Памічьтай, памічьтай...
...А водкі-та тут нєтуті.
!!!
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11.04.2024 03:42 Ответить
Ви вже в Україну влізли. А ваші манькі отримують по торбі пільмєнєй. Бо бєлих лад на всіх не вистачає.
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11.04.2024 05:02 Ответить
США ******* говорити, рекомендувати куди бити, хоча Україна має сама вирішувати де бити
Мабуть Україні не треба сподіватися на США, чомусь всі сподіваються
Може хтось чув що США відкрили в Росії завод pepsiko по виготовленню снеків
То про яку допомогу йдеться?
Це все на словах, показують що підтримують Україну, а насправді все по іншому
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11.04.2024 00:09 Ответить
Сергій КРИВОНОС: Прем'єру ШМИГАЛЮ не потрібні 500 000 в ЗСУ!
https://www.youtube.com/watch?v=aGRBpCOIm8I
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11.04.2024 00:10 Ответить
Так згідний, але потрібно щоб США надали відповідну зброю у достатній кількості щоб за кілька місяців закінчити війну цю війну і вернути усі території!
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11.04.2024 00:14 Ответить
Війна в Україні залежить не від Конгреса, а від української влади і від злодіїв, які обирають цю владу.
Нарід вибрав собі у владу зелених мародерів і олігарха Зеленського. Це злочинна влада, яка заробляє на війні.
Допоки при владі буде олігарх і мародер Зеленський і його януковичське бандитське шобло, війна ніколи не закінчиться.
Тому ДумайТЕ. Головою, а не тим, чим ви думали, обираючи зеленого мародера.
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11.04.2024 00:18 Ответить
Не наблизиться . Доллари будуть , а снарядів все одно не буде . Не буде літаків в достатній кількості , ракет і головне дозволу стріляти туди , куди потрібно без обмежень .
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11.04.2024 00:27 Ответить
Хто зна... У мене паршиве відчуття, що Байден випав з дійсності і говорить шопопало.
Дай Бог, щоб я помилився.
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11.04.2024 03:45 Ответить
Байден не говорить шопопало, а шопотрібно. Питання -потрібно КОМУ?
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11.04.2024 05:31 Ответить
У мене нема відповіді на Ваше питання. А у Вас вона є?
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11.04.2024 06:03 Ответить
А давайте подумаємо...що таке війна? Це величезні гроші, як не цинічно це звучить. А в кого сконцентровані ВСІ, АБО МАЙЖЕ ВСІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ? Скільки родин, кланів? Покопатись в неті і можна знайти дуже багато цікавого. От може з цього і потрібно танцювати? А МИ СВЯТО ВІРИМО, ЩО ЛЮДИ "ОБИРАЮТЬ" СОБІ ВЛАДУ І, ГОЛОВНЕ, "ДЕМОКРАТИЧНИМ ШЛЯХОМ". Але це моя думка...
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11.04.2024 07:18 Ответить
Конспірологія? Фі! З цим не до мене.
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11.04.2024 07:22 Ответить
Це реальність
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11.04.2024 07:27 Ответить
Танунах. Ви ще про рептілоїдів з жидомасонами розкажіть.
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11.04.2024 07:40 Ответить
Війна в Україні наблизиться до завершення, коли ти ти почнеш нарештi допомагати Україні, а не путіну.
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11.04.2024 07:26 Ответить
Якщо у цій статті замінити "євреї" на "українці", то сенс не зміниться:

Трамп: "Євреям, які голосують за Байдена, потрібно перевірити голову"
https://www.9tv.co.il/item/70222

Колишній (і, можливо, майбутній) президент США Дональд Трамп виступив із критикою на адресу нинішнього президента та свого головного конкурента на найближчих виборах Джозефа Байдена.
Виступаючи перед журналістами в аеропорту Атланти (штат Джорджія), Трамп оголосив, що Байден "цілком втратив контроль над ситуацією в Ізраїлі". "Він нерозумний чоловік. У нього немає жодного поняття про те, за кого він взагалі, кого він підтримує. Він не знає, чи він підтримує палестинців, але він знає одну річ: Ізраїль він не підтримує", - сказав мільярдер.

"І будь-який єврей, який голосує за демократів, який голосує за Байдена, повинен піти перевірити голову", - додав Трамп.

Зазначимо, що останнім часом із Білого дому справді виходять суперечливі заяви - ліва американська адміністрація то заявляє про "безумовну прихильність до безпеки Ізраїлю", то загрожує позбавити єврейську державу підтримки за надто "активні" військові дії в секторі Газа і цим фактично ********** ХАМАС до подальшої війні та посилення умов переговорів.

Так, не далі як учора Байден обрушився з критикою на Біньяміна Нетаніягу за "помилковий підхід до війни в секторі Газа" і заявив, що зараз "потрібне перемир'я на шість-вісім тижнів". Сьогодні він розповів журналістам, що в розмові з Нетаніягу підтвердив "залізну відповідальність США за безпеку Ізраїлю перед іранською загрозою".

Хоча формально ці твердження не суперечать одне одному, у Білому домі не можуть не розуміти, що своїми суперечливими заявами послаблюють позиції Ізраїлю у війні з ХАМАСом та у переговорах про звільнення заручників. Крім того, Білий дім продовжує дотримуватися позиції щодо необхідності створення палестинської держави, що теж набуває повної суперечності з базовими оборонними інтересами єврейської держави.
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11.04.2024 07:36 Ответить
Колишній (і, можливо, останній)
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11.04.2024 13:38 Ответить
байден? а це хто?
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11.04.2024 07:53 Ответить
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11.04.2024 08:27 Ответить
Війна в Україні може наблизитися до завершення, коли спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон винесе питання допомоги України на голосування. Джерело:

Судячи зі всього нам шось нададуть і воно дійсно стримає КОЛИ - нам разгатять усе що можно,загонять народ в повну боргову дупу, і коли війська рф дойдуть до тієї межі котра буде частково задовільняти УСІХ хто вирішує долю України в фінансовом та збройном плані.
Іньшого вже не бачу зовсім.
Від голосування та прийняття до поставок - це від 3 до 6 місяців, а там вже вибори в сша, цікаво коли ж?
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11.04.2024 11:48 Ответить
Війна в Україні наблизиться до завершення, коли Україна всі НПЗ на параші перебʼє і схоже сша це найбільше турбує
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11.04.2024 12:05 Ответить
Війна в Україні наблизиться до завершення, коли за закупівлі по завищених цінах почнуть розстрілювати, коли зелени шмарклі перестанут розкрадати допомогу від Заходу і Охвіс *********** припинить руйнувати країну зосередини.
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11.04.2024 12:17 Ответить
Красиво Байден говорив про Ленд Ліз .....
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11.04.2024 12:24 Ответить
 
 