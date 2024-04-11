Война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование помощь от США, - Байден
Война в Украине может приблизиться к завершению, когда спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон вынесет вопрос о помощи Украине на голосование.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Есть абсолютная поддержка Украины среди большинства демократов и республиканцев. Голосование должно пройти немедленно", – заявил Байден.
Президент США также поблагодарил Японию за сотрудничество и за постоянную поддержку Украины и решение о выделении на украинские нужды более 12 миллиардов долларов финансовой помощи:
"Вы осудили жестокое вторжение Путина в Украину, когда это произошло. Вы пообещали выделить более 12 миллиардов долларов, отдавая приоритет нераспространению ядерного оружия... твердо поддерживая Соединенные Штаты, когда мы отстаиваем свободу судоходства, включая Южнокитайское море, и поддерживая мир и стабильность в Тайваньском проливе".
Фумио Кисида, со своей стороны, анонсируя совместный американо-японско-филиппинский саммит по агрессии России против Украины добавил: "Осознаем, что Украина сегодня – это, возможно, Восточная Азия завтра".
Кисида подчеркнул, что Япония очень серьезно воспринимает проблему российской войны. Он выразил решимость продолжать жесткие санкции против России, как и перманентную поддержку и сотрудничество с союзниками в этом.
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А тепер порівняй політчну ситуацією у Байдена ... Й яке підґрунтя дає для погіршення МАРОДЕРСТВО вовиних менеджерів?
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/person-19016703
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/person-19016703 Инес Поль
Комментарий
18.11.202018 ноября 2020 г.
План Трампа оставить в Афганистане и Ираке к середине января только по 2500 американских военных - плевок в лицо союзникам по НАТО и решение, окрыляющее экстремистов, считает Инес Поль
https://www.dw.com/ru/kommentarij-vyvod-vojsk-iz-afganistana-i-iraka-bezotvetstvennoe-reshenie-trampa/a-55646792
Трамп выводит войска вопреки советам его генералов и ведущих республиканцев. Для того, чтобы пересмотреть такое решение, https://www.dw.com/ru/chego-centralnoj-azii-zhdat-ot-bajdena-v-afganistane/a-55577253 Байдену потребуется много сил . А до 20 января может произойти еще многое. После заявления о выводе войск больше нет сомнений в том, что Дональд Трамп в буквальном смысле слова готов идти по трупам, чтобы угодить своим сторонникам и сохранить их привязанность и после окончания своего президентского срока.
Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США
З гарним фінансуванням, це буде лише початок!
Зеленський додумався переслідувати Байдена, а тепер просить у нього допомоги.
Ви такого зеленого-презеленого бачили де-небуть у світі?
Байден - це друг Порошенка і 6 разів приїжджав до Порошенка в Україну, а зеленський першим ділом, як прийшов до влади, вирішив посадити Порошенка і всіх його друзів, а тепер скавчить і просить допомоги від тих, кого він переслідував.
...А водкі-та тут нєтуті.
!!!
Мабуть Україні не треба сподіватися на США, чомусь всі сподіваються
Може хтось чув що США відкрили в Росії завод pepsiko по виготовленню снеків
То про яку допомогу йдеться?
Це все на словах, показують що підтримують Україну, а насправді все по іншому
https://www.youtube.com/watch?v=aGRBpCOIm8I
Нарід вибрав собі у владу зелених мародерів і олігарха Зеленського. Це злочинна влада, яка заробляє на війні.
Допоки при владі буде олігарх і мародер Зеленський і його януковичське бандитське шобло, війна ніколи не закінчиться.
Тому ДумайТЕ. Головою, а не тим, чим ви думали, обираючи зеленого мародера.
Дай Бог, щоб я помилився.
Трамп: "Євреям, які голосують за Байдена, потрібно перевірити голову"
https://www.9tv.co.il/item/70222
Колишній (і, можливо, майбутній) президент США Дональд Трамп виступив із критикою на адресу нинішнього президента та свого головного конкурента на найближчих виборах Джозефа Байдена.
Виступаючи перед журналістами в аеропорту Атланти (штат Джорджія), Трамп оголосив, що Байден "цілком втратив контроль над ситуацією в Ізраїлі". "Він нерозумний чоловік. У нього немає жодного поняття про те, за кого він взагалі, кого він підтримує. Він не знає, чи він підтримує палестинців, але він знає одну річ: Ізраїль він не підтримує", - сказав мільярдер.
"І будь-який єврей, який голосує за демократів, який голосує за Байдена, повинен піти перевірити голову", - додав Трамп.
Зазначимо, що останнім часом із Білого дому справді виходять суперечливі заяви - ліва американська адміністрація то заявляє про "безумовну прихильність до безпеки Ізраїлю", то загрожує позбавити єврейську державу підтримки за надто "активні" військові дії в секторі Газа і цим фактично ********** ХАМАС до подальшої війні та посилення умов переговорів.
Так, не далі як учора Байден обрушився з критикою на Біньяміна Нетаніягу за "помилковий підхід до війни в секторі Газа" і заявив, що зараз "потрібне перемир'я на шість-вісім тижнів". Сьогодні він розповів журналістам, що в розмові з Нетаніягу підтвердив "залізну відповідальність США за безпеку Ізраїлю перед іранською загрозою".
Хоча формально ці твердження не суперечать одне одному, у Білому домі не можуть не розуміти, що своїми суперечливими заявами послаблюють позиції Ізраїлю у війні з ХАМАСом та у переговорах про звільнення заручників. Крім того, Білий дім продовжує дотримуватися позиції щодо необхідності створення палестинської держави, що теж набуває повної суперечності з базовими оборонними інтересами єврейської держави.
Судячи зі всього нам шось нададуть і воно дійсно стримає КОЛИ - нам разгатять усе що можно,загонять народ в повну боргову дупу, і коли війська рф дойдуть до тієї межі котра буде частково задовільняти УСІХ хто вирішує долю України в фінансовом та збройном плані.
Іньшого вже не бачу зовсім.
Від голосування та прийняття до поставок - це від 3 до 6 місяців, а там вже вибори в сша, цікаво коли ж?