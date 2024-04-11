Преимущество России над Украиной в артиллерийских боеприпасах в ближайшее время может составить 10 к 1, - Каволи
Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи сообщил Комитету по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США об увеличении преимущества РФ над Украиной в артиллерийских боеприпасах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам генерала, Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на один, выпущенный украинскими силами, и расхождение может возрасти в ближайшие недели до 10:1.
"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Следовательно, ставки очень высоки", - подчеркнул Каволи.
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самі нехай їздять збирають
Найбільша загроза кіберзлочинності у світі походить від кількох країн, де Росія є головною гарячою точкою, за нею йдуть Україна, Китай, Сполучені Штати та Нігерія. Таких висновків дійшли автори дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі, результати якого були опубліковані в середу, 10 квітня.
Всі, абсолютно всі ********** вилізли боком
Забули прислів'я si vis pacem para bellum обрали замість Армії Мови Віри клоуна малороса
Забули прислів'я про те хто гарно сміється...
Треба йти на заморозку війни негайно. Суспільство в тилу має цього вимагати. Краще вже несправедливий мир аніж така "справедлива" війна. А антиукраїнську, антимайданну, корумповану, некомпетентну, просрочену владу треба міняти в будь якому, в абсолютно будь якому випадку.
Опрос Reuters свидетельствует о том, что 41% респондентов проголосовали бы за действующего президента, а за бывшего - только 37%.
***** явно прогадал, нужно было нападать сразу на НАТО.