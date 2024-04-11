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Новости Война
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Преимущество России над Украиной в артиллерийских боеприпасах в ближайшее время может составить 10 к 1, - Каволи

каволі

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи сообщил Комитету по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США об увеличении преимущества РФ над Украиной в артиллерийских боеприпасах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам генерала, Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на один, выпущенный украинскими силами, и расхождение может возрасти в ближайшие недели до 10:1.

"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Следовательно, ставки очень высоки", - подчеркнул Каволи.

Также читайте: Без поддержки США Украина может проиграть, - Каволи

Автор: 

боеприпасы (2334) США (26528) Каволи Кристофер (56)


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Топ комментарии
+8
Це він для кацапів надхнення анонсує??!!
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11.04.2024 00:13
+7
Альооо, партнери , де снаряди ? вова з МАРОДЕРНЕЮ поділив ті більш як 10 млрд, що Лієв хзапанув на виготовлення - а ви не жлобтеся давайте!
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11.04.2024 00:18
+6
Якщо цивілізований світ не хоче, щоб перемогла Україна і рашка зазнала поразки, то ти хоч господа бога вибери в президенти, це нічого не дасть. Бо ніхто тобі просто не дасть перемогти! Бо всі думають, що в такому випадку розпочнеться ядерна війна. От і все!
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11.04.2024 00:57
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Це він для кацапів надхнення анонсує??!!
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11.04.2024 00:13 Ответить
Альооо, партнери , де снаряди ? вова з МАРОДЕРНЕЮ поділив ті більш як 10 млрд, що Лієв хзапанув на виготовлення - а ви не жлобтеся давайте!
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11.04.2024 00:18 Ответить
бот
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11.04.2024 00:42 Ответить
Яким чином? У населення, яке здебільшого і купляє ці дрони значно зменшилися доходи через зростання цін, чимало людей втратили роботи, багатьох мобілізували і т.п. тому донатять менше. Влада явно не поспішає організувати виробництво обіцяного мільйона дронів і не дуже цим переймається, а тим часом. рашисти працюють над протидією дронам і їх потрібно щоразу більше, адже чимала кількість втрачається не досягнувши цілі. І зрештою, масовані удари артилерії значно ефективніші ніж дрони.
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11.04.2024 02:25 Ответить
а в гарматах яка перевага? їх же з рогатки не закинеш...
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11.04.2024 00:14 Ответить
Ну виявляється Путін крутить американцями як хоче, вірніше республіканцями…, він зараз у них головний, якщо заплатить кому треба то буде й 20 до 1..
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11.04.2024 00:16 Ответить
З якого дива тільки республіканцями?
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11.04.2024 01:35 Ответить
Але повторне звернення Чехії до влади України забрати приготовлені снаряди, знову без відповіді.
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11.04.2024 00:22 Ответить
снаряди не в Чехії.
самі нехай їздять збирають
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11.04.2024 00:44 Ответить
Але перевага Росії над Україною у кіберзлочинності невелика.

Найбільша загроза кіберзлочинності у світі походить від кількох країн, де Росія є головною гарячою точкою, за нею йдуть Україна, Китай, Сполучені Штати та Нігерія. Таких висновків дійшли автори дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі, результати якого були опубліковані в середу, 10 квітня.

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11.04.2024 00:47 Ответить
А як сміялися з прігожина з його "гдє снаряди..."
Всі, абсолютно всі ********** вилізли боком
Забули прислів'я si vis pacem para bellum обрали замість Армії Мови Віри клоуна малороса
Забули прислів'я про те хто гарно сміється...
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11.04.2024 00:49 Ответить
Якщо цивілізований світ не хоче, щоб перемогла Україна і рашка зазнала поразки, то ти хоч господа бога вибери в президенти, це нічого не дасть. Бо ніхто тобі просто не дасть перемогти! Бо всі думають, що в такому випадку розпочнеться ядерна війна. От і все!
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11.04.2024 00:57 Ответить
А наступним кроком шоб не було ядерної війни шо буде - може шоб НАТО саморозпустилося і Європа ввійшла в склад кацапстану ( кацапи ж варнякали шосб від Лісабона до Владівостока )?
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11.04.2024 03:10 Ответить
Те що Захід не хоче щоб Україна перемогла давно всім зрозуміло. Тепер схоже вони хочуть щоб росія перемогла. Нахіба тоді воювати? Щоб залишки українців поступово знищили? Тоді треба всіх жінок і дітей відправити в Європу, а чоловікам після цього штурманути кордон 1991 року, західний. І дві тисячі років тинятися по світу як євреї.
Треба йти на заморозку війни негайно. Суспільство в тилу має цього вимагати. Краще вже несправедливий мир аніж така "справедлива" війна. А антиукраїнську, антимайданну, корумповану, некомпетентну, просрочену владу треба міняти в будь якому, в абсолютно будь якому випадку.
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13.04.2024 19:16 Ответить
Кучма з кузьмуком, та іншими зкацапленими, спокійно потікали з челядниками та обслугою, за кордон у Францію, і глибоко їм начхати, разом з купою лампасниників, що дорефрмували ЗСУ до щенту, торгуючи усим з АРМІЇ під назвою, - «надлишкове військове майно»!!
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11.04.2024 01:19 Ответить
До такої війни не міг бути готовий ніхто. Ні НАТО ні США, ні тим більше Україна. Почитайте про смішну "війну" в Афганістані, коли 500-1000 талібів захоплювали цілі провінції.
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11.04.2024 03:50 Ответить
Рятуйте!
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11.04.2024 01:28 Ответить
Дкуємо партнерам ви лайно !
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11.04.2024 01:34 Ответить
на тлі цієї заяви зрозуміло - массова мобілізація українських чоловіків направлена на винищення народу.
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11.04.2024 07:35 Ответить
Байден увеличил свое преимущество над Трампом - опрос
Опрос Reuters свидетельствует о том, что 41% респондентов проголосовали бы за действующего президента, а за бывшего - только 37%.
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11.04.2024 07:36 Ответить
Джонсон медвежью услугу оказал Трампу
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11.04.2024 07:38 Ответить
я нагадаю може хто забув Україні допомагає 50 країн ,кацапам дві підсанкційні країни .
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11.04.2024 07:41 Ответить
похоже шо наоборот
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11.04.2024 07:43 Ответить
Так, і це наглядно показує рівень допомоги цих 50 країн.
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11.04.2024 09:43 Ответить
сегодня будет +28 , ясно
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11.04.2024 07:42 Ответить
Это уже смешно. "Могущественный" запад оказался бессильным против бензоколонки.
***** явно прогадал, нужно было нападать сразу на НАТО.
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11.04.2024 08:25 Ответить
Судя по реакции НАТО, если бы РФ напала на них - раскатала бы в тонкий блин. Запад был переоценен в наших глазах. Король голый. Не просто голый, а ещё и яиц у него нету.
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11.04.2024 08:37 Ответить
Досить згадати, як довго протримались європейські країни проти фашистів (окрім ВБ, їм - повага).
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11.04.2024 09:46 Ответить
 
 