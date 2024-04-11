Преимущество России над Украиной в артиллерийских боеприпасах в ближайшее время может составить 10 к 1, - Каволи

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи сообщил Комитету по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США об увеличении преимущества РФ над Украиной в артиллерийских боеприпасах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам генерала, Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на один, выпущенный украинскими силами, и расхождение может возрасти в ближайшие недели до 10:1.

"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Следовательно, ставки очень высоки", - подчеркнул Каволи.

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