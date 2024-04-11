Минобороны об исключении демобилизации из правительственного законопроекта: Это произошло после обращения Сырского
Александр Сырский обратился в Министерство обороны с просьбой исключить нормы по демобилизации из правительственного законопроекта из-за оперативной ситуации на фронте.
Об этом сказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Конечный срок службы был вынесен в законопроект. Это произошло после обращения главнокомандующего Александра Сырского, который понимает оперативную ситуацию вдоль линии боевого столкновения, понимает, какие силы и средства есть, и осознает планирование, которое предполагается в ближайшее время", - сказал спикер.
При этом он отметил, что никто не отказывается от демобилизации, и срок 36 месяцев отдыха никуда не исчезает.
Также, по его словам, проект закона о демобилизации будет разрабатываться не с нуля, и этот процесс начнется уже в ближайшее время.
Ранее Лазуткин говорил, что на подготовку законопроекта о демобилизации может уйти несколько месяцев.
Напомним, накануне оборонный комитет Верховной Рады убрал из нового законопроекта о мобилизации положения, которое устанавливало демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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Сирський такий же несамостійний Фунт, як Шмигаль. Фікція, а не головнокомандувач.
Натаха, розкажи нам скільки ти або твій чоловік провели часу на нулі і скільки ще зможете.
Я послухаю, порівняю зі своїм досвідом, може присоромите
Не піс..жом в інтернеті - а особистим прикладом?
Держава як вщент гнила система захищає себе "як є" від найдостойніших своїх захисників.
Іронія ? Відповідальність.
после года службы нужен год отпуска (только автоматического, независимого от решения командования).