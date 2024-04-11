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Минобороны об исключении демобилизации из правительственного законопроекта: Это произошло после обращения Сырского

мобілізація,тцк

Александр Сырский обратился в Министерство обороны с просьбой исключить нормы по демобилизации из правительственного законопроекта из-за оперативной ситуации на фронте.

Об этом сказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Конечный срок службы был вынесен в законопроект. Это произошло после обращения главнокомандующего Александра Сырского, который понимает оперативную ситуацию вдоль линии боевого столкновения, понимает, какие силы и средства есть, и осознает планирование, которое предполагается в ближайшее время", - сказал спикер.

При этом он отметил, что никто не отказывается от демобилизации, и срок 36 месяцев отдыха никуда не исчезает.

Также, по его словам, проект закона о демобилизации будет разрабатываться не с нуля, и этот процесс начнется уже в ближайшее время.

Ранее Лазуткин говорил, что на подготовку законопроекта о демобилизации может уйти несколько месяцев.

Напомним, накануне оборонный комитет Верховной Рады убрал из нового законопроекта о мобилизации положения, которое устанавливало демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также читайте: Законопроект о мобилизации является примером обмана, оттуда убрали нормы о демобилизации и денежных доплатах военным, - Порошенко

Автор: 

законопроект (3220) Минобороны (9306) мобилизация (2751) демобилизация (154)


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Топ комментарии
+17
Тупо. ОПа не хоче демобілізації. Спроба Зеленского спихнути це на Залужного була провальною. Залужний не став відмовчуватись. А теперішній главком проковтне все.
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11.04.2024 00:25
+9
"чівоізволітє" робить те, що вимагає ЗЄрмак.

Сирський такий же несамостійний Фунт, як Шмигаль. Фікція, а не головнокомандувач.
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11.04.2024 00:44
+9
Це дрібна, ганебна спроба уникнути відповідальності за війну з боку верхоглавкома Зеленьського і міністра оборони Умєрова. Мовляв " це не ми, це погані військові..." такої ницості не було при жодній владі в Україні. Що це за верхоглавком, що це за міністр оборони, які ховаються за спини військових, уникаючи крнституційного обов'язку відповідати за мобілізацію, оборону країни? Карлики а не " можновладці".
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11.04.2024 01:21
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Тупо. ОПа не хоче демобілізації. Спроба Зеленского спихнути це на Залужного була провальною. Залужний не став відмовчуватись. А теперішній главком проковтне все.
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11.04.2024 00:25 Ответить
Україні потрібен Гетьман !
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11.04.2024 08:34 Ответить
А кто будет шоколадки делать?
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11.04.2024 09:53 Ответить
В пожизненное рабство всех.
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11.04.2024 00:25 Ответить
Что-то ******** так понесло, не заметили?
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11.04.2024 00:28 Ответить
Сирський слухняний от і все.
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11.04.2024 00:36 Ответить
Він совковий.
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11.04.2024 03:35 Ответить
Він не "совковий"-він став заручником мафіозно-кгбшной вистави "буратіно-2".Перша відбулась у 2019році.Трагедія под Іловайськом(він командував військовими,Аваков-поліцієй і новоствореной нацгвардієй).Пропаганда кацапо-алігархична звинуватила в цьому презідента Украіни.Далі інформаційна спецоперація "торговля на крові",блокадурка "патріотами-антікорупціонерами" Семенченко,парасюком та членами партіі "самопоміч" созданой ще у 2012році на гроші пітінського банкіра Фрідмана.
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11.04.2024 06:27 Ответить
Ну, значить ніхто туди вже не піде. Знаєш, до чого це призведе?
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11.04.2024 00:50 Ответить
Максим, ты путаешь лошадь с телегой (причину со следствием).
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11.04.2024 01:01 Ответить
"чівоізволітє" робить те, що вимагає ЗЄрмак.

Сирський такий же несамостійний Фунт, як Шмигаль. Фікція, а не головнокомандувач.
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11.04.2024 00:44 Ответить
А ви дійсно усі тут вонючі провокатори знаєте коли йде війна роки й не вистачає людських ресурсів може бути демобілізація? А може стимулювати залишатися найдосвідченішим на перемогу служити? й не гинутимуть не молоді незагаротовані
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11.04.2024 01:07 Ответить
Наташа.УА "чому не на фронті"

Натаха, розкажи нам скільки ти або твій чоловік провели часу на нулі і скільки ще зможете.
Я послухаю, порівняю зі своїм досвідом, може присоромите
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11.04.2024 01:22 Ответить
Може ,якщо ти така оуітєльно розумна підеш в Зсу і поміняєш мою доньку ,як там з початку війни служить ?
Не піс..жом в інтернеті - а особистим прикладом?
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11.04.2024 01:25 Ответить
Це дрібна, ганебна спроба уникнути відповідальності за війну з боку верхоглавкома Зеленьського і міністра оборони Умєрова. Мовляв " це не ми, це погані військові..." такої ницості не було при жодній владі в Україні. Що це за верхоглавком, що це за міністр оборони, які ховаються за спини військових, уникаючи крнституційного обов'язку відповідати за мобілізацію, оборону країни? Карлики а не " можновладці".
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11.04.2024 01:21 Ответить
36 місяців а хто зостанеть пілсля тих 36 місяців в живих?
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11.04.2024 01:36 Ответить
Не так страшні московські підари, як свої зелені гоміки.
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11.04.2024 02:04 Ответить
Влада дуже боїться демобілізації, адже там дуже добре розуміють, хто і якої якості прийде на заміну тим дійсно мужнім та героїчним Воїнам, які зробили те, що здавалось неможливим. Маючи час, влада не організувала якісного відбору, нормальної підготовки та відбила бажання мобілізуватися у чималої кількості охочих рабським законом 8271 і тепер, отримає армію хворих, слабких, старих та примусово зігнаних боягузів, які аж ніяк не будуть рівноцінною заміною діючим підрозділам. Як ці люди воюватимуть Сирський теж розуміє і боїться, що фронт може посипатися, тому за будь-яку ціну намагатимуться відтягнути демобілізацію та втримати таких, як мій друг, який з 2015 р. воює і жодного разу не досидів до кінця відпустки, бо вже не бачить себе у цивільним і готовий воювати до кінця та присвятити армії решту свого життя.
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11.04.2024 02:14 Ответить
Україна зеленої влади і Україна першої хвилі добровольців, які демобілізуються першими - це зовсім різні держави.
Держава як вщент гнила система захищає себе "як є" від найдостойніших своїх захисників.
Іронія ? Відповідальність.
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11.04.2024 07:02 Ответить
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11.04.2024 02:46 Ответить
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11.04.2024 08:30 Ответить
Десь пропали ті хто голосили що хлопців треба міняти ..
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11.04.2024 04:31 Ответить
Це "недолугий" закон в такому вигляді писався для того,щоб спровокувати "ненавість" впершу чергу до військових(неважливо-Сирського,Умерова).Перед цім малювали рейтінги "надії" Залужному.По друге-звинуватити опозіцію(вона вимагає справедливості-закон один для всіх).Вибори провести неможливо(не технічно,не в недостачі грошей,а в відсутності свободи слова-"марафон") і ще богато чього.Напрісно називають "слуг" клоунами.Вони не клоуни,а інструмент хаосу.Неможеш завоювати остаточно-сій хаос.Це і є методи мафіозной кгб,фсб.Нагадаю слова Ківи не за довго до вбивства-"я просто гвинтік в цій сістемі".
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11.04.2024 05:46 Ответить
Що таке- "напрісно"?
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11.04.2024 08:14 Ответить
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11.04.2024 08:57 Ответить
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11.04.2024 09:19 Ответить
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11.04.2024 08:16 Ответить
демобилизация не нужна.
после года службы нужен год отпуска (только автоматического, независимого от решения командования).
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11.04.2024 08:21 Ответить
Про що говорить оце повідомлення? Міністр умєров із своїм апаратом в 400 чоловік і сирський із своєю командою не здатні організувати демобілізацію. Обстановка на фронті завжди була і буде напруженою і складною. Це не відмазка як для міністерства, так і для командувачів. Вони не можуть ні мобілізувати ні демобілізувати. За що платники податків їх утримують? Хоча нездарам завжди було по барабану за що отримувати свої зарплати. Це просто низька якість оцих відбірних істот. Але тут є іще питання до депутатів. Тобто для них в приорітеті якісь надумані відмазки шобли профанів. А аргументи сотен тисяч вже мобілізованих не рахуються. Ок. Прийшов якісь галімий мєнт , почав брехати про міфічний ріст злочинності в разі мобілізації таких самих ухилянтів як він і його взяли до уваги. Вся верховна рада це непрофісійне збіговисько. Всі без виключень. Що мін.оба , що сирський, що мєнти. Тоді питання. Що можна вимагати з солдата? Яку може ставити задачу чи зєля, чи сирський, чи умєров, чи депутати? Вони всі не відповідають тим викликам, які перед ними стоять. Так само і солдат може на це все сказати. Ну не зміг я. Не зміг. І всі будемо квиті. Ха ха ха.
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11.04.2024 08:42 Ответить
Що скаже гарант Конституції України адже в законі про мобілізацію конституційні права громадян України взагалі невраховуються на відміну від пересувного цирку.
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11.04.2024 10:20 Ответить
 
 