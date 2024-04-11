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Новости Война
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Воздушная угроза: в России взлетали около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, - Воздушные Силы

ту95,бомбардувальник

После полуночи был зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.

"Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ), двигающихся в направлении пусковых рубежей", - говорилось в сообщении в 01:12.

Отмечалось ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:40.

Читайте также: Во время последних обстрелов Россия использовала ракеты, изготовленные в 2023–2024 годах, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2279) воздушная тревога (784)


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Топ комментарии
+17
Як добре що свої бомбардувальники і ракети ми віддали за папірець який не вартий нічого. Туалетний папір дорожче за слово США
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11.04.2024 04:21
+14
Гадить Українцям, воєнний злочинець хуійло…. Готував з мертвечуком та сівковичем концтабори для Українців а воно, он, як вийшло…
Каддафі з Чаушеску та Мілошевичем, його уже чекають…
Україна вистоїть, усупереч дій Оманських перевертнів!!
А московії, гаплик!! Прутін, це знає…
Слава Україні! Будьмо обережні і незламні!
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11.04.2024 01:25
+9
Неужели нечем ******* по этому аэродрому "Баранья" ?
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11.04.2024 01:29
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Гадить Українцям, воєнний злочинець хуійло…. Готував з мертвечуком та сівковичем концтабори для Українців а воно, он, як вийшло…
Каддафі з Чаушеску та Мілошевичем, його уже чекають…
Україна вистоїть, усупереч дій Оманських перевертнів!!
А московії, гаплик!! Прутін, це знає…
Слава Україні! Будьмо обережні і незламні!
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11.04.2024 01:25 Ответить
Дуже зручно сидіти за кордоном і писати патріотичні коменти
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11.04.2024 06:34 Ответить
А вам можливо ближче до московитів «баранья»??…
Чи адреси де проживають з родичами авіаУбивці, маєте??
Надрукуйте, мо зайдемо до них, відвідаємо…
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11.04.2024 07:51 Ответить
В диванно-штурмових військах служиш?
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11.04.2024 09:04 Ответить
Неужели нечем ******* по этому аэродрому "Баранья" ?
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11.04.2024 01:29 Ответить
Якби в момент злету Ту-95 туди підлітали наші дрони то казламордиє могли б своїх позбивати.
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11.04.2024 01:46 Ответить
Так не получится. Дроны долго летят. Нужны ракеты с большой дальностью.
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11.04.2024 06:30 Ответить
Вот эти вот дроны на высотах 15-20 км. Сомневаюсь, что такие вообще сейчас существуют.
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11.04.2024 14:58 Ответить
Якщо ТУ-95МС, то скоріше за все під загрозою Київ, Вінницька, Хмельницька і інші області в західній частині країни. Варто зарядити всі наявні пристрої, бо скоріше за все знову битимуть по енергетичним об'єктам.
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11.04.2024 01:41 Ответить
Мож на этот раз на линии атаки нарвутся на встречный ракетный рой... Пора уже.
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11.04.2024 01:59 Ответить
нiззя бити по кiзякстану. портньори не дозволяють.
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11.04.2024 02:08 Ответить
Дык, своими, реактивными дронами.
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11.04.2024 02:14 Ответить
у дрона потолка висоти не вистачить то тушки
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11.04.2024 02:18 Ответить
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11.04.2024 02:51 Ответить
Конец войны https://www.youtube.com/shorts/mEd3eR1ml4k
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11.04.2024 07:28 Ответить
Пофігу ракети.
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11.04.2024 03:14 Ответить
Як добре що свої бомбардувальники і ракети ми віддали за папірець який не вартий нічого. Туалетний папір дорожче за слово США
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11.04.2024 04:21 Ответить
Про папірець та США 100% правда ,друга сторона медальки шо сьогодні для х..ла, критично важливо втримати ОПу з 🤡 на посаді ...
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11.04.2024 05:13 Ответить
Алкаш и матерщинник Кучма еще жив, можно и спросить.
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11.04.2024 06:39 Ответить
Він вже десь відповідав, що на той час то був самий кращий варіант..розвалив нафіг все ВПК..бо зі знищенням - конструкторські бюро теж стали непотрібними й офігєзні інженери або виїхали, або стали торгувати на ринку..
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11.04.2024 07:01 Ответить
Просто п#дарасти. Сказати більше нічого..
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11.04.2024 06:14 Ответить
Та уберите справа эту бездарь , те Жабуриння Кароль. С пол года, не пойми для чего, навязывают нашему вниманию баб Йошку с бородавками. А яке воно було на перших конкурсах "плохеньке"-нещасненьке , так i хотiлося iй щось подати, та пожалiти. Ич яке стало вульгарне потворисько.
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11.04.2024 06:46 Ответить
зы... дякую.
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11.04.2024 06:48 Ответить
Близько семи це як?
6 то шість. 8 то вісім.
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11.04.2024 07:23 Ответить
це 6,57
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11.04.2024 10:18 Ответить
Якщо ми не можемо фізично знищити ці бомбардувальники в Олєньї, то,можливо, є якийсь інший засіб подавити цю конкретну ціль? Наприклад, знищити сім'ї пілотів. Вони ж явно кудись літом літають. Турція, Єгипет, Тайланд, Балі. Показова страта. Щоб це було зрозуміло чому так сталося. І це не буде аморально.Нас вбивають. І вб'ють наш народ якщо ми не придумаєм протидію. Росіяни припускають застосування по нас ядерної зброї у разі неможливості перемоги конвенційною. Вони не переймаються кількістю наших безневинних жертв. Чому ми маємо перейматись їхніми?
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11.04.2024 09:16 Ответить
То ті що Україна їм віддала?
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11.04.2024 09:59 Ответить
 
 