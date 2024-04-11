Воздушная угроза: в России взлетали около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, - Воздушные Силы
После полуночи был зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.
"Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ), двигающихся в направлении пусковых рубежей", - говорилось в сообщении в 01:12.
Отмечалось ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:40.
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