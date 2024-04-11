РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10892 посетителя онлайн
Новости
1 250 9

Президент Финляндии Стубб о соглашении по безопасности: Таким образом мы хотим проложить путь для движения Украины в ЕС и НАТО

стубб

Соглашение по безопасности между Украиной и Финляндией призвано обеспечить путь к движению в Евросоюз и НАТО для Киева.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Так он ответил на вопрос о видении будущей роли Украины в системе европейской обороны и безопасности и о значении, которое в этом контексте имеет двустороннее соглашение по безопасности между Финляндией и Украиной.

"О соглашении по безопасности начальный пункт очень прост. Мы хотим проложить путь для движения Украины как в ЕС, так и в НАТО. С одной стороны, мы должны оказать ей краткосрочную военную, финансовую, институциональную помощь и соответствующие материалы. С другой стороны, мы должны убедиться, что Путин поймет: Украина никогда не будет российской. Украина является европейской навсегда. Именно в этом состоит главная роль Украины в измерении европейской безопасности", - сказал президент Финляндии.

В этом контексте он добавил, что решение Европейского совета относительно предоставления Украине статуса страны-кандидата и начала переговоров с ней было верным. Сейчас люди понимают, что Украина станет членом Европейского Союза, поскольку его расширение уже не сугубо техническая процедура, оно приобрело значение геополитической и стратегической цели. То же касается и членства Украины в НАТО.

"Именно это та причина, почему мы заключили это соглашение по безопасности. Украина будет одним из ключевых элементов европейской безопасности. Она уже сейчас является таким элементом, и будет оставаться таковой в будущем", - подчеркнул Стубб.

Он рассказал, что сегодня встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой заверил, что руководитель Альянса может рассчитывать на мощную поддержку со стороны Финляндии в процессе подготовки к Вашингтонскому саммиту. Частью этого процесса является оценка того, что союзники делают для поддержки Украины.

"Я обсудил это дело с (президентом. - Ред.) Зеленским на прошлой неделе, и был очень четким в том, что место Украины - в полноправном членстве в НАТО, и что прогресс ее движения в направлении к членству - необратим. Это также послание для Путина и России", - резюмировал президент Финляндии.

Также читайте: Финские депутаты в большинстве своем против отправления европейских войск в Украину, - финские СМИ

Автор: 

Финляндия (958) членство в НАТО (1509) членство в ЕС (1006) Стубб Александр (80)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Фінляндії, за допомогу Українцям!!
Памятаймо історію, своїх Країн!
Слава Україні!! Смерть московітам, сруськага міфа!
показать весь комментарий
11.04.2024 01:27 Ответить
Оце вже тепліше! Подяка фінам - з останнього вагону потягу руку Україні на льоту подаєте!!!
показать весь комментарий
11.04.2024 01:34 Ответить
))))були б вони нашими сусідами ми б в ту руку давно наплювали
показать весь комментарий
11.04.2024 04:25 Ответить
Проблема в тому що владі яку обирають українці останні 30 років ваші ЄС та НАТО потрібні тільки на словах ...тобто на хрен не потрібні
показать весь комментарий
11.04.2024 04:23 Ответить
Тільки не Ната ні ЕС нас недуже то і хоче приймати з їхніми заявами про закінчення війни і гарантій що кацапи не нападуть ще раз. Такі собі партнери...
показать весь комментарий
11.04.2024 05:01 Ответить
Cтратегiя (умовного ) Заходу виглядае , як регулювання воених дiй в Украiнi за допомогою постачання
снарядiв , та iншого озброення таким чином: коли русня починае йти вперед (тобто зсу вже не витримуе) то Захiд "краник" вiдкривае.., а коли вже зсу починае продвигатися та атакувати - "краник" закривають.
Ось таким чином цей "Захiд" навмисно затягуе вiйну, i нiкому не дасть нi програти, нi виграти.
Йому (Заходу" ) дуже хочеться що рашка получила п#здюлю, але i щоб Украiна стала максимально слабкою.
показать весь комментарий
11.04.2024 05:44 Ответить
Не Україна слабкою їм потрібна, а просто руками українців хотять відсунути від себе війну і щоб раша зайнята була і сил у орків на Європу не вистачало. При тому не знають що робити з рашою і бояться її програшу.
Бажання зрозуміле, тільки вони своєю нерішучістю роблять гірше й собі, але поки не бачать. Побачать вже коли Європа палатиме, нажаль.
показать весь комментарий
11.04.2024 06:16 Ответить
Слово слова слова.
показать весь комментарий
11.04.2024 06:28 Ответить
Так побажання ми висловили ще 10 років тому. А вимоги Зеля виконувати не бажає.
показать весь комментарий
11.04.2024 07:51 Ответить
 
 