Президент Финляндии Стубб о соглашении по безопасности: Таким образом мы хотим проложить путь для движения Украины в ЕС и НАТО

Соглашение по безопасности между Украиной и Финляндией призвано обеспечить путь к движению в Евросоюз и НАТО для Киева.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Так он ответил на вопрос о видении будущей роли Украины в системе европейской обороны и безопасности и о значении, которое в этом контексте имеет двустороннее соглашение по безопасности между Финляндией и Украиной.

"О соглашении по безопасности начальный пункт очень прост. Мы хотим проложить путь для движения Украины как в ЕС, так и в НАТО. С одной стороны, мы должны оказать ей краткосрочную военную, финансовую, институциональную помощь и соответствующие материалы. С другой стороны, мы должны убедиться, что Путин поймет: Украина никогда не будет российской. Украина является европейской навсегда. Именно в этом состоит главная роль Украины в измерении европейской безопасности", - сказал президент Финляндии.

В этом контексте он добавил, что решение Европейского совета относительно предоставления Украине статуса страны-кандидата и начала переговоров с ней было верным. Сейчас люди понимают, что Украина станет членом Европейского Союза, поскольку его расширение уже не сугубо техническая процедура, оно приобрело значение геополитической и стратегической цели. То же касается и членства Украины в НАТО.

"Именно это та причина, почему мы заключили это соглашение по безопасности. Украина будет одним из ключевых элементов европейской безопасности. Она уже сейчас является таким элементом, и будет оставаться таковой в будущем", - подчеркнул Стубб.

Он рассказал, что сегодня встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой заверил, что руководитель Альянса может рассчитывать на мощную поддержку со стороны Финляндии в процессе подготовки к Вашингтонскому саммиту. Частью этого процесса является оценка того, что союзники делают для поддержки Украины.

"Я обсудил это дело с (президентом. - Ред.) Зеленским на прошлой неделе, и был очень четким в том, что место Украины - в полноправном членстве в НАТО, и что прогресс ее движения в направлении к членству - необратим. Это также послание для Путина и России", - резюмировал президент Финляндии.

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