За минувшие сутки больше всего атак врага отбито на Бахмутском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Враг атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском направлениях. В Херсонской области россияне пытаются выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БПЛА типа "Shahed-136/131". По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БПЛА были сбиты. Информация о ракетах уточняется.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спирное, Верхнекаменское, Ивановка, Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердичи, Нетайлово, Красногоровка, Константиновка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за минувшие сутки враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

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Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.