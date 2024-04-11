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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 450 890 человек (+810 за сутки), 7137 танков, 11 452 артсистемы, 13 679 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 450 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 450890 (+810) человек,
  • танков ‒ 7137 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13679 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 11452 (+48) ед,
  • РСЗО – 1040 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 754 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34),
  • крылатые ракеты ‒ 2069 (+2),
  • корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15298 (+50) ед,
  • специальная техника ‒ 1882 (+6)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На востоке за прошедшие сутки ликвидировано 855 оккупантов, уничтожено 18 танков и более 500 БПЛА, - ОСУВ "Хортица"

Втрати ворога за 10 квітня

Автор: 

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) ликвидация (3517) уничтожение (6878)


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Топ комментарии
+15
Минув 3700! день москальсько-української війни.
122! одиниці техніки та 810 чумардосів.
Арта 48, броня 17, логістика 50!
Арта і логістика норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 450 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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11.04.2024 08:55
+14
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11.04.2024 08:30
+13
Дякуємо Захисники України та їх Рідним!!
Україна переможе, цю блєдную моль!
Тримаймося разом!
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11.04.2024 07:53
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А гелікоптер де?
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11.04.2024 07:52 Ответить
Мабуть те що збило їхнє ППО наші не рахують...
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11.04.2024 07:58 Ответить
Дякуємо Захисники України та їх Рідним!!
Україна переможе, цю блєдную моль!
Тримаймося разом!
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11.04.2024 07:53 Ответить
Конец войне https://www.youtube.com/shorts/mEd3eR1ml4k
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11.04.2024 09:04 Ответить
шойгу, герасімов, де броня
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11.04.2024 07:53 Ответить
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11.04.2024 08:46 Ответить
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11.04.2024 08:30 Ответить
Арта норм
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11.04.2024 08:39 Ответить
Минув 3700! день москальсько-української війни.
122! одиниці техніки та 810 чумардосів.
Арта 48, броня 17, логістика 50!
Арта і логістика норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 450 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
показать весь комментарий
11.04.2024 08:55 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2024 08:57 Ответить
 
 