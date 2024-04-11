Общие боевые потери РФ с начала войны – около 450 890 человек (+810 за сутки), 7137 танков, 11 452 артсистемы, 13 679 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 450 890 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 450890 (+810) человек,
- танков ‒ 7137 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13679 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 11452 (+48) ед,
- РСЗО – 1040 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 754 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34),
- крылатые ракеты ‒ 2069 (+2),
- корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15298 (+50) ед,
- специальная техника ‒ 1882 (+6)
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Україна переможе, цю блєдную моль!
Тримаймося разом!
122! одиниці техніки та 810 чумардосів.
Арта 48, броня 17, логістика 50!
Арта і логістика норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 450 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.