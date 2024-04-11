Общие боевые потери РФ с начала войны – около 450 890 человек (+810 за сутки), 7137 танков, 11 452 артсистемы, 13 679 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 450 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 450890 (+810) человек,

танков ‒ 7137 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13679 (+12) ед,

артиллерийских систем – 11452 (+48) ед,

РСЗО – 1040 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 754 (+1) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34),

крылатые ракеты ‒ 2069 (+2),

корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15298 (+50) ед,

специальная техника ‒ 1882 (+6)

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