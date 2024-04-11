Ночью враг массированно атаковал юг Украины "шахедами", которые запускал волнами. ПВО уничтожила 21 дрон, - Силы обороны юга

Боевая работа сил противовоздушной обороны на юге длилась более 5 часов. Враг атаковал регион "шахедами", которые запускал волнами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что под прицелом агрессора снова энергетическая инфраструктура.

"21 дрон был уничтожен в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны: 7 - в Одесской области, 8 в Николаевской области, по 3 - в Херсонской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Несмотря на все, на Одесщине обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. В Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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"На рассвете враг массированно атаковал разными типами ракет. По Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации. 2 ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадания. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было", - говорится в Силах обороны юга.