Без поддержки Украины следующие поколения значительно дороже заплатят за победу РФ, - Боррель

Европейский союз должен поддерживать Украину столько, сколько в этом есть потребность, поскольку победа России в войне обойдется гораздо дороже в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пленарном заседании Европарламента заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

В частности, он отметил, что Украина уже получила от Евросоюза и стран - членов "достаточно большую сумму" - 96 миллиардов евро. Из них 31 миллиард, по словам дипломата – это военная поддержка.

"Кто-то может сказать, что поддерживать Украину – дорого. Но если не оказать ей помощи, позволив пасть перед российской агрессией, в будущем придется заплатить значительно висшую цену. И нам, и следующим поколениям, потому что Россия станет еще большей угрозой для нашей безопасности и свободы", – подчеркнул дипломат.

Глава дипломатии подчеркнул, что ЕС должен помогать Украине "столько, сколько потребуется" и привлечь для этого все финансовые и военные возможности.

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"Мы должны помогать Украине не только потому, что это сосед, но и потому, что это один из крупнейших партнеров ЕС и кандидат на вступление в блок. И ее независимость, ее суверенитет, ее территориальная целостность – это также часть нашей способности продолжать жить в свободе", – подчеркнул Боррель.