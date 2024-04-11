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Новости
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Без поддержки Украины следующие поколения значительно дороже заплатят за победу РФ, - Боррель

боррель,жозеп

Европейский союз должен поддерживать Украину столько, сколько в этом есть потребность, поскольку победа России в войне обойдется гораздо дороже в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пленарном заседании Европарламента заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

В частности, он отметил, что Украина уже получила от Евросоюза и стран - членов "достаточно большую сумму" - 96 миллиардов евро. Из них 31 миллиард, по словам дипломата – это военная поддержка.

"Кто-то может сказать, что поддерживать Украину – дорого. Но если не оказать ей помощи, позволив пасть перед российской агрессией, в будущем придется заплатить значительно висшую цену. И нам, и следующим поколениям, потому что Россия станет еще большей угрозой для нашей безопасности и свободы", – подчеркнул дипломат.

Глава дипломатии подчеркнул, что ЕС должен помогать Украине "столько, сколько потребуется" и привлечь для этого все финансовые и военные возможности.

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"Мы должны помогать Украине не только потому, что это сосед, но и потому, что это один из крупнейших партнеров ЕС и кандидат на вступление в блок. И ее независимость, ее суверенитет, ее территориальная целостность – это также часть нашей способности продолжать жить в свободе", – подчеркнул Боррель.

Автор: 

Украина (44930) поддержка (679) Евросоюз (17102) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+10
Не наступні покоління заплатять,ні,нинішнє,розніжене і прогниле
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11.04.2024 08:29
+9
Всі все знають на Заході, все розуміють, але навіть належних санкцій накласти якось сцикотно.
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11.04.2024 08:24
+6
Без нормальної повноцінної західної допомоги війна буде тривати до останнього українця з одним результатом - поганим. Захід просто ціною життів всіх українських чоловіків послабить росію і все. Як бонус захід ще отримає мільйони молодих українок які туди вже і так переїхали.
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11.04.2024 08:25
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Всі все знають на Заході, все розуміють, але навіть належних санкцій накласти якось сцикотно.
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11.04.2024 08:24 Ответить
Призвичаїлись до комфорту і конформізму.
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11.04.2024 08:25 Ответить
Не наступні покоління заплатять,ні,нинішнє,розніжене і прогниле
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11.04.2024 08:29 Ответить
Наступне вже буде жити в умовах сібірской глубінкі, і для них це буде нормально, бо іншого і не знатимуть.
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11.04.2024 08:30 Ответить
BBC

Последними, кто попытался убедить американцев, были их главные союзники - британцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе приехал в Вашингтон с посланием о важности помощи Украине.

Спикер Джонсон отказался встречаться с ним, сославшись на занятость.

Кэмерон первым делом нанес визит Трампу - еще до того, как отправился на Капитолий. Но его шарма не хватило, чтобы сдвинуть с мертвой точки позицию сторонников Трампа в вопросе о помощи Украине, которую еще до визита отставного британского премьера выразила Марджори Тэйлор Грин, представляющая Джорджию в нижней палате Конгресса.

Она предложила британскому министру «поцеловать ее в задницу» и не вмешиваться в во внутреннюю американскую политику.
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11.04.2024 08:24 Ответить
Без нормальної повноцінної західної допомоги війна буде тривати до останнього українця з одним результатом - поганим. Захід просто ціною життів всіх українських чоловіків послабить росію і все. Як бонус захід ще отримає мільйони молодих українок які туди вже і так переїхали.
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11.04.2024 08:25 Ответить
Чорних муслімських почвар там вистачає. Страшні, упороті на релігії, з мізками, поплавленими фемінізмом. Тому як не жорстоко це звучить, проте біженки з України привнесуть гени адекватних білих людей в чорніючу Європу.
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11.04.2024 08:32 Ответить
Не принесуть. У жінок арабського походження банально народжуваність більше.
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11.04.2024 08:35 Ответить
Буде теж саме що і з Хоросаном, Бактрією...Берлін спіткає доля Герату
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11.04.2024 08:56 Ответить
Світ ї...анувся зовсім!
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11.04.2024 08:28 Ответить
Він таким і був. Просто мудрому наріду за "поржать" і "поржать" цього не було видно.
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11.04.2024 08:30 Ответить
"пожрать"
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11.04.2024 08:32 Ответить
І те, і те справедливо для нинішньої вистави цирку уродів
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11.04.2024 08:33 Ответить
Жодна нація в світі не знає більшого геноциду ніж українці, - жодна !
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11.04.2024 08:32 Ответить
А носяться із жидвою
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11.04.2024 09:00 Ответить
Приклад із Гітлером, має наочний досвід через концтабори…
Історія вийшла КРИВАВОЮ!
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11.04.2024 08:32 Ответить
Так дехто пам'ятає як допомогли одним уйобкам перемогти інших уйобків.
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11.04.2024 08:38 Ответить
Вони ніяк не можуть зрозуміти, що їм краще воювати з Україною на її території, на жаль, ніж на своїй, куди полетять бомби, ракети, шахеди.
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11.04.2024 08:32 Ответить
а боррель, все говорив говорив говорив.
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11.04.2024 08:33 Ответить
Евродуралеи начали приходить в себя? Не верю! Их не способны привести в чувство даже миллионы бородатых зверушек «беженцев из Сирии» и других стран, которых Европа посадила себе на шею, но которые так и не смогли выучить слово труд.
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11.04.2024 08:34 Ответить
Нормально поговорили.
ЗЄ каже треба. Борель каже треба. Обидва дуже емоційні, дуже в ролі. Мезансцена гарна.

А ЗЄ думав, що тільки він так вміє?
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11.04.2024 08:34 Ответить
Обидва, що юдоклован, що євроклован натужно грають свої ролі, артистично плямкають ротами, щоб зімітувати надривні емоції і страх за майбутнє України.
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11.04.2024 08:37 Ответить
Є маленька дрібничка - на громадян ЄС не падають ракети та КАБи.
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11.04.2024 08:39 Ответить
ДАТИ УКРАЇНІ 100МЛРД ПІДТРИМКИ І ДАТИ РАШИСТУ МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ 500МЛРД -ЦЕ ПІДТРИМКА КУЙЛА НЕ УКРАЇНИ.
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11.04.2024 08:37 Ответить
А дати заробити Україні - взагалі не варіант.
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11.04.2024 08:43 Ответить
Звідки ви такі іпсошники беретесь.

Чистые бюджетные доходы российского правительства от нефти и газа в прошлом году упали на 24%, до 8,82 трлн руб. ($99,3 млрд) в виде налогов от нефтегазовой отрасли, пишет Bloomberg .Jan 11, 2024
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11.04.2024 09:04 Ответить
Звідки ви такі іпсошники беретесь.-Тільки товарообіг між 3,14дерацією і китаєм понад 200лярдів зеленими рублями , не рахуючи Індії,Турції,Угорщини .ЄС.США.Ірану .Не тільки нафтою рашист торгує.
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11.04.2024 10:04 Ответить
Україна платить за вибір 2019р,якщо хто забув.Спочатку по приколу,а тепер весь світ Україні винен.
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11.04.2024 09:06 Ответить
столітня війна
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11.04.2024 09:41 Ответить
 
 