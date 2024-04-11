Утром россияне выводили в море подводный ракетоноситель. Это характерная тактика врага перед массированным обстрелом, - ОК "Південь"

В преддверии каждой массированной ночной ракетно-дроновой атаки Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Это уже постоянный признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака - на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на данный момент мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", – сказала она.

Гуменюк отметила, что таким образом РФ пытается рассредоточить усилия ПВО.

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