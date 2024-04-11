Утром россияне выводили в море подводный ракетоноситель. Это характерная тактика врага перед массированным обстрелом, - ОК "Південь"
В преддверии каждой массированной ночной ракетно-дроновой атаки Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.
"Это уже постоянный признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака - на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на данный момент мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", – сказала она.
Гуменюк отметила, что таким образом РФ пытается рассредоточить усилия ПВО.
Топ комментарии
+3 Mikola Mazurenko
показать весь комментарий11.04.2024 08:58
+3 Michal Woronowsky
показать весь комментарий11.04.2024 08:59
+2 Oleksander Khomenko
показать весь комментарий11.04.2024 08:44
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mikola Mazurenko
показать весь комментарий11.04.2024 08:38 Ответить Мне нравится 0
Oleksander Khomenko
показать весь комментарий11.04.2024 08:44 Ответить Мне нравится 2
Mikola Mazurenko
показать весь комментарий11.04.2024 08:58 Ответить Мне нравится 3
Яр Холодний
показать весь комментарий11.04.2024 08:56 Ответить Мне нравится 2
Michal Woronowsky
показать весь комментарий11.04.2024 08:59 Ответить Мне нравится 3
Alexey G
показать весь комментарий11.04.2024 09:02 Ответить Мне нравится 1
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий11.04.2024 09:07 Ответить Мне нравится 0
Name #588221
показать весь комментарий11.04.2024 09:24 Ответить Мне нравится 0
CryptoShorts
показать весь комментарий11.04.2024 09:35 Ответить Мне нравится 0
Royal Flush #510166
показать весь комментарий11.04.2024 10:44 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль