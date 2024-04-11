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Новости
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Утром россияне выводили в море подводный ракетоноситель. Это характерная тактика врага перед массированным обстрелом, - ОК "Південь"

рф,ракетоносій

В преддверии каждой массированной ночной ракетно-дроновой атаки Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Это уже постоянный признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака - на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на данный момент мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", – сказала она.

Гуменюк отметила, что таким образом РФ пытается рассредоточить усилия ПВО.

Также читайте: Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине

Автор: 

обстрел (27036) Черное море (1478) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+3
Якби не вибрали зешобло. Так вірніше.
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11.04.2024 08:58
+3
Схоже, наостанок блазє!-нята збираються накосячити, як не вдалося навіть Шапкокрадові.
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11.04.2024 08:59
+2
А если бы не сдали Чонгар то можно было половину Крыма мелкими дронами накрывать.
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11.04.2024 08:44
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Схоже це "москва", зараз підводна
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11.04.2024 08:38 Ответить
А если бы не сдали Чонгар то можно было половину Крыма мелкими дронами накрывать.
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11.04.2024 08:44 Ответить
Якби не вибрали зешобло. Так вірніше.
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11.04.2024 08:58 Ответить
А "язиком теліпать" у інформпросторі обов"язково? Чи це вже "характерна ознака" діяльності "зеленої шобли"? Адже цим ми повідомили противника про те що у нас - "підвищена бойова готовність до зустрічі ракет і дронів" Щоб вони ретельніше відпрацьовували маршрути атакуючих бойових одиниць
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11.04.2024 08:56 Ответить
Схоже, наостанок блазє!-нята збираються накосячити, як не вдалося навіть Шапкокрадові.
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11.04.2024 08:59 Ответить
Коли нема шо сказати
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11.04.2024 09:02 Ответить
Щось ми давно субмарини не підбивали. Де там підводні дроники, може пора їх випробувати!
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11.04.2024 09:07 Ответить
І ластівки низько літають це теж ознака...
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11.04.2024 09:24 Ответить
хтось поясніть, для чого мені ця безцінна інформація, позбавлена і практичного, і теоретичного сенсу?
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11.04.2024 09:35 Ответить
на фото подводный ракетоноситель 👍
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11.04.2024 10:44 Ответить
 
 