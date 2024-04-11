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Новости
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Армия РФ запустила ночью более 40 ракет и еще около 40 дронов - часть удалось сбить, - Зеленский

пожежа

Во время сегодняшней атаки россияне выпустили по Украине более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Нам нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть. Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях - Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", - говорится в сообщении.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО и призвал партнеров к решительности.

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"Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии", - отметил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия вражеской атаки, а также силы ПВО.

Автор: 

беспилотник (3567) Зеленский Владимир (20290) крылатые ракеты (879) обстрел (27036) ракеты (3566) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+6
Ну а чим ще воно може хвалитися?

Ковід просрав. Економіку просрав. Оборонку просрав. 20% України менше ніж за тиждень просрав.
Навіть свій рейтинг вже просрав.
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11.04.2024 09:07
+5
А що ****, асфальт не збиває?
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11.04.2024 09:16
+4
Віннеспав!!!
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11.04.2024 08:55
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Віннеспав!!!
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11.04.2024 08:55 Ответить
Це за те, що перестали по НПЗ стріляти на прохання Остіна?
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11.04.2024 08:57 Ответить
Це просто так від щирого серця.

Бо інакше питання, а за що ж 2022-2023 було.
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11.04.2024 08:59 Ответить
Вижени дєрьмака, почни боротись з корупцією, а потім будеш балаболити!
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11.04.2024 09:00 Ответить
Як,якщо з ним прийшов,з ним і піде.Віктор Федорович зачекався на нову компанію.
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11.04.2024 09:04 Ответить
Так ЗЄ навіть не з ним прийшов.
Вся ця Єрмако-Татарівська банда стала результатом ретельного відбору найрафінованіших покидьків вже потім.

Прийшов він з купкою шулерів та аніматорів. А це вже професіонали доби Януковича.
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11.04.2024 09:11 Ответить
Принаймні,так сказав на всю країну.
Богдан,Разумков,Данилюк-це не покидьками були,а їх всліпу використали рос.служби.Як і коломоло,який повірив,що "слуга народу"-його дітище.Насправді,і його росіяни використали,щоби надати проекту сн-легальне походження,а також для фінансування цього проекту.
Коли стали непотрібними,їх успішно злили(зробили),підключивши ермака,який і привів зе до "оману".Дальше,чим глибше в ліс,тим густіші хащі.Якось так.
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11.04.2024 09:26 Ответить
Це він хвастається так?
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11.04.2024 09:02 Ответить
Ну а чим ще воно може хвалитися?

Ковід просрав. Економіку просрав. Оборонку просрав. 20% України менше ніж за тиждень просрав.
Навіть свій рейтинг вже просрав.
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11.04.2024 09:07 Ответить
Сподіваюсь,ми теж колись віддякуємо!
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11.04.2024 09:07 Ответить
віддай Патріот з конча заспи в Харків
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11.04.2024 09:10 Ответить
ЗЄ-ля, де ППО?!
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11.04.2024 09:11 Ответить
По Стрию стріляли, бо там військовий аеродром, куди прибули снаряди перед цим.....Хтось здав
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11.04.2024 09:14 Ответить
По газовій інфраструктурі там стріляють. При чому цілеспрямовано, великою кількістю ракет в т. ч. Кинжалом. Б'ють по газосховищу. Цікаво тільки, як це корелюється із недавніми заявами керівника Нафтогазу і міністра енергетики про "припинення транзиту російського газу в Європу"?
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11.04.2024 09:27 Ответить
А що ****, асфальт не збиває?
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11.04.2024 09:16 Ответить
Нужно просто глазами.
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11.04.2024 09:22 Ответить
не так то просто буде Україні звільнитися від зовнішніх рашистських ворогів, і їх "зелених слуг" в Україні..."той що не втік" слуга ,перетворився рашистами у "хер піду".
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11.04.2024 10:09 Ответить
 
 