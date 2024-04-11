Армия РФ запустила ночью более 40 ракет и еще около 40 дронов - часть удалось сбить, - Зеленский
Во время сегодняшней атаки россияне выпустили по Украине более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Нам нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть. Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях - Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", - говорится в сообщении.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО и призвал партнеров к решительности.
"Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии", - отметил президент Украины.
Зеленский также поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия вражеской атаки, а также силы ПВО.
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Бо інакше питання, а за що ж 2022-2023 було.
Вся ця Єрмако-Татарівська банда стала результатом ретельного відбору найрафінованіших покидьків вже потім.
Прийшов він з купкою шулерів та аніматорів. А це вже професіонали доби Януковича.
Богдан,Разумков,Данилюк-це не покидьками були,а їх всліпу використали рос.служби.Як і коломоло,який повірив,що "слуга народу"-його дітище.Насправді,і його росіяни використали,щоби надати проекту сн-легальне походження,а також для фінансування цього проекту.
Коли стали непотрібними,їх успішно злили(зробили),підключивши ермака,який і привів зе до "оману".Дальше,чим глибше в ліс,тим густіші хащі.Якось так.
Ковід просрав. Економіку просрав. Оборонку просрав. 20% України менше ніж за тиждень просрав.
Навіть свій рейтинг вже просрав.