Армия РФ запустила ночью более 40 ракет и еще около 40 дронов - часть удалось сбить, - Зеленский

Во время сегодняшней атаки россияне выпустили по Украине более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Нам нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть. Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях - Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", - говорится в сообщении.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО и призвал партнеров к решительности.

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"Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии", - отметил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия вражеской атаки, а также силы ПВО.