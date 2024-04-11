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Трамп остается некомпетентным в вопросах нацбезопасности. Он может остановить помощь Украине, - экс-глава ЦРУ Бреннан

джон,бреннан

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике экс-президента Трампа в том, что тот не был квалифицированным во времена пребывания в Белом доме и остается неподготовленным и сейчас к решению вопросов, связанных с нацбезопасностью США.

Об этом он сказал в интервью бельгийским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"Он не был квалифицированным тогда, и остается неквалифицированным сегодня. В частности, мы видели, что он не понимал важности отношений США с нашими иностранными союзниками и партнерами", - сказал Бреннан.

Также читайте: Трамп не хочет ехать в Украину: считает визит нецелесообразным

Он отметил, что Трамп после выборов 2016 года не верил тому, что давала ему разведка в контексте вопросов национальной безопасности США. Кроме того, он прилагал особые усилия, чтобы выяснить, откуда ЦРУ получило информацию о российском вмешательстве в выборы.

Кроме того, Джон Бреннан выразил обеспокоенность тем, что бывший президент сейчас не поддерживает Украину в войне против России. Он отметил, что Трамп может разными способами подорвать усилия Украины, которая противостоит российскому агрессору, например, запретив разведке помогать украинцам, а также остановить финансовую и военную помощь.

Читайте также: Кэмерон не смог убедить Трампа разблокировать военную помощь Украине, - The Guardian

"Это дало бы зеленый свет попытке Владимира Путина почти проглотить Украину. И, к сожалению, думаю, это будет побуждать его с аппетитом смотреть на остальную Европу", - заметил Бреннан.

Джон Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год.

Автор: 

помощь (7784) США (26513) Трамп Дональд (5141)


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Топ комментарии
+9
Не хоче надати мільйони касетних списаних *********** - Байден. Забороняє бити по Нпз - адміністрація Байдена.
Закон про лендліз не активував Байден . а у всьому винуватий трамп
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11.04.2024 09:26
+7
а що означає оцей американський жаргонізм: "Він може припинити допомогу Україні"?
а зараз що, допомога аж гуде, так її багато?
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11.04.2024 09:32
+6
Трамп був, є і залишиться фріком популістом
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11.04.2024 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Усі це бачуть і знають в США, хто фінансує трампа для знищення США, а нічого не роблять, як з гітлєром, свого часу….
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11.04.2024 09:17 Ответить
если припечет, найдеться ли харви освальд с пипидроном)
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11.04.2024 09:18 Ответить
а що означає оцей американський жаргонізм: "Він може припинити допомогу Україні"?
а зараз що, допомога аж гуде, так її багато?
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11.04.2024 09:32 Ответить
Коли при Байдені не допомагають - то це називається американська підтримка .
Коли при Трампі - то це буде називатися втрата підтримки . ГОловне для політиків не правда ,а інформаційна подача . Плебс і так зїсть . Реал політік
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11.04.2024 10:16 Ответить
Не гони біса, якщо Трамп переможе, ти побіжишь у червоні краватці співати російський гімн,Як бялоруси.
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11.04.2024 11:40 Ответить
Як би там не було, а за останній місяць 3 пакети дали. Також США дає розвіддані, спутнікові дані. Найголовне, що ракети для петріотів, стінгерів. хаймарсів, тощо -робляться в США. Ф-16, теж американські літаки, нагадую. Якщо Трамп заборонить передавати їх Україні або комплектуючі. **********, то навіть інші країни цього не зможуть зробити. І все, фініта ля комедія.
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11.04.2024 11:38 Ответить
Некваліфіковани, не розуміє важливості міжнародних відносин, нервує, коли згадують участь росії у передвиборчій кампанії. Когось він мені нагадує...
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11.04.2024 09:18 Ответить
це, демократичний вибір, половини виборців сша.
так, шо, голосуємо за макрона!
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11.04.2024 09:24 Ответить
У мене немає права голосувати ані в США, ані у Франції.
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11.04.2024 09:25 Ответить
і у мене, але ж, як ми рвемо сраки за них?
ніякий бродячий цирк, цього не замінить.
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11.04.2024 09:33 Ответить
Тому що незалежності у нас немає. Самостійність лише.
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11.04.2024 09:40 Ответить
Купа фільмів де ЦРУ готує вбивства власних політиків включно з президентом США з різних причин. У разі Трампа причин достатньо. Чи то тільки у фільмах?
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11.04.2024 09:19 Ответить
Те у більшості випадків фантазії режисерів котрі знають як ********** пересічні громадяни байки про теорії "всесвітнього заговору", "світові уряди" й т.п., у той як життя більш просте і менш вигадливе!!!
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11.04.2024 09:29 Ответить
Для цього Байден повинен дати такий наказа ЦРУ, а він наврядчи на це пійде
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11.04.2024 11:41 Ответить
трамп може бути яким завгодно, але за нього голосують половина виборців сща!
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11.04.2024 09:22 Ответить
А за нашого проголосувало значно більше. І що?
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11.04.2024 10:23 Ответить
і всьо!
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11.04.2024 10:24 Ответить
Саме так.
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11.04.2024 10:33 Ответить
Тоді якого беника иого знову пхнуть на президента?
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11.04.2024 09:23 Ответить
Вони що гірше нас ? Вони теж бажають свого клоуна при владі !
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11.04.2024 09:43 Ответить
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11.04.2024 10:24 Ответить
Трамп зовсім не є "некомпетентним", він діє цілеспрямовано і саме компетентно у напрямку руйнування демократії як у власній країні, так і по всьому світу, бо сам бажає стати диктатором як стали )(уйло (він же путін) і Лукашенко. Тож він добре знає що робить а от реально некомпетентні ті, що намагаються це виправдати якимись "помилками" так і не зрозумівши, що злочинець зовсім не помиляється коли чинить злочин, бо він робить саме те чого бажає! Тому треба не зітхати про шкоду що робить якась людина, а зупиняти цю людину та карати, а інакше все буде саме так, як цей шкідник бажає!!!
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11.04.2024 09:25 Ответить
Не хоче надати мільйони касетних списаних *********** - Байден. Забороняє бити по Нпз - адміністрація Байдена.
Закон про лендліз не активував Байден . а у всьому винуватий трамп
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11.04.2024 09:26 Ответить
Президент США зовсім не є самостійним й на усе спроможним політиком, що не може діяти без згоди парламенту. З одного боку це захисний механізм від узурпації влади, а з іншого це той тормоз що не надає можливість швидкого прийняття розумних рішень. Вам "Олександр САТ РЕМ" варто нагадати самому собі, чи пізнати якщо не знали раніше, історію взаємодії між Великобританією та США на початку, під час, та у перші роки після 2-ї світової війни. І Ви згадаєте, або дізнаєтесь як американці відмовляли Лондону у допомозі, не бажали ділитися із ни розробками СПІЛЬНОГО проекту "Манхеттен" що більш ніж на 50% був британською розробкою, ставили палки у колеса обороноздатності Британії!!! І коштувало це англійцям дуже великих втрат котрих можливо було запобігти, але, як кажуть, краще пізно ніж ніколи!!!
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11.04.2024 09:36 Ответить
Я знаю історію), і про стосунки США і Британії на початку 2 світової. Історія повторюється.
Байден має всі можливості надати списані касетні ********** сам - він цього не робить

Як і мав можливість підписати самостійно закон про ленд ліз - і тоді теперішні дебати про допомогу були б не важливі.

Я вже не кажу про сотні одиниць список техніки в тому числі ф16

Була б політична воля. Але її заміняють договорняки
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11.04.2024 09:45 Ответить
Все вірно, але Порох, якого також кинув Байден, ляпнув неподумавши, про "кращого друга України" і з тих пір корупціонер, брехун, кидало Бідон - "хороший", а Трамп попри всі заслуги - "поганий". Умовний телевізор робить з людей зомбі, як прихильників блаЗеня, так і патріотів.

Мене особисто дуже непокоїть можлива образа Трампа на нас за те лайно, яке наші ЛОМи вилили на нього...
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11.04.2024 10:03 Ответить
Досить росповсюджувати тут російську пропаганду!! Ленд-ліз ніяк би не збільшив кількість і якість постачаємої зброї. Це форма оплати. Але по американським законам наразі все повинно компенсуватись обратно на склади Пентагону. Хоч платно, хоч безплатно- Але гроші під це виділяє Конгрес. На ту сумму, яку він віділяє. І гроші на нові постачання зброї- наразі блокує протрамповський, проросійський спікер Джонсон. А ти його відбілюєш, кажеш, що то Байден не дає зброю! Отже ти працюєш на кого?
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11.04.2024 12:25 Ответить
Не хочеться довго писати . Просто зверну увагу - що зразу посилаю науй за спроби маніпуляцій ( навішування ярликів ,штампів на кшталт " російська пропаганда ") - тому, що потрібно говорити по суті .
В США купа - техніки - яка вже списана - її вартість Нуль . Це стосується ,як і *********** касетних так і ф 16 , і багато чого іншого .
Для цього Байдену потрібно було проявити політичну волю - не потрібно ніяких згод конгерсу та сенату . Те саме і з ленд лізом.
Чому не зробив ? Два варіанти - політична імпотенція або мутні договорняки .

Я схиляюся до того - що мутні договорняки - тому що велика кількість речей інакше не пояснюються - від непоставки обіцяних кількостей *********** при минулорічному наступі так і до роботи до цих пір в Московії серйозних американських компаній ,що повязані з видобутком нафти .
А цей типу срач Трамп -Бідон - для плебса та лохів .
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11.04.2024 12:35 Ответить
Але ти дуже дуже сильно помиляєшься стосовно Байдена. Якби наразі був Трамп при владі з 2022, ти би вже співав Кіркорова і славив президента Мураєва.

Тепер по фактах: " від непоставки обіцяних кількостей *********** при минулорічному наступі " -поставили рівно стільки, скільки виділив гроші Конгрес. "В США купа - техніки - яка вже списана - її вартість Нуль"", - вкид. Байдена зразу порвуть у пресі протрампівські Фокс, Маск і подібні за такі діяння. Але можливо, він щось таке зробить. Якщо остаточно поховають у Конгресі пакет на 60 мільярдів доларів.
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11.04.2024 17:30 Ответить
От нєуй видавать свій фантазії за реальність . Давай пройдемосфя по фактам :

1994: в нас забирають ядерну зброю і ми підписуємо Будапештський меморандум, при владі демократи. До речі, меморандум називається Будапештським, бо ця «геніальна» ідея прийшла в голову послу США в Угорщині Дональду Блінкену батьку нинішнього держсекретаря США.

2014: путін анексує Крим і розв'язує війну на Донбасі, при владі демократи.

2022: путін розпочинає повномасштабну війну, при владі в США демократи .

Ще факти :

Трамп став першим президентом США, який надав Україні летальну зброю: снайперські гвинтівки, джавеліни, радари, все найкраще як близьким друзям. Хтось каже, що Трамп зробив це під тиском Конгресу. Конгрес був республіканським, ним тиснути не треба було. Конгрес схвалив летальну зброю ще у 2014, але Обама та Байден зброї не дали. У 2014 почалася війна, замість зброї Обама (Байден) дали нам списані шкарпетки та ковдри.

Трамп створив Кримську декларацію, за якої США ніколи не визнають Крим

Трамп ставить умову Меркель - закрити Північний потік, інакше виведу свої війська. Ви з росіянами бізнес зібралися робити, а ми вас від них захищатимемо? І Меркель погоджується. Але перед цим бере війська з Німеччини і заводить їх до Польщі. І ставить там ПРО. Те, що Обама відмовлявся робити і те, що Польща просила з 2014

У 2008 війна в Грузії. Обама та Байден у 2010 розформують 10 флот. Трамп вводить його знову до ладу.

То дай відповідь на питання - якщо 3,14дарас Трамп , то якого уя - Трамп ставить москву раком , а Бідони та Обами смочкуть в неї ?

Томущо треба оцінювати не по словам а по справам - а справи демократів - гнилі і пахнуть договорняком
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11.04.2024 18:50 Ответить
Ти або не розібрався у ситуації, або працюєшь на росію. Про посилання нафіг своїй жінці скажешь. Ще раз, якщо Трамп прийде до влади, він в перший день здасть Україну путіну. Це не моя думка. Це все світові експерти так кажуть ,крім агентів путіна, Як Трамп, Fox news або Ілон Маск. Трамп буде змушувати Україну відмовитись від територій, відмовитися від вступу в НАТО, разброїтися. І Україна впаде на поднос до путіна.
Ще факти : " Трамп став першим президентом США, який надав Україні летальну зброю: снайперські гвинтівки, джавеліни, радари"- це не факти, а знову пропаганда. Почнемо цю історію здалеку, бо почалася вона до Трампа.
На виборах 2014 року Сенат взяли республіканці і з січня 2015 року найбільший друг України сенатор Маккейн обійняв дуже впливову посаду голови комітету з озброєнь Сенату.
Обама схвалив постачання Україні контрбатарейних радарів, іншої нелетальної зброї, але в питанні джавелінів Обама був обережний (і можливо Обама мав рацію тоді, бо, як ми бачимо зараз, Путін хотів справжньої війни і саме за участю США).
Також Обама ухвалив історичне рішення про відкриття місії американських інструкторів в Україні навесні 2015 року.
Маккейн направив усю свою енергію на лобіювання постачання джавелінів в Україну. І ось у 2016 році перемагає Трамп та Маккейн та інший великий друг України генерал Шалений пес Маттіс кладуть на стіл Трампу підготовлене рішення про продаж Україні 35 пускових установок джавелін у рамках невеликого пакету військової допомоги на 47 млн дол.
Авторитет справжніх республіканців та Маккейна у 2017 році був суттєвим і новачок у політиці Трамп підписав указ, але ручкою зробив доповнення - джавеліни не повинні залишати межі Західної України.
Протягом 30 днів Конгрес схвалив угоду, оскільки це була ініціатива Маккейна.
Але історія набула продовження.
У 2018 році Палату представників з розгромним рахунком забирають демократи і в 2019 році Пелосі проводить пакет військової допомоги Україні на 400 млн дол (ініціатива суто Конгресу, без Трампа).
Після цього відбулася телефонна розмова Трампа з Зеленським і Зеленський запитав Трампа, чи не можна надіслати ще джавелінів. Трамп відповів - я подумаю, але ви повинні зробити мені послугу - розслідування Байдена та Бурісми.
І поки Зеленський думав, Трамп наказав пригальмувати пакет Конгресу (тобто пакет, до якого Трамп не мав відношення). І за це Трамп заробив перший імпічмент.
Ось така історія джавелінів. (с)

Тому яки був вибор з декількох кандидатів, і ми могли вибирати по ступіню яструбіності. Але є тільки Байден, хто може протистояти Трампу на виборах.. Тому вибір, або Байден, який всій душою за Україну, як може ,або агент КГБ Трамп. Який здасть Україну путіну.
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12.04.2024 14:35 Ответить
Тоді чому повноважний посол України Маркарова гальмувала закон про лендліз і всім втирала що це економічно не вигідно якщо вагаєтесь в цьому зверніться до діаспори в США.
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11.04.2024 10:14 Ответить
Якщо була можливість на 100 мільярдів доларів отримати 2 пакети допомоги безкоштовно у 2022 і 2023( 40 і 60 мільярдів), навіщо за них платити? Дійсно невигодно було. А зараз допомогу , новий пакет на 60 мільярдів- блокують республіканці, а саме агент путіні Трамп і його ручний спікер Джонсон.
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11.04.2024 12:28 Ответить
Не може надати, бо вони стоять грошей. А Трамп заблокував гроші для України у Конгресі
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11.04.2024 11:42 Ответить
Не дай Бой тобі дочекатися "хорошого" Трампа, тоді то згадаємо "поганого" Байдена.
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11.04.2024 12:19 Ответить
Трамп прийде - порядок наведе!
А головне покарає Байдена за мутні договорняки з кремлем!
Я все правильно написав?
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11.04.2024 19:56 Ответить
Ніуя . Нам шо Байден ,, шо Трамп - по суті - поуй .Наша біда не американські президенти - наша біда - наш тупий в масі народ і такий же тупий український президент
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11.04.2024 19:59 Ответить
Розумні люди обирать наименьше зло. Але це не про Україну.
Щоб зрозуміти який Петро був "барига, що наживався на війні" треба було обрати "чесного та поза системного" Блазня.
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11.04.2024 20:06 Ответить
Звичайно при ******** системі виборів - демократії -охлократії і рівні свідомості народу - надії внемає - будуть обирати - спортсменів -блазнів -шоуменів. Пісєц країні ...
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11.04.2024 20:40 Ответить
Трамп був, є і залишиться фріком популістом
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11.04.2024 09:30 Ответить
А таки вміють тільки брехати і руйнувати
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11.04.2024 09:36 Ответить
Не будемо вказувати на його українську інкарнацію -- нашого президента-воїна-героя.
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11.04.2024 10:20 Ответить
Підкацапником в першу чергу
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11.04.2024 10:14 Ответить
Краще "некомпетентний" Трамп, ніж Джо - боягуз.
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11.04.2024 09:32 Ответить
Дубль: Президент США зовсім не є самостійним й на усе спроможним політиком, що не може діяти без згоди парламенту. З одного боку це захисний механізм від узурпації влади, а з іншого це той тормоз що не надає можливість швидкого прийняття розумних рішень. Вам "Ри Лайли" варто нагадати самому собі, чи пізнати якщо не знали раніше, історію взаємодії між Великобританією та США на початку, під час, та у перші роки після 2-ї світової війни. І Ви згадаєте, або дізнаєтесь як американці відмовляли Лондону у допомозі, не бажали ділитися із ним розробками СПІЛЬНОГО проекту "Манхеттен", що більш ніж на 50% був британською розробкою, ставили палки у колеса обороноздатності Британії!!! І коштувало це англійцям дуже великих втрат котрих можливо було запобігти, але, як кажуть, краще пізно ніж ніколи!!! Тож ні, Трамп не краще, і від буде проблемою не лише для України, а для всього світу!!!
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11.04.2024 09:39 Ответить
Взагалі-то потрібно вчитись на своїх помилках і швидше роздуплятись, ніж 80 років тому.
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11.04.2024 09:58 Ответить
Ідіотів ще не поубавилось.Трамп-маріонетка путінский пудель.
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11.04.2024 10:14 Ответить
Добре що наш президент "дока" в питаннях нацбезпеки.
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11.04.2024 09:39 Ответить
Оооо! Тут він попереду всієї планети! І активний же який-- все, що потрібно Україні для оборони, все він знайшов та доправив у війска!
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11.04.2024 10:18 Ответить
Ох у демократов "очело" подгорает что республиканец Трамп к власти прийдет...... Сейчас таскают старика по судам по различным обвинениям, а когда Трамп станет президентом и прогнозируемо включит ответку будут кричать про угрозу демократии и свободы слова для всего мира......
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11.04.2024 10:06 Ответить
некомпетентний = злочинний, в цьому випадку
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11.04.2024 10:08 Ответить
А що казав з цього приводу в 2019 році кандидат в президенти В.О.Зеленський?

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11.04.2024 10:29 Ответить
а Кравчук ЯО прої.ав
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11.04.2024 12:45 Ответить
Для ***** це буде справжні подарунок.
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11.04.2024 10:19 Ответить
Ніхто його не вибере президентом, а навіть якщо виберуть для нас це ніякого значення не буде мати!
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11.04.2024 10:21 Ответить
Не просто некомпетентним , такого невігласа і бовдура ще світ не бачив . !!
Він руйнує те що створювалось не одним поколінням американських і європейських політиків .
Він дає величезну надію агресивним , автократичним і тоталітарним режимам всього світу . !
Він просто знищує авторитет США .
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11.04.2024 10:22 Ответить
та ладно вам, авторитет штатів успішно знищується ше з часів клінтона. і трумп, мабуть в цьому не на першому місці. просто зараз від цього авторитету вже майже нічого і не лишилося.
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11.04.2024 10:52 Ответить
А що нам Трамп чи Байден? В нас є свій, бісеромвишиваний, книгодрукований кожного місяця герой Боневтік. Він за 5 років організував оборону на самому високому рівні. При ньому запрацювали всі заводи укроборонпрома, з конвеєра виходять нові танки "Оплот", модернізуються старі т-64 і виходять майже нові "Булат", нові бронетранспортери, побудовано 2 патронних заводи і десятки ліній по виготовленню снарядів різного калібру, виготовлено вже десь до пів мільйона дронів, до нікця року біде мільйон. РЕБи виходять відразу із двох підприємств як за державні кошти, так і за кошти "95 кварталу", які вклали в оборону вже не один мільярд. На всю потужність запрацював авіазавод "Антонова", де виготовляють транспортні літаки на які приспособили наші КАБи і інші розумні бомби. А ракетна промисловість відкинулі барижні ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільху М" і по сотні штук на місяць виготовляють далекобійні ракети власного виробництва "Бубочка", "Бенєчка" і "Скумбрія". Забезпечено прикриття всіх військових заводів і підприємств стратегічного призначення України протиповітряним комплексом "Кільчень", а на заході утворилася черга, щоб купити таких хоч по одному комплексу. Ось, що означає керування країною простого мальчіка від наріду 73%. А ви казали.
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11.04.2024 10:31 Ответить
+100500! О! Нарешті ще хтось згадав про нашого президента-героя!
Все так! Все, як Ви написали!! Жодного слова неправди!!!
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11.04.2024 10:36 Ответить
Что и кто и кем бы не был, будет не скоро, в конце года. Продержится ли мы--- вот главное для нас на сегодня.
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11.04.2024 10:57 Ответить
Трамп може самоусунутись від війни, але це не значить, що Україну проковтнуть.
Європа не поступається Америці своїми фінансовими і військовими ресурсами
і при цьому ще ддобре пам'ятає запах російського чобота і соцлагєря.
Тому путіну нічого, крім поразки, не світить.
А от Америка втратить не тільки авторитет і повагу, у світі, а й ринки товарів:
від автомобілів до комп'ютерів, бо залежати від американського софту
мало хто захоче, але щоб про це пам'ятати, потрібні мізки, які у Трампа всохли.
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11.04.2024 11:04 Ответить
Якщо цей добродій не помітив, то треба щоб хтось йому сказав- що допомога вже припинена як пів року!!!
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11.04.2024 11:20 Ответить
Ще більше припинити?
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11.04.2024 11:30 Ответить
Особисто Я не здивуюся, якщо через роки 2-3, саме старого Джо назвуть "кривавим м'ясником" а Трамп буде людиною, яка встановила мир, запобігла ядерній війні і зберігла сотні тисяч а можливо і мільйони людських життів на європейському континенті......
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12.04.2024 10:14 Ответить
 
 