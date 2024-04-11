Трамп остается некомпетентным в вопросах нацбезопасности. Он может остановить помощь Украине, - экс-глава ЦРУ Бреннан
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике экс-президента Трампа в том, что тот не был квалифицированным во времена пребывания в Белом доме и остается неподготовленным и сейчас к решению вопросов, связанных с нацбезопасностью США.
Об этом он сказал в интервью бельгийским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
"Он не был квалифицированным тогда, и остается неквалифицированным сегодня. В частности, мы видели, что он не понимал важности отношений США с нашими иностранными союзниками и партнерами", - сказал Бреннан.
Он отметил, что Трамп после выборов 2016 года не верил тому, что давала ему разведка в контексте вопросов национальной безопасности США. Кроме того, он прилагал особые усилия, чтобы выяснить, откуда ЦРУ получило информацию о российском вмешательстве в выборы.
Кроме того, Джон Бреннан выразил обеспокоенность тем, что бывший президент сейчас не поддерживает Украину в войне против России. Он отметил, что Трамп может разными способами подорвать усилия Украины, которая противостоит российскому агрессору, например, запретив разведке помогать украинцам, а также остановить финансовую и военную помощь.
"Это дало бы зеленый свет попытке Владимира Путина почти проглотить Украину. И, к сожалению, думаю, это будет побуждать его с аппетитом смотреть на остальную Европу", - заметил Бреннан.
Джон Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год.
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а зараз що, допомога аж гуде, так її багато?
Коли при Трампі - то це буде називатися втрата підтримки . ГОловне для політиків не правда ,а інформаційна подача . Плебс і так зїсть . Реал політік
так, шо, голосуємо за макрона!
ніякий бродячий цирк, цього не замінить.
Закон про лендліз не активував Байден . а у всьому винуватий трамп
Байден має всі можливості надати списані касетні ********** сам - він цього не робить
Як і мав можливість підписати самостійно закон про ленд ліз - і тоді теперішні дебати про допомогу були б не важливі.
Я вже не кажу про сотні одиниць список техніки в тому числі ф16
Була б політична воля. Але її заміняють договорняки
Мене особисто дуже непокоїть можлива образа Трампа на нас за те лайно, яке наші ЛОМи вилили на нього...
В США купа - техніки - яка вже списана - її вартість Нуль . Це стосується ,як і *********** касетних так і ф 16 , і багато чого іншого .
Для цього Байдену потрібно було проявити політичну волю - не потрібно ніяких згод конгерсу та сенату . Те саме і з ленд лізом.
Чому не зробив ? Два варіанти - політична імпотенція або мутні договорняки .
Я схиляюся до того - що мутні договорняки - тому що велика кількість речей інакше не пояснюються - від непоставки обіцяних кількостей *********** при минулорічному наступі так і до роботи до цих пір в Московії серйозних американських компаній ,що повязані з видобутком нафти .
А цей типу срач Трамп -Бідон - для плебса та лохів .
Тепер по фактах: " від непоставки обіцяних кількостей *********** при минулорічному наступі " -поставили рівно стільки, скільки виділив гроші Конгрес. "В США купа - техніки - яка вже списана - її вартість Нуль"", - вкид. Байдена зразу порвуть у пресі протрампівські Фокс, Маск і подібні за такі діяння. Але можливо, він щось таке зробить. Якщо остаточно поховають у Конгресі пакет на 60 мільярдів доларів.
1994: в нас забирають ядерну зброю і ми підписуємо Будапештський меморандум, при владі демократи. До речі, меморандум називається Будапештським, бо ця «геніальна» ідея прийшла в голову послу США в Угорщині Дональду Блінкену батьку нинішнього держсекретаря США.
2014: путін анексує Крим і розв'язує війну на Донбасі, при владі демократи.
2022: путін розпочинає повномасштабну війну, при владі в США демократи .
Ще факти :
Трамп став першим президентом США, який надав Україні летальну зброю: снайперські гвинтівки, джавеліни, радари, все найкраще як близьким друзям. Хтось каже, що Трамп зробив це під тиском Конгресу. Конгрес був республіканським, ним тиснути не треба було. Конгрес схвалив летальну зброю ще у 2014, але Обама та Байден зброї не дали. У 2014 почалася війна, замість зброї Обама (Байден) дали нам списані шкарпетки та ковдри.
Трамп створив Кримську декларацію, за якої США ніколи не визнають Крим
Трамп ставить умову Меркель - закрити Північний потік, інакше виведу свої війська. Ви з росіянами бізнес зібралися робити, а ми вас від них захищатимемо? І Меркель погоджується. Але перед цим бере війська з Німеччини і заводить їх до Польщі. І ставить там ПРО. Те, що Обама відмовлявся робити і те, що Польща просила з 2014
У 2008 війна в Грузії. Обама та Байден у 2010 розформують 10 флот. Трамп вводить його знову до ладу.
То дай відповідь на питання - якщо 3,14дарас Трамп , то якого уя - Трамп ставить москву раком , а Бідони та Обами смочкуть в неї ?
Томущо треба оцінювати не по словам а по справам - а справи демократів - гнилі і пахнуть договорняком
Ще факти : " Трамп став першим президентом США, який надав Україні летальну зброю: снайперські гвинтівки, джавеліни, радари"- це не факти, а знову пропаганда. Почнемо цю історію здалеку, бо почалася вона до Трампа.
На виборах 2014 року Сенат взяли республіканці і з січня 2015 року найбільший друг України сенатор Маккейн обійняв дуже впливову посаду голови комітету з озброєнь Сенату.
Обама схвалив постачання Україні контрбатарейних радарів, іншої нелетальної зброї, але в питанні джавелінів Обама був обережний (і можливо Обама мав рацію тоді, бо, як ми бачимо зараз, Путін хотів справжньої війни і саме за участю США).
Також Обама ухвалив історичне рішення про відкриття місії американських інструкторів в Україні навесні 2015 року.
Маккейн направив усю свою енергію на лобіювання постачання джавелінів в Україну. І ось у 2016 році перемагає Трамп та Маккейн та інший великий друг України генерал Шалений пес Маттіс кладуть на стіл Трампу підготовлене рішення про продаж Україні 35 пускових установок джавелін у рамках невеликого пакету військової допомоги на 47 млн дол.
Авторитет справжніх республіканців та Маккейна у 2017 році був суттєвим і новачок у політиці Трамп підписав указ, але ручкою зробив доповнення - джавеліни не повинні залишати межі Західної України.
Протягом 30 днів Конгрес схвалив угоду, оскільки це була ініціатива Маккейна.
Але історія набула продовження.
У 2018 році Палату представників з розгромним рахунком забирають демократи і в 2019 році Пелосі проводить пакет військової допомоги Україні на 400 млн дол (ініціатива суто Конгресу, без Трампа).
Після цього відбулася телефонна розмова Трампа з Зеленським і Зеленський запитав Трампа, чи не можна надіслати ще джавелінів. Трамп відповів - я подумаю, але ви повинні зробити мені послугу - розслідування Байдена та Бурісми.
І поки Зеленський думав, Трамп наказав пригальмувати пакет Конгресу (тобто пакет, до якого Трамп не мав відношення). І за це Трамп заробив перший імпічмент.
Ось така історія джавелінів. (с)
Тому яки був вибор з декількох кандидатів, і ми могли вибирати по ступіню яструбіності. Але є тільки Байден, хто може протистояти Трампу на виборах.. Тому вибір, або Байден, який всій душою за Україну, як може ,або агент КГБ Трамп. Який здасть Україну путіну.
А головне покарає Байдена за мутні договорняки з кремлем!
Я все правильно написав?
Щоб зрозуміти який Петро був "барига, що наживався на війні" треба було обрати "чесного та поза системного" Блазня.
Він руйнує те що створювалось не одним поколінням американських і європейських політиків .
Він дає величезну надію агресивним , автократичним і тоталітарним режимам всього світу . !
Він просто знищує авторитет США .
Все так! Все, як Ви написали!! Жодного слова неправди!!!
Європа не поступається Америці своїми фінансовими і військовими ресурсами
і при цьому ще ддобре пам'ятає запах російського чобота і соцлагєря.
Тому путіну нічого, крім поразки, не світить.
А от Америка втратить не тільки авторитет і повагу, у світі, а й ринки товарів:
від автомобілів до комп'ютерів, бо залежати від американського софту
мало хто захоче, але щоб про це пам'ятати, потрібні мізки, які у Трампа всохли.