Трамп остается некомпетентным в вопросах нацбезопасности. Он может остановить помощь Украине, - экс-глава ЦРУ Бреннан

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике экс-президента Трампа в том, что тот не был квалифицированным во времена пребывания в Белом доме и остается неподготовленным и сейчас к решению вопросов, связанных с нацбезопасностью США.

Об этом он сказал в интервью бельгийским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"Он не был квалифицированным тогда, и остается неквалифицированным сегодня. В частности, мы видели, что он не понимал важности отношений США с нашими иностранными союзниками и партнерами", - сказал Бреннан.

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Он отметил, что Трамп после выборов 2016 года не верил тому, что давала ему разведка в контексте вопросов национальной безопасности США. Кроме того, он прилагал особые усилия, чтобы выяснить, откуда ЦРУ получило информацию о российском вмешательстве в выборы.

Кроме того, Джон Бреннан выразил обеспокоенность тем, что бывший президент сейчас не поддерживает Украину в войне против России. Он отметил, что Трамп может разными способами подорвать усилия Украины, которая противостоит российскому агрессору, например, запретив разведке помогать украинцам, а также остановить финансовую и военную помощь.

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"Это дало бы зеленый свет попытке Владимира Путина почти проглотить Украину. И, к сожалению, думаю, это будет побуждать его с аппетитом смотреть на остальную Европу", - заметил Бреннан.

Джон Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год.