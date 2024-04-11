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Новости Война
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18 из 42 ракет и 39 из 40 БПЛА уничтожили силы ПВО ночью над Украиной. ИНФОГРАФИКА

ппо

Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной атаки РФ уничтожили 18 российских ракет и 39 ударных БПЛА противника.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Основным направлением комбинированной ночной атаки была Львовщина.

"В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения:

  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл.-рф.);
  • 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область -РФ);
  • 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. – Рф.);
  • 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск – рф., Чауда – Крым).
  • 4 управляемых авиационных ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.)", - говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 57 воздушных целей, в том числе:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО обезвредили несколько воздушных целей РФ на Ивано-Франковщине

Повітряні сили

Автор: 

ПВО (2727) Воздушные силы (2273) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+9
мда. ще 2-3 обстріли, і ми зовсім перестанемо збивати ракети. кацапи виявляються сильнішими за весь Захід.
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11.04.2024 09:33
+6
ну по баллистике с блетгорода и кринжалами на запад понятно почему меньше 50%
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11.04.2024 09:33
+4
Немає чим...
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11.04.2024 09:34
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ну по баллистике с блетгорода и кринжалами на запад понятно почему меньше 50%
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11.04.2024 09:33 Ответить
Немає чим...
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11.04.2024 09:34 Ответить
мда. ще 2-3 обстріли, і ми зовсім перестанемо збивати ракети. кацапи виявляються сильнішими за весь Захід.
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11.04.2024 09:33 Ответить
Чукча не читатєля? Там балістика і кенжали на захід не збиті, так вони й раніше не збивалися. 16 з 20 ракет ****** збито.
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11.04.2024 09:39 Ответить
Захід сильний , але дюже жадний. А лідор Джонсон провидить консультації.
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11.04.2024 09:39 Ответить
Захід абсолютно імпотентний а НАТО виявився таким самим блефом, як російські вибори. Коли дивишся на переляканих Шольца та Столтенберга, абсолютно немічного Байдена і бачиш, що розвиток всього світу прийшов до пункту, де вся так-звана цивілізація не здатна справитися з одним гопником, то на думку приходиь лише одне-а може ції цивілізації дійсно вже пора закінчитися. Може нова, яка прийдеде через 1000000 років, врахує наші помилки, які і довели нас до катастрофи. То що Диктатура у війнах перемагає Демократію -не є секретом. Але я ніколи не думав, що один гопник з економікою 1% світової за 2 роки розгромить цю, як виявилося всрану та немічну, демократію.
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11.04.2024 11:05 Ответить
Розгромить, я щось пропустив уся Європа окупована??
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11.04.2024 11:44 Ответить
Даже Киевская область уже не защищена. По ТЭС хорошо прилетело...
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11.04.2024 09:38 Ответить
все в киеве защищено нормально,имхо лучшая система пво в европе так точно,только иногда прилет один из 100,ну так звыняйте бываетдаже 80 %сбития это топ резалт,еще у нас додики не научились за 2 года войны прилеты от осколков отличать.
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11.04.2024 09:45 Ответить
Судя по пожару, вряд ли там одна ракета прилетела и уж тем более не осколки...
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11.04.2024 09:48 Ответить
ракеты вообще не прилетали,свет блымнул когда шахид одинокий летал,а пожар тебе будет и от 10 кг бч.
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11.04.2024 09:51 Ответить
Поцікавтеся станом Трипільської ТЕЦ. А потім будете розповідати про "пожежу" від Шахеда
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11.04.2024 16:43 Ответить
Якісь дивні коментарі у вас. Ви щасливий, тому що ви не розбираєтеся в деяких речах
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11.04.2024 11:34 Ответить
Необхідно доносити до світу про злочини рашиських терористів, влада мовчить ні зібрання ООН ,ні звернення до світового співтовариства ,знищуются міста і села ,знищуєтся енергетика ,жодного дня не проходить без вбивств мирного населення ,зокрема вчора рашиські кати вбили десять мирних громадян серед яких троє діти і нас злочина орда називає терористами ? а все що повна бездіяльність як президента ,так і МЗС і бездарна інформаційна політика.
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11.04.2024 09:47 Ответить
У владі повно фсбешних кротів-щурів. Тому й така діяльність влади.
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11.04.2024 11:02 Ответить
ну я понимаю осень 22го и зима 23го, когда ипашили по подстанциями в ОДЕССЕ, но ипашить в жару по теплосетям - не понимаю
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11.04.2024 09:49 Ответить
настане зима зрозумієш . кацапи вирішили знищити всю енергетику , а для цього потрібен час .
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11.04.2024 09:59 Ответить
Може ви не в курсі хлопці, але ТЕС та ТЕЦ це не тільки тепло у домівки, це ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ насамперед, а тепло це вторинний продукт, як, наприклад, у Маріуполі для обігріву використовували тепло від плавилен, заодно охолоджуючі деякі технологічні процеси! Тому не треба так демонструвати власну некомпетентність рисуючи рашистів "дурнями" у тому де вони такими не є, а є звичайними нацистами що бажають зробити життя українців по можливості гіршим!!!
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11.04.2024 10:05 Ответить
може комусь треба читати уважно і розуміти прочитане ? я повторюю кацапи вирішили знищити всю українську енергетику в тому числі і ГЕС , а так як об'єктів багато то потрібен час . де тут про дурних кацапів ?
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11.04.2024 10:18 Ответить
Бьют по генерации электроэнергии и ТЭС в этой системе играют не малую роль... Отсутствие электричества летом, может быть даже хуже чем зимой. Это повлечет за собой и отсутствие воды и пропавшие продукты в холодильниках и в магазинах. А это чревато отравлениями.
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11.04.2024 10:09 Ответить
Відверто кажучи були й більш масовані удари по Україні, але ця тривога була ну дуже великою за часом. Принаймні у Одеській області вона тривала 7 годин 36 хвилин з 23:13 10 квітня по 06:49 11 квітня. Тому фактично усі хто працює, а не живе за чужий кошт чи за рахунок фінансової допомоги, вже не реагують на тривогу, бо коли працюєш на сон часу не має, а без сну жити людина неспроможна. До того ж і по нових бомбосховищах від держави справи кепські, хоча керівництво країни про них волало дуже голосно. В місцевих бюджетів величезну кількість грошей забрали у центр як це було і є на Московії (т.з. "роССії") наплювавши на децентралізацію і тому коштів на місцях не вистачає аби зробити це самостійно, а люди під "бомбосховища" використовують власні підвали ВЛАСНОРУЧ їх оздобивши, а це не надто надійних захист. Тож чи є та тривога, чи ні, багатьом байдуже, бо якось треба жити і гроші заробляти для цього!!!
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11.04.2024 10:01 Ответить
Може одесітам трошки потрясти своїх латентних міліонерів (яких у вас забагато), підзбирати грошенят, та самим купити власні системи ППО для Одеси. А чому б ні? Я думаю що колишні євреї одесити всього світу у питаннях придбання нададуть вісоме сприяння…. Тому що
надія на Захід в цих питаннях зараз нулева.
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11.04.2024 10:12 Ответить
Трясти має влада, а не громадяни.
Що натряс "борцун із алігархами" Зєля, наприклад, із каломойши, який відпочиває в платних VIP-камерах Малюські?
Каломойша обікрав Україну на десятки, якщо не сотні мільярдів доларів.
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11.04.2024 10:54 Ответить
Коли влада не чухається (як це було наприкінці 13 напочатку 14 рр. З питанням вступу до ЄС) то громадяни починають вирішувати питання самостійно. Одеситам же ж вдалося не пустити до себе у травні 14 руський мир і не влаштувати в себе одеську республіку, так чому це не під силу? Декілька комплексів Патріот або інших аналогів відразу врятують ситуацію. Взагалі то це тільки мої особисті мрії, але ж погодьтеся що раціональне зерно в цьому є. До того ж знаючи любов одеситів до свого міста та їх дружність та землятство у всьому світі.
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11.04.2024 11:31 Ответить
В травні 2014 була сутичка не між одеситами та сепарами, а між футбольними фанами і любителями узкого_міра+агентами Кремля.

І для мене дійсно виглядає мрією придбання Патріотів одеситами, які скинуться грошима.
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11.04.2024 11:56 Ответить
Алла, якщо ви вважаєте що серед фанатів ФК «Чорноморець» немає (чи не було у 14 році) одеситів, то ви глибоко помиляєтесь. Якщо ви цікавились історією так званої вітчизняної війни, то були випадки коли за кошти окремих осіб або груп/колективів людей були придбані літаки, танки, артилерія і т.д. Що зараз заважає? Волонтери ж збирають гроші на озброєння та амуніцію, то яка різниця якщо це зробить місто чи регіон? Головне фашистів розбити!!!
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11.04.2024 14:18 Ответить
Ок. Розкручуйте цю ідею в одеських групах різних соцмереж.
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11.04.2024 14:38 Ответить
Так точно, мій командир!!!ура, вона дозволила розкручувати! Як є дозвіл, зараз попрасую шнурки і почну!
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11.04.2024 15:15 Ответить
12 штук С300 и кинжалов сбивать нечем особо. Из того, что сбивать могут:
16 из 20 х101 и 2 из 4 х59
18 ракет из 24, хороший результат, учитывая куда летели ракеты.
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11.04.2024 10:21 Ответить
Схоже що пропіарений удар по заводу шахедів в татарстані не зменшив кількість запусків їх по Україні ,на жаль.
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11.04.2024 10:41 Ответить
24 ракеты прилетело за один раз - это очень много . А сколько в ответ ракет , а не дронов ? 0,0 . Если Запад не проснётся , то эта война не может быть выиграна .
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11.04.2024 11:27 Ответить
а чому припинили знищення кацапських НПЗ зелені сцикуни все просруть
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11.04.2024 12:36 Ответить
Ракети які Кучма подарував кацапам за газ прилетіли назад .....
Шкода яку завдав Україні Кучма важко оцінити беручи до уваги що він віддав Україну олігархам.
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11.04.2024 12:43 Ответить
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11.04.2024 12:54 Ответить
 
 