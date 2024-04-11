18 из 42 ракет и 39 из 40 БПЛА уничтожили силы ПВО ночью над Украиной. ИНФОГРАФИКА
Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной атаки РФ уничтожили 18 российских ракет и 39 ударных БПЛА противника.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
Основным направлением комбинированной ночной атаки была Львовщина.
"В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения:
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл.-рф.);
- 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область -РФ);
- 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. – Рф.);
- 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск – рф., Чауда – Крым).
- 4 управляемых авиационных ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.)", - говорится в сообщении.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 57 воздушных целей, в том числе:
- 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
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надія на Захід в цих питаннях зараз нулева.
Що натряс "борцун із алігархами" Зєля, наприклад, із каломойши, який відпочиває в платних VIP-камерах Малюські?
Каломойша обікрав Україну на десятки, якщо не сотні мільярдів доларів.
І для мене дійсно виглядає мрією придбання Патріотів одеситами, які скинуться грошима.
16 из 20 х101 и 2 из 4 х59
18 ракет из 24, хороший результат, учитывая куда летели ракеты.
Шкода яку завдав Україні Кучма важко оцінити беручи до уваги що він віддав Україну олігархам.