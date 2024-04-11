18 из 42 ракет и 39 из 40 БПЛА уничтожили силы ПВО ночью над Украиной. ИНФОГРАФИКА

Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной атаки РФ уничтожили 18 российских ракет и 39 ударных БПЛА противника.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Основным направлением комбинированной ночной атаки была Львовщина.

"В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл.-рф.);

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область -РФ);

12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. – Рф.);

40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск – рф., Чауда – Крым).

4 управляемых авиационных ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.)", - говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 57 воздушных целей, в том числе:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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