Сутки на Харьковщине: обстрел энергоинфраструктуры Харькова, удары по Липцам и Волчанску, есть погибшие и раненые

За минувшие сутки оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины. Авиаударам подверглись н.п. Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка, Малая Даниловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Утром 11 апреля россияне нанесли удар ракетами С-300 по энергоинфраструктуре Харькова. В результате обстрела также повреждена квартира.

Днем 10 апреля оккупанты обстреляли населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского районов и Волчанск.

Около 16:54 произошел минометный обстрел с. Ивашки, повреждены 2 частных дома, гараж.

Также оккупанты обстреляли КАБами ряд населенных пунктов. Так, в селе Малая Даниловка повреждено общежитие учебного заведения. В пгт Липцы погибли две женщины 59 и 42 лет и 14-летняя девушка, еще два человека получили ранения. Также повреждено помещение магазина, автобус.

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Под обстрелом КАБов оказался Волчанск. Повреждены три частных дома, помещения больницы, помещения центра здоровья. Пациентов и медиков больницы эвакуировали раньше. Ранен 55-летний охранник ЦРБ.

Также на Волчанск враг направил БПЛА, 53-летний гражданский мужчина получил ранения. Поврежден автобус.