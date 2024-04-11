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Предателя, вступившего в преступный сговор с "властями РФ" и представителями "ЛНР" в с. Оскол на Харьковщине, приговорили к 6 годам заключения

суд,феміда

Павлоградский горрайонный суд вынес приговор по обвинению жителя поселка Оскол Изюмского района Харьковской области. Предатель с середины апреля 2022 по сентябрь 2022 добровольно согласился работать на оккупационную "власть РФ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Отмечается, что мужчина с середины апреля 2022 года по сентябрь 2022 года, вступивший в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями так называемой "ЛНР", добровольно согласился на предложение оккупантов занимать должность и.о. "председателя поселка Оскол Изюмского района Харьковской области", привлекал лиц к сотрудничеству с оккупационными властями РФ, устанавливал графики работы, давал указания подчиненным рабочим о составлении переписи населения с. Оскол для оккупационных властей, участвовавший в совещаниях незаконно созданной захватчиками военно-гражданской администрации г. Изюм и Изюмского района.

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Суд назначил наказание по ч. 5 статьи "Колаборационная деятельность" УК Украины в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и органов местного самоуправления, сроком 12 лет без конфискации имущества.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

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Автор: 

приговор (1211) Изюм (267) коллаборационизм (870)


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За сзч більше дають
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11.04.2024 09:53 Ответить
Безпечніше зрадникам співпрацювати з кацапами чим солдату відмовитися виконувати задачу 200.
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11.04.2024 10:00 Ответить
Дуже добре, за мішок картоплі більше дають.
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11.04.2024 10:13 Ответить
за незаконно зрубану ялынку під Новий рік давали 5 років..а тут 6
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11.04.2024 10:39 Ответить
А почему так строго?! Он всего лишь помогал убивать украинцев. Могли бы просто штраф выписать..(сарказм)
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11.04.2024 11:28 Ответить
 
 