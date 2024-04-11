Предателя, вступившего в преступный сговор с "властями РФ" и представителями "ЛНР" в с. Оскол на Харьковщине, приговорили к 6 годам заключения

Павлоградский горрайонный суд вынес приговор по обвинению жителя поселка Оскол Изюмского района Харьковской области. Предатель с середины апреля 2022 по сентябрь 2022 добровольно согласился работать на оккупационную "власть РФ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Отмечается, что мужчина с середины апреля 2022 года по сентябрь 2022 года, вступивший в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями так называемой "ЛНР", добровольно согласился на предложение оккупантов занимать должность и.о. "председателя поселка Оскол Изюмского района Харьковской области", привлекал лиц к сотрудничеству с оккупационными властями РФ, устанавливал графики работы, давал указания подчиненным рабочим о составлении переписи населения с. Оскол для оккупационных властей, участвовавший в совещаниях незаконно созданной захватчиками военно-гражданской администрации г. Изюм и Изюмского района.

Читайте: Вырубал в Купянске лес для армии РФ - в Харькове будут судить коллаборанта

Суд назначил наказание по ч. 5 статьи "Колаборационная деятельность" УК Украины в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и органов местного самоуправления, сроком 12 лет без конфискации имущества.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Администратор Телеграмм-канала распространяла фейки и пыталась "сорвать" мобилизацию в Украине: СБУ задержала соратницу Шария в Одесской области. ФОТО