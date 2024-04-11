Депутата Батрина, который подорвал гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье, будут судить по двум обвинениям, - СБУ
Служба безопасности завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении депутата сельского совета Сергея Батрина на Закарпатье, который совершил теракт в здании госучреждения. Чиновнику грозит пожизненное заключение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на подрывника по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 258 (террористический акт, что привел к гибели людей);
- ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).
Напомним, что 15 декабря 2023 года один из депутатов – Сергей Батрин - подорвал в сессионном зале Керецковского сельсовета три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1.
В результате взрывов 26 граждан, включая депутата-террориста, получили телесные повреждения различных степеней тяжести. Двое раненых – впоследствии умерли.
По данным следствия, в тот день фигурант пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство громады. Однако, не добившись "желаемого" результата, он ненадолго покинул помещение сессионного зала, чтобы привести взрывные боеприпасы в боевую готовность.
Вернувшись назад, злоумышленник достал из карманов куртки и поочередно бросил на пол помещения, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета.
В СБУ добавили, что Батрин находится под стражей.
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