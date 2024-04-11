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Новости
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Депутата Батрина, который подорвал гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье, будут судить по двум обвинениям, - СБУ

Засідання на якому Сергій Батрин підірвав 3 гранати

Служба безопасности завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении депутата сельского совета Сергея Батрина на Закарпатье, который совершил теракт в здании госучреждения. Чиновнику грозит пожизненное заключение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на подрывника по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 258 (террористический акт, что привел к гибели людей);
  • ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

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Напомним, что 15 декабря 2023 года один из депутатов – Сергей Батрин - подорвал в сессионном зале Керецковского сельсовета три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1.

В результате взрывов 26 граждан, включая депутата-террориста, получили телесные повреждения различных степеней тяжести. Двое раненых – впоследствии умерли.

По данным следствия, в тот день фигурант пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство громады. Однако, не добившись "желаемого" результата, он ненадолго покинул помещение сессионного зала, чтобы привести взрывные боеприпасы в боевую готовность.

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Вернувшись назад, злоумышленник достал из карманов куртки и поочередно бросил на пол помещения, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета.

В СБУ добавили, что Батрин находится под стражей.

Автор: 

граната (997) СБУ (19871) суд (25086) теракт (2299) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+5
А судити напсправді треба тих кого підірвав...
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11.04.2024 10:33
+4
Іди до дупи! Ти хоч знаєш причини з яких він це зробив? Звісно так не можна та з тими виродками закони не працюють! Хтось покарав Бучанську сільраду, коли вони перед війною виставили за двері воєнних, які вмовляли їх сприяти фортифікації? НІ! Тварюки вирішували тільки шкурні питання! Тут такі самі!
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11.04.2024 11:44
+3
Ви хвореньке. Та ні. Серйозно *******.
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11.04.2024 10:46
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Ооо, себеу знайшлись, сліпенькі котики нічого не бачать, не чують. А тут відразу "зловмисник". То це дєвочеі наслідки, а причини в іншому!
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11.04.2024 10:27 Ответить
Типовий "слуга наріду". Відсунули від годівниці, то він дістав гранати. Покалічив 28 людей, двох вбив. Герой.
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11.04.2024 10:32 Ответить
Дядя ти дебіл?
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11.04.2024 15:00 Ответить
Звичайно ні . Сашок, шо тебе тригернуло? Той підар - "слуга". Його пропизиції не прийняли. Він покалічив і вбив вказану кількість людей. Розкажи нам, шо змусило тебе роззявити твій чорний рот
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11.04.2024 15:09 Ответить
героїзм і рішучість
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11.04.2024 10:32 Ответить
А судити напсправді треба тих кого підірвав...
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11.04.2024 10:33 Ответить
Ви хвореньке. Та ні. Серйозно *******.
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11.04.2024 10:46 Ответить
Іди до дупи! Ти хоч знаєш причини з яких він це зробив? Звісно так не можна та з тими виродками закони не працюють! Хтось покарав Бучанську сільраду, коли вони перед війною виставили за двері воєнних, які вмовляли їх сприяти фортифікації? НІ! Тварюки вирішували тільки шкурні питання! Тут такі самі!
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11.04.2024 11:44 Ответить
Одне з звинувачень - бородьба з корупцією???
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11.04.2024 10:34 Ответить
Тепер чекайте гранат у суді.
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11.04.2024 10:34 Ответить
Герою Слава.....
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11.04.2024 15:02 Ответить
 
 