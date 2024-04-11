Оккупанты планируют на 9 мая массово вывозить подростков с оккупированных территорий в РФ на экскурсии, - Центр нацсопротивления

Кремль планирует к 9 мая массово вывозить подростков с оккупированных украинских территорий на пропагандистские мероприятия в России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Москва использует вторую мировую, как важный фундамент своей пропаганды. Спекуляции на трагедии позволяют Москве милитаризировать свое население и оправдывать свою неофашистскую политику.

Каждый год на России проходят пропагандистские мероприятия, где с каждым годом победа СССР обесценивается, а именно праздник меняет подтексты в нужном кремле духе", - говорится в сообщении.

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Детей из школ оккупированного юга Украины собираются вывозить для массовки в Ростов, отметили в ЦНС.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к вывозу украинских подростков с целью промывания им мозгов станет известным Движению Сопротивления", - добавили в ЦНС.

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