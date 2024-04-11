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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты планируют на 9 мая массово вывозить подростков с оккупированных территорий в РФ на экскурсии, - Центр нацсопротивления

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Кремль планирует к 9 мая массово вывозить подростков с оккупированных украинских территорий на пропагандистские мероприятия в России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Москва использует вторую мировую, как важный фундамент своей пропаганды. Спекуляции на трагедии позволяют Москве милитаризировать свое население и оправдывать свою неофашистскую политику.

Каждый год на России проходят пропагандистские мероприятия, где с каждым годом победа СССР обесценивается, а именно праздник меняет подтексты в нужном кремле духе", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне создают на оккупированной Херсонщине сеть "школьных музеев СВО", - Центр нацсопротивления

Детей из школ оккупированного юга Украины собираются вывозить для массовки в Ростов, отметили в ЦНС.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к вывозу украинских подростков с целью промывания им мозгов станет известным Движению Сопротивления", - добавили в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критическая ситуация с лекарствами сложилась в оккупированном Рубежном на Луганщине. Жители ищут препараты через объявления на подъездах и заборах

Автор: 

Вторая мировая война (417) оккупация (10130) пропаганда (3672) Центр национального сопротивления (562)


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"Победобесие"! Як сказав один відомий росіянин: "Главным сваим дастижением в ХХ веке рассеяне считают пабеду в Великой Атечественнай вайне! Других дастиженй у них нет!"
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11.04.2024 10:33 Ответить
Та ці хворі на всю голову можуть запхати дітей до автобусів, а потім дорогою розтріляти/розвалити з будь якої зброї й звалить все на укрофашистів..вони ж ********** свої скрєпні дати..
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11.04.2024 10:42 Ответить
річниці завершення Другої світової війни
Што?
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11.04.2024 10:35 Ответить
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11.04.2024 10:38 Ответить
Россияне не размножаются как люди. Они размножаются путем заражения как вирус.
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11.04.2024 10:44 Ответить
Якщо на фото українські "діти", щось не дуже вони засмучені...
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11.04.2024 11:02 Ответить
Потім їх ніде не знайдуть.
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11.04.2024 11:22 Ответить
 
 